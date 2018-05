Sagte Helmut Kohl bewusst Unwahrheit über „blühende Landschaften“?

Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (r), der damalige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow (M) und der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (l) unterhalten sich am 15.07.1990 an einem rustikalen Arbeitstisch in Archys, Russland. Im Hintergrund rechts von Gorbatschow steht seine Frau Raissa.

© dpa / Pool