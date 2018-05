SPD-Politiker drohen mit GroKo-Aus - und nennen als Grund einen CSU-Politiker

Führende SPD-Politiker beklagen im „Spiegel“ die Konflikte in der Großen Koalition. Ein CSU-Politiker wird dabei explizit erwähnt.

Berlin - Angesichts der jüngsten Querelen mit der Union drohen erste SPD-Politiker offen mit einem vorzeitigen Ende der Großen Koalition. „Die geplante Halbzeitbilanz spielt für die SPD eine große Rolle", warnt Bremens Regierungschef Carsten Sieling im am Samstag erscheinenden Spiegel: "Sollte die Union Vereinbarungen torpedieren, können wir das Regieren nicht einfach so fortsetzen."

Auch andere Parteifreunde spielen im Bericht des Magazins auf die sogenannte Revisionsklausel des Koalitionsvertrags an, die eine Bewertung der Regierungsarbeit nach zwei Jahren vorsieht. Matthias Miersch, Chef der Parlamentarischen Linken (PL), etwa. Er nehme diesen Passus "sehr ernst", sagt Miersch: "Wenn Provokationen einzelner Akteure nicht aufhören und die Ziele des Koalitionsvertrags nicht konsequent abgearbeitet werden, kann das im nächsten Jahr für die gesamte Koalition ernste Folgen haben."

Nach miesen Umfragen wächst die Nervosität

SPD-Präsidiumsmitglied Johanna Uekermann sagte dem Magazin: "Nach zwei Jahren kommt die Koalition auf den Prüfstand. Weigert sich die Union den Koalitionsvertrag umzusetzen oder blockiert zentrale Fortschritte, dann wird die SPD die nötigen Konsequenzen ziehen müssen."

In der SPD dürfte anhand der miesen Umfragewerte von 16 oder 17 Prozent die Nervosität steigen. Die AfD sitzt den Sozialdemokraten den Umfragen nach längst im Nacken. Wohl daher auch der Appell an Parteichefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz, sich künftig stärker von der Union abzugrenzen. "Wir müssen unsere Lautstärke aufdrehen", forderte die bayerische Landesvorsitzende und stellvertretende SPD-Chefin Natascha Kohnen im Spiegel: "Die SPD muss selbstbewusst ihre Themen vertreten und darf nicht schüchtern schweigen, wenn Dobrindt und Co. den Rechtsstaat in Frage stellen."

„Beim Mitgliederentscheid ein Versprechen abgegeben“

Miersch fügt dem Bericht nach hinzu: "Wir haben als Parteiführung vor dem Mitgliederentscheid ein Versprechen abgegeben, in der neuen Großen Koalition anders zu agieren als in der letzten", sagte er: "Wir müssen jetzt liefern."

