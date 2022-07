Privates Eigentum: SPD will zukünftige Eigentümer unterstützen – auch ohne Eigenkapital

Von: Carolin Gehrmann

Wer ein gutes Einkommen hat, aber kein Eigenkapital, kann sich den Traum von der eigenen Immobilie nur selten erfüllen. Die SPD plant jetzt, diese Menschen gezielt zu fördern.

Berlin – Ohne eigenes Vermögen wird es schwierig, sich ein eigenes Haus zu kaufen. Wer nichts geerbt hat und keine größeren Beträge ansparen konnte, kann den Kauf von Wohneigentum meist nicht finanzieren – selbst, wenn der Lohn stimmt. Die SPD will diesen Menschen nun gezielt unter die Arme greifen, mit einem neuen Förderinstrument, das derzeit im SPD-geführten Bauministerium von Clara Geywitz ausgearbeitet werde.

Menschen ohne Eigenkapital sollen nach SPD-Plänen beim Erwerb von Wohneigentum gefördert werden. Symbolbild: Jens Büttner/dpa © Privat Privat

Eigenkapital ersetzen, damit Menschen mit stabilem Einkommen den Weg ins Eigentum gehen können – so der Plan der SPD.

„Es geht letztlich darum, Eigenkapital zu ersetzen. Ein staatliches Programm sorgt quasi dafür, dass Haushalte, die kein Erspartes, aber ein stabiles Einkommen haben, trotzdem den Weg ins Eigentum gehen können“, erklärte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Privates Eigentum: Wer von zu Hause aus kein Vermögen in die Finanzierung einbringen kann, kaufe meist nicht

Einer der Hauptgründe, warum vielen der Traum vom eigenen Haus oft verweht bleibt, sei fehlendes Eigenkapital. Die Menschen brächten zwar „anständige Löhne nach Hause. Aber wenn man von zu Hause aus nichts in die Finanzierung einbringen kann, dann kommt der Kauf gar nicht erst zustande“, so Kühnert. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte zuletzt auch eine Absenkung der Grundsteuer ins Gespräch gebrach, um Hauskäufer zu unterstützen.

In Großstädten bleibt es auch mit Förderung schwierig – denn dort ist Eigentum sehr teuer

In großstädtischen Lagen dürfte es auch mit der neuen Förderung für viele schwierig bleiben, denn Wohneigentum in Städten wie Berlin, München oder Hamburg ist teuer. Das räumt auch Kevin Kühnert ein. In anderen Regionen jedoch werde sich mit einem solchen Instrument für Menschen ohne große Rücklagen viel erreichen lassen, davon ist Kevin Kühnert überzeugt.

Ein weiteres Ziel des Bauministeriums ist es, jährlich 400.000 neue bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Angesichts der derzeitigen explodierenden Kosten für Material und Kredite durch den Ukrainekrieg sind viele Fachleute aus der Baubranche aber der Ansicht, dass dieses Ziel nicht erreichbar sei. Dazu komme der große Mangel an Fachkräften, wie auch der Spiegel berichtet. Die Bauministerin selbst hatte Ende Mai gegenüber dem Fernsehsender RTL noch von „erheblichen Engpässen“ gesprochen und das selbst gesetzte Ziel in Frage gestellt.

Kevin Kühnert (SPD): Bauziel von 400.000 Wohnungen im Jahr ist „sportlich“

Kevin Kühnert bleibt jedoch optimistisch, auch wenn das Vorhaben „sportlich“ sei. Politische Ziele dürften nicht nur „bei Schönwetter“ aufrechterhalten werden. 400.000 Wohnungen im Jahr seien seiner Ansicht nach möglich, wenn jeder seinen Beitrag dazu leiste. „Soziale Wohnraumförderung braucht aber auch Länder und Kommunen, die mitmachen.“ Damit wandte er sich explizit an das CSU-geführte Land Bayern.

Kühnert wohnt zur Miete: Glückliches Leben gibt es nicht nur im Einfamilienhaus

Kühnert selbst wohne gern zur Miete, sagte er. In seinem Berliner Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg wohnten 80 Prozent der Menschen in Mietwohnungen. Die SPD wolle außerdem niemandem vorschreiben, wie er zu wohnen habe, betonte er. Aber er halte auch nichts davon, dass den Leuten suggeriert werde, „ein glückliches Leben gäbe es nur im Einfamilienhaus.“

Als Sozialdemokrat wolle er stattdessen „für einen vielfältigeren Eigentumsbegriff“ werben. Eine sinnvolle alternative Lösung sei für ihn zum Beispiel die Förderung von genossenschaftlichem Wohnen. Für das Problem der immer weiter steigenden Mieten in den Ballungsräumen muss die Politik der Ampelkoalition aber trotzdem noch ein geeignetes Mittel finden.