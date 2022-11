Start für Gaspreisbremse steht fest: Scholz will Tempo machen, doch tut er das?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Berlin – Der Gaspreisdeckel kommt, nach langer Diskussion, viel Kritik und großem Hin und Her. Nach den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern und Diskussionen gibt es nun endlich einen konkreten Zeitplan. Wann kommt die Gaspreisbremse in Deutschland und wie funktioniert sie genau? Kanzler Olaf Scholz (SPD) will Tempo machen, „damit die Bürgerinnen und Bürger keine Angst vor ihren Rechnungen haben müssen“ – dennoch ist offenbar Geduld gefragt. Angst vor hohen Zahlungen wird es zudem auch weiterhin geben.

Beschluss zur Gaspreisbremse gefallen – wann kommt der Gaspreisdeckel?

Endlich ist ein Beschluss zur Gaspreisbremse gefallen, nachdem viel diskutiert worden war, wann es endlich so weit sein soll. Nun lautet die große Frage zur Gaspreisbremse: Wann kommt sie? Endlich gibt es darauf eine konkrete Antwort. Nachdem die Länder mit dem Bund über den Gaspreisdeckel verhandelt hatten, ist der Entschluss gefallen, das Instrument ab dem 01. März einzusetzen – „angestrebt“ ist zudem eine Rückwirkung zum 01. Februar. Zuvor hatte es auch aus den Ländern Kritik am bisher angedachten Zeitpunkt gegeben. Viele Verbraucher fragen sich jetzt, wie sie an die Hilfen kommen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht zur Presse.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits früher erklärt: „Spätestens im März nächsten Jahres erhalten alle Bürgerinnen und Bürgern mit Gas oder Fernwärme ein vergünstigtes Basiskontingent“. Auch an vielen Stellen der Politik fand und findet man diesen Zeitpunkt für Entlastungen unpassend, weil zu spät. Die geplante Rückwirkung zum Februar soll nun ein Kompromiss der Ampel sein, für kritische Beobachter ist das nicht zufriedenstellend.

Wie wird die Gaspreisbremse genau aussehen? Gaspreisbremse einfach erklärt

Doch wie wird die Gaspreisbremse genau aussehen? Der Staat soll für einen bestimmten Anteil der Gasrechnung einen festgelegten Preis garantieren. Bisher wurden dabei 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs verhandelt: Die sollen dann zu einem fixen Preis von 12 Cent je Kilowattstunde bezogen werden können, bei Fernwärme sind es 9,5 Cent. Alles, was an Gas über diese 80 Prozent hinaus verbraucht wird, muss dann zu einem nicht-subventionierten Preis bezahlt werden. So funktioniert die jetzt beschlossene Gaspreisbremse einfach erklärt. Mit diesem Mechanismus glaubt die Politik „Sparanreize“ beizubehalten.

Kritik gab es in der Vergangenheit unter anderem dafür, dass keine Ober und Untergrenzen festgelegt wurden. Ein Mindestbedarf würde etwa denjenigen helfen, die schon im Vorjahr hatten sparen müssen. Wenn sie nun lediglich 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs erhalten würden, wäre das keine große Hilfe. Zugleich sorgen ausbleibende Obergrenzen dafür, dass besonders all diejenigen profitieren, die im Vorjahr einen besonders hohen Verbrauch hatten – und das sind meist die oberen zehn Prozent. Sie verbrauchen laut der Süddeutsche Zeitung insgesamt genauso viel Energie wie die unteren 40 Prozent.

Gaspreisbremse versteuern, die Strompreisbremse und das 49-Euro-Ticket – das ist noch neu

Im Papier der Bundesregierung steht, dass ein Teil der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland die Gaspreisbremse versteuern soll. Konkret heißt es: „Bei Haushalten mit einem Einkommen ab 75.000 Euro soll die staatliche Entlastung ab 2023 besteuert werden“. Bei der genannten Summe handelt es sich um das sogenannte zvE, also das „zu verteuernde Einkommen“, das unterhalb des Bruttolohns liegt.

Neben der Gaspreisbremse in Deutschland kommt auch eine Strompreisbremse, allerdings schon früher. Sie wird nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren, wie der Gaspreisdeckel. Heißt: Ein gewisses Kontingent soll zu einem fixen Preis staatlich garantiert werden. Hier werden es 40 Cent pro Kilowattstunde sein. Das Kontingent umfasst 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung für September 2022 zugrunde liegt. Auch bei Strom soll der Verbrauch, der über diesen Anteil hinausgeht, zu Marktpreisen bezahlt werden. Es kommen Gaspreisbremse und Strompreisbremse, ebenso wie die Einmalzahlung – und auch das 49-Euro-Ticket wurde beschlossen. Dennoch: die Sorgen und Nöte bleiben groß. Auch an der aktuellen Fassung des Preisdeckels für Gas gibt es weiter Kritik.