SPD in Bremen will Soli-Beitrag von Topverdienern ab 2023 verdoppeln

Von: Alexander Eser-Ruperti

Der Bremer SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör fordert eine Verdopplung des Soli-Beitrags von Topverdienern ab 2023: Reiche sollen mehr Verantwortung übernehmen.

Bremen – Aus der SPD in Bremen kommen Forderungen, Topverdienerinnen und Topverdiener bei der Bekämpfung der Klimakrise mehr in die Verantwortung zu nehmen: Über einen höheren Soli-Beitrag sollen sie sich stärker am Kampf gegen die Krise beteiligen, findet der Bremer SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör. Mit Forderungen in diese Richtung steht er keineswegs alleine da.

Nicht nur der Club of Rome hatte zuletzt gefordert, Superreiche höher zu besteuern, auch die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland würde eine Vermögenssteuer begrüßen – im Gegensatz zur FDP.

SPD in Bremen: Mustafa Güngör will Soli-Beitrag für Spitzenverdiener ab 2023 verdoppeln

Die SPD in Bremen will den Solidaritätszuschlag für Spitzenverdiener ab dem Jahr 2023 verdoppeln. Der Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör erklärt laut buten un binnen hierzu: „Wir müssen dringend darüber sprechen, wie wir die Energieversorgung der Zukunft und den wirtschaftlichen Strukturwandel hin zu Klimaneutralität gerecht finanzieren können.“ Mehreinnahmen durch die höhere Besteuerung sollen seiner Ansicht nach in Energiesicherheit und Klimaschutz investiert werden.

Güngör kalkuliert, bei Umsetzung seines Konzeptes könnten über 20 Milliarden Euro jährlich generiert werden. Er verweist auf akuten Verbesserungsbedarf in Gerechtigkeitsfragen: „Wenn wir es mit Verteilungs- und Generationengerechtigkeit ernst meinen, dann müssen wir da jetzt ran“, sagte Güngör.

Nicht nur Forderung aus Bremen: Auch SPD-Chef Lars Klingbeil will Vermögende stärker besteuern

SPD-Chefin Saskia Esken, ihr Kollege Lars Klingbeil sowie SPD-Fraktionschef Achim Post hatten sich zuvor ebenfalls für eine stärkere Besteuerung von Vermögenden ausgesprochen. Klingbeil forderte seinerseits einen vermehrten Diskurs über Steuergerechtigkeit und höhere Steuerlast für Vermögende. SPD-Fraktionschef Achim Post pflichtete ihm in der Welt bei: Die Gerechtigkeit in der Verteilung der Krisenlast sei „eine der ganz elementaren Gerechtigkeitsaufgaben, die vor uns liegen“, so Post.

SPD-Chefin Saskia Esken formulierte gegenüber dem RND zuletzt, es brauche „eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen“. Eine „Vermögenssteuer“ gibt es in Deutschland hingegen schon seit 1997 nicht mehr. Die Zustimmung innerhalb der deutschen Bevölkerung hierfür wäre sehr groß: Eine Erhebung der Bertelsmann-Stiftung hatte zuletzt ergeben, dass insgesamt 76,5 Prozent der Befragten eine Vermögenssteuer als „gut“ oder „sehr gut“ einstufen. Der Haken: Vor allem mit der FDP ist ein solcher Schritt kaum denkbar – selbst, wenn das Vorgehen der Partei von Finanzminister Christian Lindner dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung entgegensteht.

SPD auf Bundesebene leistet sich ein „Nein“ zu höheren Steuern für Reiche

Auf Bundesebene stellt sich die FDP wenig überraschend weiter quer, wenn es um höhere Steuern für Reiche geht, und wird damit ihrem Image als Klientelpartei gerecht. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte zu Erwägungen der SPD, Reiche stärker zu besteuern, erst kürzlich erklärt: „Es wäre ein Schlag ins Gesicht des Mittelstandes, wenn nach den Krisen jede wirtschaftliche Erholung direkt wieder abgewürgt werden würde.“ Auch das Thema Steuern birgt Konfliktpotenzial in der Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD).