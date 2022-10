Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022: Endergebnis zeigt absolute Mehrheit für Rot-Grün

Von: Jens Kiffmeier, Mark Stoffers, Felix Busjaeger, Yannick Hanke

Laut der ersten Prognose kann Stephan Weil bei der Niedersachsen-Wahl hoffen und die FDP bangt

Wahllokale für die Niedersachsen-Wahl 2022 sind seit 8:00 Uhr geöffnet

Endspurt vor der Wahl in Niedersachsen: Am 9. Oktober werden etwa 6,1 Millionen Bürger zur Wahlurne gebeten.

Alle wichtigen Entwicklungen und Infos zur Niedersachsen-Wahl im Überblick.

Der Liveticker zur Wahl in Niedersachsen am 9. Oktober wird regelmäßig aktualisiert.

Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 sind da. Alle Prognosen, Ergebnisse und Hochrechnungen live. Weil hofft und die FDP verzweifelt bei der Landtagswahl.

Update vom Montag, 10. Oktober, um 12:10 Uhr: Nach der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 ändern sich einige Dinge. So ist zum Beispiel die Gesundheitsministerin des Landes, Daniela Behrens (SPD), keine Abgeordnet mehr. Sie hat bei der Niedersachsen-Wahl 2022 nämlich kein Direktmandat errungen. Im Wahlkreis Geestland im Landkreis Cuxhaven unterlag die Sozialdemokratin ihrem Konkurrenten Claus Seebeck (CDU).

Wahl in Niedersachsen 2022: Gesundheitsministerin Behrens (SPD) erringt kein Direktmandat und ist nicht mehr Abgeordnete

Laut dem Statistischen Landesamt erreichte Unionspolitiker Seebeck 40,8 Prozent der Erststimmen, Behrens hingegen nur 33,3 Prozent. Zwar stand die Gesundheitsministerin von Niedersachsen hinter Ministerpräsident Stephan Weil auf Platz zwei der SPD-Landesliste. Doch greift diese Liste gar nicht erst, da 57 SPD-Politiker das Direktmandat in ihren Wahlkreisen gewannen.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat bei der Niedersachsen-Wahl 2022 kein Direktmandat in ihrem Wahlkreis gewonnen und ist keine Abgeordnete mehr. © Michael Matthey/dpa/Archivbild

Doch auch ohne Sitz im Parlament kann Daniela Behrens in die nächste Landesregierung berufen werden. „Ich hätte schon Lust, Ministerin zu bleiben“, sagte die 54-Jährige der Nordsee-Zeitung am Sonntagabend, 9. Oktober 2022.

Update vom Montag, 10. Oktober, um 06:50 Uhr: Niedersachsen steuert nach dem Sieg der SPD um Ministerpräsident Stephan Weil auf eine Neuauflage des rot-grünen Bündnisses zu, die nach den Ergebnissen der Niedersachsen-Wahl auf eine absolute Mehrheit im Landtag kommen. „Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt – und niemand anders sonst“, sagte Weil am Sonntagabend. „Wenn ich die Chance habe, möchte ich gerne eine rot-grüne Landesregierung bilden“, sagte er dem Fernsehsender Phoenix. Für Weil (63) wird es seine dritte Wahlperiode als Regierungschef des zweitgrößten Flächenlandes sein.

Niedersachsen-Wahl 2022: Ergebnis macht absolute Mehrheit für Rot-Grün im Landtag möglich

Am Tag nach der Wahl wollen die Bundesparteien am Montag traditionell erst in Berlin über die nächsten Schritte beraten. Später tagen dann in Hannover die Landesgremien. Dabei wird der CDU-Landesvorstand die Suche nach einem neuen Vorsitzenden einleiten. Der bisherige Landeschef Bernd Althusmann erklärte nach den Stimmverlusten seiner Partei noch am Sonntagabend den Rückzug aus dem Spitzenamt.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Vorläufiges Endergebnis lässt SPD strahlen – FDP verzweifelt

Update vom Sonntag, 9. Oktober, um 23:47 Uhr: Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 fuhr die SPD rund 33,4 Prozent der Stimmen ein. Die CDU verbucht lediglich 28,1 Prozent. Dies ist ihr schlechtestes Landesergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen seit mehr als 60 Jahren. Die Grünen legen dagegen deutlich zu und landen mit 14,5 auf Platz drei.

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022: SPD wird stärkste Kraft – FDP fliegt

Auch die AfD gewinnt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 stark hinzu und erreicht 10,9. Bitter endete der Abend für die Linke und die FDP. Während die Linke in keiner Hochrechnung über die drei Prozent hinauskam, zitterten die Liberalen den Abend lange um den Einzug in den Landtag. Doch am Ende reichte es nicht. Die FDP verharrte bei 4,7 Prozent.

Update vom Sonntag, 9. Oktober, um 23:07 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil hat bei der Landtagswahl in Niedersachsen sein Direktmandat verteidigt. Weil gewann bei der Niedersachsen-Wahl 2022 den Wahlkreis 24 Hannover-Buchholz deutlich vor seinen Kontrahenten mit 44,2 Prozent, wie aus Daten des Statistischen Landesamtes am Sonntagabend hervorging. Bei der Landtagswahl im Jahr 2017 hatte der SPD-Politiker das Direktmandat noch mit 47,5 Prozent geholt.

Scholz gratuliert Weil zum Wahlsieg bei der Niedersachsen-Wahl 2022 via Twitter

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem niedersächsischen Regierungschef Stephan Weil zu dessen Sieg bei der Landtagswahl gratuliert. Das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 spreche eine klare Sprache: „Die Bürgerinnen und Bürger trauen Dir zu, Niedersachsen auch in Zukunft mit Plan voranzubringen. Ich auch – Niedersachsen bleibt in guten Händen“, schrieb Scholz (SPD) am Sonntagabend auf Twitter.

Weil kann Hochrechnungen zufolge wie erhofft mit den Grünen ein neues Regierungsbündnis schmieden. Sein bisheriger Koalitionspartner, die CDU, fuhr das schlechteste Wahlergebnis seit mehr als sechs Jahrzehnten ein. SPD und CDU hatten vor der Wahl beide klargestellt, dass sie ihre 2017 eher widerwillig geschmiedete Koalition nicht fortsetzen wollen.

Nach der Niedersachsen-Wahl 2022: Weil bleibt Ministerpräsident, FDP droht mit Ampel-Krise und AfD bekommt Rückenwind

Update vom Sonntag, 9. Oktober, um 22.50 Uhr: Stephan Weil ist und bleibt Ministerpräsident in Niedersachsen. Der SPD-Politiker hat die Niedersachsen-Wahl 2022 gewonnen und kann wohl an der Seite der Grünen das Land weiterregieren. Mit seinem Sieg hat Stephan Weil nicht zuletzt seiner Partei in Berlin eine Verschnaufpause verschafft. Christian Lindner wiederum sieht nun Redebedarf in der Ampel-Koalition. „Wir müssen reden“, schickt der FDP-Politiker den Koalitionspartner im Bund entgegen. Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 habe Lindner der „Rückenwind aus Berlin“ gefehlt. Es gehe jetzt darum, die Ampel noch stärker für das politische Wohlergehen der Liberalen in die Pflicht nehmen.

Für die CDU ist die Niedersachsen-Wahl 2022 in einer herben Niederlage gemündet. Das Ziel, stärkste Kraft im Land zu werden, wurde klar verfehlt. Profitieren kann davon vor allem die AfD: Am Sonntag geht sie mit dem größten Zugewinn aus dem Wahlkampf hervor. So erlebt die Alternative für Deutschland ein Comeback, die Partei wertete das Wählervotum in Niedersachsen als großen Erfolg.

Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022: Zahlreichen Wahlkreisen erobert SPD Direktmandate in der Landtagswahl

Update am Sonntag, 9. Oktober, um 22:30 Uhr: In zahlreichen Wahlkreisen Niedersachsens gehen die Direktkandidaten der SPD als Sieger aus der Wahl hervor. So siegte Dennis True mit 36,57 Prozent im Wahlkreis Syke (40). Volker Meyer von der CDU hat dort nun mit 30,10 Prozent das Nachsehen. Im Wahlkreis Oldenburg-Mitte/Süd (62) wiederum setzte sich Ulf Prange mit 33,5 Prozent der Stimmen bei der Niedersachsen-Wahl 2022 gegen seine stärkte Kontrahentin durch – Andra Möllhoff erhielt am Abend 28,69 Prozent der Wählerstimmen. Und im Wahlkreis Oldenburg-Nord/West (63) siegte Hanna Naber von der SPD (34,98 Prozent) vor der Grünen-Politikerin Lena Nzume (28,69 Prozent).

Update am Sonntag, 9. Oktober, um 21:30 Uhr: Nach den jetzigen Ergebnissen aus der aktuellen Hochrechnung der Niedersachsen-Wahl 2022 könnte eine absolute Mehrheit für eine mögliche Rot-Grüne-Koalition zustande kommen.

Niedersachsen-Wahl 2022: Absolute Mehrheit nach Ergebnissen der Landtagswahl für eine Koalition aus Rot-Grün

Für die Sitzverteilung im Landtag bedeutet das: Den Hochrechnungen der ARD zufolge kommen die SPD mit 52 und die Grünen mit 22 Sitzen gemeinsam auf eine absolute Mehrheit. Und werden somit die künftige Koalition werden? Weil nutzte den Wahlabend, um sein Interesse an einem rot-grünen Regierungsbündnis zu bekräftigen. Aber auch, um auf den möglichen Juniorpartner prompt mächtig Druck auszuüben.

Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022: Weil übt Druck auf möglichen Koalitionspartner aus

„Dann gäbe es klare Verhältnisse, denn dann hätte die SPD mehr als doppelt so viele Stimmen wie die Grünen“, erklärte der 63-Jährige in der Wahl-Sondersendung der ARD: „Aber jetzt will ich erst einmal abwarten, was wirklich herauskommt.“ Bei Phoenix versicherte der Landesvater mit Blick auf den bisherigen Koalitionspartner CDU: „Doch natürlich werden wir reden, das ist doch selbstverständlich“. Er bleibe jedoch bei seiner Aussage vor der Wahl: „Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, will ich eine rot-grüne Regierung bilden.“

Jubelstürme und Begeisterung für Wahl nach Ergebnissen der Niedersachsen-Wahl 2022

Update am Sonntag, 9. Oktober, um 21:20 Uhr: Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 sorgen für Jubelstürme und Begeisterung auf der Wahlparty der SPD, während die FDP dem Abgrund entgegensteuert.

Sprechchöre und Luftballons für Stephan Weil nach Ergebnissen der Niedersachsen-Wahl 2022

„Stephan, Stephan“-Sprechchöre und riesige rote Luftballons gab es als Empfang von den Sozialdemokraten für ihren Ministerpräsidenten Stephan Weil zur Wahlparty in Hannover. „Es sieht nach einer doch gefestigten rot-grünen Mehrheit im niedersächsischen Landtag aus“, sagte Weil auf der Wahlparty. „Morgen geht die Arbeit weiter.“

Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 live: Aktuelle Hochrechnung lässt FDP unter 5 Prozent abstürzen

Update am Sonntag, 9. Oktober, um 20:20 Uhr: Nach aktuellen Hochrechnungen liegt die FDP bei der Niedersachsen-Wahl 2020 nur noch bei 4,9 Prozent. Damit würden die Liberalen nach den jetzigen Ergebnissen der Niedersachsen-Wahl 2022 nicht mehr im Landtag vertreten sein. Ein politischer Super-Gau für die FDP. Die SPD liegt mit 33,2 Prozent weiter vorne, gefolgt von der CDU (28,1 Prozent). Die Grünen kommen jetzt auf 14,5 Prozent. Die AfD rangiert aktuell bei 11,2 Prozent.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Ergebnisse zeigen, „was ein guter Ministerpräsident ist“

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 19:25 Uhr: Der Wahlsieg der SPD sorgt bei Politikern der Partei für Jubel: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gratulierte auf Twitter und schrieb: „Der Wähler erkennt, was ein guter Ministerpräsident ist.“ Rot-Grün sei ein Segen für die „dringend notwendige Energiewende“, so der SPD-Politiker nach den Ergebnissen bei der Niedersachsen-Wahl 2022. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius leitet derweil aus dem Ergebnis der Niedersachsen-Wahl einen klaren Regierungsauftrag für die SPD ab. Gleichzeitig bekräftigte er den Wunsch nach einer Koalition mit den Grünen.

Der Wahlsieger Stephan Weil bekräftigt die Bestätigung des Regierungsauftrags. „Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemand anders sonst“, machte er deutlich. Trotz Stimmenverlusten sei die SPD gestärkt aus der Niedersachsen-Wahl 2022 hervorgegangen.

Ergebnis der Niedersachsen-Wahl: FDP zittert um Einzug in den Landtag – Kubicki: „Sind geschlossenes Team“

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 19:15 Uhr: Für FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist das schlechte Ergebnis der FDP in Niedersachsen kein Anlass, um personelle Konsequenzen zu ziehen. Die Partei sei ein geschlossenes Team, sagte der Politiker gegenüber der ARD. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lobte nach den ersten Ergebnissen zur Niedersachsen-Wahl 2022 den Wahlkampf der SPD aus Niedersachsen – der Wahlerfolg sei für die Ampel-Koalition in Berlin Rückenwind. FDP-Chef Christian Lindner sieht die Ampel auf Bundesebene als Grund für das Wahlergebnis der Liberalen. Viele Unterstützer würden mit der Arbeit der FDP derzeit fremdeln.

„Wir zahlen dafür gewiss einen Preis bei unserem politischen Profil, weil manche die FDP als liberale Kraft dann nicht erkennen und glauben, wir seien jetzt auch eine linke Partei und keine mehr der Mitte“, so Lindner. Dennoch bekennt sich FDP-Chef zur Ampelkoalition im Bund. Die Grüne in Niedersachsen hat hingegen Anlass zum Jubeln. Mit ihrem Ergebnis könnte die Partei bei der Regierungsbildung in Niedersachsen eine wichtige Rolle spielen. Grünen-Chef Omid Nouripour bekräftigte indes den Anspruch, dass die Grünen in Niedersachsen bereit seien, künftig Verantwortung zu übernehmen.

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Ergebnisse der Landtagswahl aus den Landkreisen Diepholz, Verden und Oldenburg

Bei den Ergebnissen der Niedersachsen-Wahl zeichnen sich verschiedene Tendenzen ab. Die SPD kann wohl auch in großen Teilen der Wahlkreise überzeugen und das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 bestätigen. Im Landkreis Verden liegt die SPD wohl deutlich vorne nach der Abstimmung für die Niedersachsen-Wahl 2022. Im Wahlkreis Delmenhorst stellt die SPD nach der Wahl in Niedersachsen wohl ebenfalls den Direktkandidaten. Im Landkreis Diepholz scheint CDU vor der SPD zu liegen. Derweil kann sich wohl die SPD im Wahlkreis Oldenburg-Land als stärkste Kraft behaupten.

Derweil kann Eike Holsten sein Direktmandat im Landkreis Rotenburg wohl verteidigen.

Hochrechnung zur Niedersachsen-Wahl 2022: SPD freut sich über Wahlsieg

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 18:52 Uhr: Die zweite Hochrechnung bestätigt das erste Ergebnis: Wie die ARD berichtet, liegt die SPD als stärkste Kraft weiter bei 33,3 Prozent. Dahinter liegt die CDU mit Herausforderer Bernd Althusmann mit 27,9 Prozent. Die Grünen schaffen es auf 13,8 und die AfD auf 11,6 Prozent. Die FDP erlebt weiter einen spannenden Abend. Die Liberalen schwanken weiter an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Linke schafft mit 2,6 den Einzug in den Landtag nicht.

Triumph für Stephan Weil: Er hat die SPD bei der Niedersachsen-Wahl zum Sieg geführt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Niedersachsen-Wahl 2022 live: Zweite Hochrechnung bestätigt die ersten Ergebnisse bei der Landtagswahl – Reaktion von Weil

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 18:41 Uhr: Nach den ersten Hochrechnungen fühlt sich Stephan Weil (SPD) als klarer Wahlsieger. Bei seinem ersten Auftritt nach Abschluss der Landtagswahl in Niedersachsen sagte der Ministerpräsident unter dem Jubel seiner Parteifreunde: „Wir haben gekämpft und wir haben gewonnen.“ Die Wählerinnen und Wähler hätten der SPD einen klaren Regierungsauftrag erteilt. Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) erkannte den SPD-Sieg an und gratulierte Weil zur Wiederwahl.

Hochrechnungen bei der Niedersachsen-Wahl 2022 live: Erste Reaktionen auf das Ergebnis

Update am Sonntag, dem 9. Oktober, um 18:30 Uhr: Die erste Hochrechnung der Wahl in Niedersachsen ist da. Nachdem um 18:00 Uhr die ersten Prognosen veröffentlicht wurden, bestätigt sich der Erfolg der Sozialdemokraten: Die SPD kommt auf 33,3 Prozent, die CDU folgt mit 27,6. Die Grüne schafft 14 Prozent. Die AfD kommt auf 11,6 Prozent, die FDP zittert mit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag. An der Fünf-Prozent-Hürde ist derweil die Linke gescheitert. Sonstige Parteien kommen auf 8,5 Prozent.

Niedersachsen-Wahl 2022 Ergebnisse live – erste Hochrechnung: FDP zittert um Einzug in den Landtag

Update am 9. Oktober um 18:01 Uhr: Die erste Prognose der Niedersachsen-Wahl ist da. Die SPD bleibt die stärkste Kraft in nach der Niedersachsen-Wahl 2022. Laut der 18-Uhr-Prognose der Forschungsgruppe Wahlen kommen die Sozialdemokraten bei der diesjährigen Landtagswahl auf 32,5 Prozent der Stimmen. Die CDU landet mit 27,5 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von den Grünen mit 14,5 Prozent. Die AfD schafft ein zweistelliges Ergebnis und landet bei 12 Prozent.

Niedersachsen, Hannover: Anhänger der SPD reagieren auf die ersten Prognosen zur Landtagswahl in Niedersachsen in den Fraktionsräumen der SPD im niedersächsischen Landtag. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Niedersachsen-Wahl 2022 Ergebnisse live: Erste Prognose zeigt Wahlsieg für SPD – FDP muss zittern

Die FDP muss dagegen um den Einzug in den niedersächsischen Landtag zittern. Laut erster Prognose kommen die Liberalen auf 5 Prozent. Sicher nicht dabei sind die Linken. Wie bereits 2017 hat die Partei die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft (3 Prozent) und wird damit auch in den kommenden fünf Jahren nicht im niedersächsischen Landtag vertreten sein.

Update am 9. Oktober um 18:00 Uhr: Die Wahllokale schließen. Die Niedersachsen-Wahl ist damit beendet. Nach einem engen Rennen werden in Kürze die ersten Ergebnisse der Wahl in Niedersachsen erwartet. Die ersten Prognosen deuten an, dass Stephan Weil (SPD) die Landtagswahl gewonnen haben könnte. Ein amtliches Wahlergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 könnte noch am späten Abend feststehen.

Niedersachsen-Wahl 2022 beendet: Wahllokale schließen – erste Ergebnisse

Update am 9. Oktober um 16:50 Uhr: Noch knapp über eine Stunde haben die Wähler in Niedersachsen Zeit, um bei der Landtagswahl ihre Stimme abzugeben. Erste Ergebnisse der Wahl in Niedersachsen werden gegen 18:30 Uhr in Form von Hochrechnungen erwartet. Zuvor sollen Prognosen zum Wahl verhalten der Menschen vorliegen. Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl haben dabei auch Einfluss auf die Bundesregierung und gilt als wichtiger Stimmungstest für die Koalition in Berlin: Was die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl für den Bund im Detail bedeuten.

Stimmungstest für die Ampel: Wer regiert nach der Niedersachsen-Wahl mit wem?

Dass die Niedersachsen-Wahl auch in Berlin für wichtig empfunden wird, zeigte sich auch daran, dass während des Endspurts zahlreiche Unterstützer nach Niedersachsen reisten, um die letzten Wählerstimmen zu mobilisieren. Für Olaf Scholz geht es dabei um viel: Stephan Weil ist ein wichtiger Unterstützer des Kanzlers in der Ministerpräsidentenkonferenz. Bereits vor der Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses der Niedersachsen-Wahl gibt es bereits erste Prognosen zu möglichen Bündnissen. Doch wer reagiert mit wem? kreiszeitung.de liefert den Überblick.

Niedersachsen-Wahl 2022: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann zuversichtlich bei Stimmabgabe

Update am 9. Oktober um 12:27 Uhr: Nach Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat nun auch CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann seine Stimme bei der Niedersachsen-Wahl 2022 abgegeben. Dabei sprach der Unionspolitiker von einem Glückstag: „Immerhin ist meine Tochter heute zwölf Jahre alt geworden, das heißt, wir hatten schon mal allen Grund, heute Morgen zu feiern“.

Nun hat auch CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann seine Stimme im Rahmen der Niedersachsen-Wahl 2022 abgegeben. © Marcus Brandt/dpa

Für Althusmann würde es jetzt darum gehen, das Land in einer schwerwiegenden Krise zu regieren. „Deshalb hoffe ich und setze ich auf eine starke CDU, die heute Abend ab 18:00 Uhr nach meinem Wunsch stärkste Kraft in Niedersachsen werden soll“, hieß es vom CDU-Spitzenkandidaten bei der Niedersachsen-Wahl 2022 im Rahmen seiner Stimmabgabe in Südergellersen im Landkreis Lüneburg.

Landtagswahl in Niedersachsen 2022: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seine Stimme abgegeben

Update am 9. Oktober um 12:13 Uhr: Nun sind auch bereits die ersten Spitzenkandidaten zur Niedersachsen-Wahl 2022 zur Wahlurne geschritten. Laut t-online wären sowohl Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) als auch Grünen-Politikerin Julia Willie Hamburg mit dem Rad zum jeweiligen Wahllokal erschienen.

Auch er beteiligt sich mit seiner Stimme natürlich an der Niedersachsen-Wahl 2022: Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). © Friso Gentsch/dpa

Weil sprach von einem „besonders harten Wahlkampf“. Dennoch könne gut abschalten und würde nun „erstmal frühstücken“ gehen.

Update am 9. Oktober um 12:00 Uhr: Um möglichst viele Stimmen bei der Niedersachsen-Wahl 2022 zu erhalten, sind der Kreativität der Parteien schier keine Grenzen gesetzt. Das haben Mitglieder der Jungen Grünen in Hannover-Linden unter Beweis gestellt, wo mithilfe des Trinkspiels Bierpong das Wählerpotential vollends ausgeschöpft werden sollte.

Kreativer Stimmenfang im Rahmen der Niedersachsen-Wahl 2022: Die Grüne Jugend hat in Hannover ein Bierpong-Spiel initiiert, um potenzielle Wähler für die Partei zu gewinnen. © Lino Mirgeler/dpa/imago/Montage

Wahl in Niedersachsen 2022: Junge Grüne sammeln Stimmen beim Bierpong

Wie t-online berichtet, hätten die Jungen Grünen am späten Samstagabend, 8. Oktober 2022, gegen 23:00 Uhr ihren improvisierten Wahlkampfendspurt gefeiert. Zwei Dutzend Menschen hätten sich in der Limmerstraße zusammengefunden, im Fokus ein Wäscheständer und mit Bier gefüllte Plastikbecher. Die simple Idee hinter Bierpong: Wer mit einem kleinen Ball die mit Bier gefüllten Becher des Gegners trifft, zwingt ihn dazu, diese auszutrinken.

Beim Bierpong kommen auch noch mal Leute auf uns zu, die am Sonntag sonst vielleicht nicht wählen gegangen wären.

Ein beliebtes Partyspiel, das allem Anschein nach auch im Vorfeld der Niedersachsen-Wahl 2022 nicht fehlen darf. An diesem Abend wären sogar Gespräche mit Leuten entstanden, die eigentlich nicht zur klassischen Wählerschaft der Grünen zählen würde „Wir haben damit noch mal wirklich viele Menschen ansprechen können“, wird Leon Flores Monteiro, Sprecher der Grünen Jugend Hannover, zitiert.

Niedersachsen-Wahl 2022: Die Wahllokale haben geöffnet!

Update am 9. Oktober um 08:00 Uhr: Die Niedersachsen-Wahl 2022 hat begonnen. Seit 08:00 Uhr am Sonntag, 9. Oktober, sind die Wahllokale geöffnet, bis 18:00 Uhr ist die Stimmabgabe möglich. Insgesamt sind knapp 6,1 Millionen Menschen wahlberechtigt. In den jüngsten Umfragen lag die SPD in Form von Ministerpräsident Stephan Weil, der seine nunmehr dritte Amtszeit anstrebt, knapp vor der CDU und deren Spitzenkandidaten Bernd Althusmann. Die Ergebnisse zur Niedersachsen-Wahl 2022 sind dann im Laufe des Abends zu erwarten.

Wahlkampf um das Amt des Ministerpräsidenten in Niedersachsen: Alle Entwicklungen der Landtagswahl im Liveticker

Kommt Rot-Grün in Niedersachsen nach der Landtagswahl am 9. Oktober? Nachdem der jetzige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bereits mehrfach betonte, dass er künftig am liebsten mit den Grünen nach der Niedersachsen-Wahl 2022 regieren möchte. Der Countdown zur Entscheidung der Landtagswahl 2022 läuft: Alle wichtigen Entwicklungen sehen Sie in unserem Liveticker. Erste Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen der Wahl in Niedersachsen werden am Sonntag, dem 9. Oktober, um kurz nach 18 Uhr erwartet.