Diese Kamera filmt das Grab von Altkanzler Kohl

Es ist wahrscheinlich eines von nur ganz wenigen Gräbern überhaupt in Deutschland, das videoüberwacht wird – die letzte Ruhestätte von Altkanzler Helmut Kohl (†87).

Speyer – Das Hinweisschild deutete es bereits mehrere Tage zuvor an – jetzt ist die Videoüberwachung am Grab von Altkanzler Dr. Helmut Kohl (†87) in Betrieb.

Ludwigshafen24* hat sich am Montag (31. Juli) auf dem Domkapitelfriedhof am städtischen Adenauerpark umgesehen und etlich Bilder von der Überwachungseinrichtung gemacht.



