Sparer-Pauschbetrag: Damit sich Sparen lohnt – Lindner will Freibetrag anheben

Von: Felix Busjaeger

Christian Lindner ist Bundesminister der Finanzen im Kabinett Scholz.

Künftig soll der Sparer-Pauschbetrag 1000 Euro betragen. Christian Lindner will so das Sparen trotz Gaskrise in Deutschland wieder attraktiver machen.

Berlin – Sparen soll sich in Deutschland mehr lohnen. Inmitten der Gaskrise in Deutschland, die auch Lebensmittel gefährdet, will Finanzminister Christian Lindner (FDP) den sogenannten Sparer-Pauschbetrag in der Steuerklärung anheben. Wie aus dem Entwurf des Jahressteuergesetzes hervorgeht, sollen bei Singles künftig 1000 Euro statt 801 Euro und bei Lebenspartnern 2000 Euro statt 1602 Euro steuerfrei behandelt werden. Der Sparer-Pauschbetrag ist ein Freibetrag bei der Einkommensteuer. Bis zu diesem Betrag bleiben Kapitalerträge wie Zinsen steuerfrei.

Pauschbetrag für Sparer: Gute Nachricht für Verbraucher inmitten der Gaskrise in Deutschland

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, ist Lindners Plan nicht neu. Bereits in dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP hatten sich die Parteien auf entsprechende Maßnahmen geeinigt. Dennoch: Dass der Pauschbetrag für Sparer nun steigen soll, ist eine erfreuliche Nachricht für Verbraucher, die inmitten der Energiekrise und der hohen Inflation in allen erdenklichen Lebenslagen mit zunehmenden Kosten konfrontiert werden. Derweil läuft die Reform der Grundsteuer 2022 auf Hochtouren. Bis zum 31. Oktober haben Grundstückbesitzer wegen der Grundsteuer Zeit, eine zweite Steuererklärung auch ohne Elster einzureichen.

„Wer Geld anspart oder in Aktien anlegt, soll endlich mehr Netto vom Brutto behalten dürfen“, sagte Lindner der dpa und machte deutlich, dass die Anhebung des Pauschbetrags für Sparer auch die private Altersvorsorge stärke und deshalb in Zeiten steigender Preise besonders wichtig sei. „Gerade junge Menschen investieren vermehrt Erspartes in die eigene Altersvorsorge. Das möchte ich honorieren.“ Nächster Schritt zur Umsetzung wäre ein Beschluss im Kabinett, dann befasst sich der Bundestag mit dem Entwurf.

Was ist der Sparer-Pauschbetrag? Bei Steuererklärung kann Freibetrag genutzt werden

Was ist der Sparer-Pauschbetrag eigentlich? Hierbei handelt es sich um einen Freibetrag, der nur Privatanleger betrifft. Bis zur Grenze dieses Betrags sind Kapitalerträge steuerfrei. Darüber fällt die Abgeltungssteuer an, die 25 Prozent beträgt. Wichtig: Der Sparer-Pauschalbetrag 2022 bezieht sich nur auf Kapitalerträge von Privatanlegern. Als Kapitalerträge gelten Gewinne aus Dividenden und Zinsen, Sparbüchern, Fonds und Kursgewinnen, außerdem Gewinne aus dem Verkauf von Kapitalanlagen und aus Termingeschäften. Das schreibt unter anderem Verivox.

Wie hoch der Sparer-Pauschbetrag 2022 ist, wird gesetzlich vorgeschrieben. Derzeit sind für Privatanleger Einkünfte, die mit Kapitalanlagen erzielen werden, bis zu 801 Euro steuerfrei – Christian Lindner will die Grenze beim Sparer-Pauschbetrag künftig auf 1000 Euro anheben. Bei gemeinsamer Veranlagung verdoppelt sich der Freibetrag. Ehepaare können so künftig bis zu 2000 Euro steuerfrei behandeln.

Abgeltungssteuer und Sparer-Pauschbetrag: Was sich durch Lindners Plan ändert

Wird mit Kapitalerträgen der Sparer-Pauschbetrag in Deutschland überschritten, greift die Abgeltungssteuer. Wer also beispielsweise derzeit 1000 Euro aus Kapitalerträgen bezieht, bei dem werden aktuell nur 299 Euro als steuerpflichtig angesehen. Wie man sich den Sparer-Pauschbetrag am einfachsten sichert, erklären zahlreiche Verbraucherportale: Wurde dem zuständigen Kreditinstitut ein Freistellungsauftrag erteilt, wird der Sparer-Pauschbetrag sofort gesichert. Die Bank leitet dann die Abgeltungssteuer von 25 Prozent auf die Kapitalerträge nicht automatisch an die Finanzämter weiter.

Erst wenn der Sparer-Pauschbetrag ausgeschöpft ist, wird die Abgeltungssteuer von den Kreditinstituten abgeführt. Übrigens gilt der Freibetrag auf Kapitalerträge nicht im betrieblichen Bereich. Selbständige und Unternehmen können bei ihrem Betriebsvermögen nicht von der Regelung profitieren.