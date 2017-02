Trump als Henker: Spiegel-Cover schockiert die USA

Hamburg - Das aktuelle Cover des Spiegels sorgt in den USA für ordentlich Gesprächsbedarf. Während einige den Mut des Magazins würdigen, reagieren andere schockiert.

Mit seinem neuen Titelbild zu Donald Trump hat Der Spiegel in den USA Reaktionen hervorgerufen. Die Illustration zeigt den US-Präsidenten als Henker der Freiheitsstatue: In der einen Hand hält er deren abgetrennten blutenden Kopf, in der anderen Hand ein Messer. Das Cover sei „atemberaubend“, schrieb die Washington Post.

„Und ich dachte immer, die Deutschen sind für ihr sanftes Vorgehen bekannt“, meinte Joe Scarborough, Moderator des TV-Senders NBC, auf Twitter. „Oh mein Gott“, schrieb sein Kollege Bradd Jaffy. Auch die Zeitung The Hill, die vor allem über die Arbeit des US-Kongresses berichtet, griff das Cover in einem Bericht auf. Das Online-Portal Buzzfeed schrieb zu den Reaktionen im Internet, die Menschen seien „ziemlich schockiert“.

And I always thought Germans were known for their light touch. https://t.co/QnyiTvQx8r — Joe Scarborough (@JoeNBC) 3. Februar 2017

„Enthauptung der Demokratie“

Gestaltet hat die Titelseite der aus Kuba stammende Künstler Edel Rodriguez, der 1980 als politischer Flüchtling in die USA gekommen war. In der Washington Post sprach er mit Blick auf den von Trump verhängten Einreisestopp für Menschen aus sieben islamischen Ländern von einer „Enthauptung der Demokratie, Enthauptung eines heiligen Symbols“.

Ähnlich äußerte sich Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer. „Auf unserem Titelbild enthauptet der amerikanische Präsident jenes Symbol, das seit 1886 Migranten und Flüchtlinge in den USA willkommen heißt, und damit Demokratie und Freiheit“, teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Zur Frage, inwiefern die Trump-Darstellung an die Enthauptungen durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erinnern sollte, äußerte er sich nicht.

Auch dem US-Magazin New Yorker dient die Freiheitsstatue in seiner neuen Ausgabe als Symbol einer unter Trump womöglich bedrohten Demokratie. Auf der Titelseite ist die Hand der Statue mit erloschener Fackel zu sehen, nur noch Rauch steigt in den Nachthimmel auf.

dpa