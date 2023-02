USA wollen abgeschossenen „Überwachungsballon“ aus Meer bergen - Verhältnis zu China stark gestört

Nach tagelanger Beobachtung holten US-Kampfjets den „Überwachungsballon“ vom Himmel. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist nun schwer belastet. Der News-Ticker.

Update vom 5. Februar: Nach dem Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über dem Meer sichern mehrere Schiffe der Küstenwache und der US-Marine das Gebiet. Das berichtet CNN unter Berufung auf einen Militärbeamten. Demnach habe die Marine damit gerechnet, dass die Teile aus großer Tiefe geborgen werden müssen. Allerdings seien sie in einer Tiefe von knapp 14 Metern gelandet, was „es ziemlich einfach machen wird“, so der Militärbeamte zu CNN.

Dabei könnten Navy-Taucher zum Einsatz kommen oder auch unbemannte Schiffe, die das Wrack auf ein Bergungsschiff heben könnten. Wie lange die Bergung dauern wird, ließ sich noch nicht abschätzen. Allerdings rechnete der Beamte nicht mit Monaten oder Wochen, bis der Ballon geborgen worden sein wird.

Update vom 5. Februar, 15.16 Uhr: Die Washington Post berichtet, dass ein weiterer, mutmaßlicher chinesischer Spionageballon gesichtet wurde. Laut dem Nordamerikanischen Luftverteidigungskommando (North American Aerospace Defense Command NORAD) beobachten kanadische Behörden ein Objekt, das über ihrem Territorium unterwegs ist.

Das wäre der dritte Ballon, der in der westlichen Hemisphäre entdeckt worden ist. Der zweite Ballon wurde über Kolumbien gesichtet, der erste Ballon überflog die USA, bevor er abgeschossen wurde.

Hintergrund zu Spionageballons: Viele Vorteile gegenüber Satelliten

Update vom 5. Februar, 13.26 Uhr: Der Einsatz von Ballons als Beobachtungsplattformen ist nicht unüblich. Anders als Satelliten können sie an einer Stelle bleiben, müssen nicht eine neue Runde um die Erde drehen, um weitere Bilder zu machen, wie Experten schilderten.

Sie könnten aus größerer Nähe mehr Details und Bewegungen über längere Zeit beobachten, seien für Radar schwer zu entdecken. Auch könnten sie Kommunikation abfangen. Die Steuerung sei heute deutlich verbessert. Außerdem seien sie billiger als Satelliten.v

China besitze eine ganze Flotte von Überwachungsballons, sagte ein Pentagonbeamter laut US-Sender ABC. Sie seien früher schon über fünf Kontinenten gesichtet worden, einschließlich Ostasien, Südasien und Europa.

Abschuss von Ballon aus China: Flughafen-Sperren in den USA

Update vom 5. Februar, 12.48 Uhr: Vor dem Abschuss des Ballons aus China hatte die Flugaufsichtsbehörde FAA drei Flughäfen vorübergehend geschlossen. Demnach wurden Starts und Landungen in Wilmington, Myrtle Beach und Charleston in den Bundesstaaten South Carolina und North Carolina unterbrochen. „Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte“, hatte ein Pentagon-Vertreter zum Überflug des Ballons von der Größe dreier Busse gesagt.

Erstmeldung vom 5. Februar: Washington - Die Ballon-Affäre belastet die Beziehung zwischen den USA und China erheblich. Mit einer Rakete holen US-Kampfflieger den mutmaßlichen Spionageballon vom Himmel – sie beklagen eine Verletzung ihrer Souveränität. Peking wiederum protestiert gegen die „Überreaktion“. Und anschließend meldet auch Kolumbien ein Flugobjekt.

Risiko für Menschen am Boden: Biden befehligt Ballon-Abschuss über Meer

Den Abschuss des Ballons befahl US-Präsident Joe Biden nach eigenen Angaben bereits am Mittwoch (1. Februar). Als er informiert worden sei, habe er sofort angeordnet, das Flugobjekt „so schnell wie möglich“ abzuschießen, sagte er, zu hören auch in untenstehendem Videoclip. „Für die Sicherheit“, sagte Biden.

Um ein Risiko für die Menschen am Boden auszuschließen, holte die US-Luftwaffe das Flugobjekt erst über dem Meer und innerhalb des US-Hoheitsgebiets vom Himmel, so Biden:

Affäre um „Spionage-Ballon“: Blinken sagt China-Besuch ab

Die Ballon-Affäre entwickelte sich zu einer neuen schweren Belastung für die ohnehin angeschlagenen Beziehungen zwischen den beiden Mächten. Als Reaktion sagte US-Außenminister Antony Blinken seinen für Sonntag erwarteten Besuch in Peking am Freitag kurzfristig ab. Es wäre der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 2018 gewesen. Nach Medienberichten hätte Blinken auch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen werden sollen.

Sorge um weiteres Flugobjekt: Ballon über Kolumbien gesichtet

Das Verhältnis beider Länder ist auf den vielleicht tiefsten Stand seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979 gefallen. Für Streit sorgen Chinas Rückendeckung für Russlands Krieg in der Ukraine, seine Ansprüche im Südchinesischen Meer, US-Exportkontrollen für Hightech und der damit verbundene Handelskrieg gegen Peking.

China wirft den USA vor, seinen Aufstieg behindern und einen neuen Kalten Krieg zu wollen. Ein US-General hielt jüngst einen Krieg mit China um Taiwan schon 2025 für möglich.

Kolumbien und die USA verfolgen zurzeit einen möglichen weiteren Beobachtungsballon, der über dem lateinamerikanischen Land gesichtet wurde. (frs mit Material der dpa und AFP)