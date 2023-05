SPD-Vorsitzende Esken will KI-Aufsichtsbehörde einführen

Von: Marie Ries

Angesichts der großen Beliebtheit des Sprachmodells ChatGPT drehen sich immer mehr Debatten um die Regulierung von KI. SPD-Chefin Saskia Esken fordert nun eine Aufsichtsbehörde.

Berlin – Schularbeiten, Bilder, Musik-Kompositionen: Immer mehr Menschen nutzen Künstliche Intelligenz in ihrem Alltag und Arbeitsleben. Gleichzeitig werden auch die Forderungen nach einem rechtlichen Rahmen für die Nutzung der Technologie immer lauter. Die SPD-Vorsitzende und Digitalpolitikerin Saskia Esken plädiert nun für die Einführung einer Aufsichtsbehörde für den Einsatz von KI in Deutschland.

„Weil der Umgang mit Daten bei der Aufsicht eine bedeutende Rolle spielt, könnte der Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eine gute Wahl sein“, sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur. „In jedem Fall brauchen wir eine Behörde, die beurteilt, ob der Einsatz von KI Recht und Gesetz folgt.“

Esken: KI birgt auch großes Potenzial

Trotz der Notwendigkeit für einen geregelten Umgang mit KI sieht Digitalpolitikerin Esken viele positive Aspekte der Technologie. Sie könne unter anderem Bildung gerechter machen, medizinische Versorgung verbessern und Verwaltung effizienter machen.

SPD-Vorsitzende Saskia Esken will eine Aufsichtsbehörde für Künstliche Intelligenz einführen. © IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de

Sam Altman, Chef des ChatGPT-Erfinders OpenAI sieht das Potenzial von KI, „fast jeden Aspekt unseres Lebens zu verbessern“. Trotzdem berge sie ernsthafte Risiken, sagte Altman Mitte Mai vor dem US-Kongress. Dazu zählen unter anderem die Verbreitung von Falschinformationen sowie Betrug und Cyber-Kriminalität.

EU plant, erster Gesetzgeber mit umfassenden KI-Regeln zu werden

Und viele weitere Wissenschaftler mahnen ebenfalls zur Vorsicht im Umgang mit der Technologie. „ Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des Center for AI Safety in San Francisco. Dutzende KI-Experten unterschrieben, darunter auch Altman.

Die EU arbeitet bereits an einem Gesetz, welches den Umgang mit Künstlicher Intelligenz regeln soll. Ziel ist, als erster Gesetzgeber weltweit umfassende KI-Regeln aufzustellen. Laut EU-Industriekommissar Thierry Breton soll das Gesetz jedoch frühestens Ende 2025 in Kraft treten. (mit dpa und AFP)