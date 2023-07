Sozialisten verlieren weiteren Sitz – Spanien steckt nach Wahl in der Zwickmühle

Spanien-Wahl

Die Opposition in Spanien schnitt schlechter ab als prognostiziert, aber auch für Regierungschef Sánchez gibt es schlechte Nachrichten.

Nach dem knappen Wahlergebnis in Spanien steuert das Land auf eine Phase der Ungewissheit zu. Derzeit hoffen sowohl Sozialisten als auch Konservative noch auf eine Mehrheit.

Madrid – Nach der Wahl in Spanien stehen beide großen Parteien vor der schwierigen Aufgabe, eine regierungsfähige Koalition auf die Beine zu stellen, sind aber mit derzeit 137, beziehungsweise 121 der Parlamentssitze weit von den mehrheitsfähigen 176 Sitzen entfernt. Das stellt das Land jedoch vor schwerwiegende Probleme, denn wenn sich keine Einigung abzeichnet, steht Spanien nach dem Wahlausgang vorerst eine Blockade bevor.

So berichtete etwa der britische Guardian, dass die beiden größten Parteien des Landes mit ihren designierten Koalitionspartnern auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zusteuern, bei dem beide Flügel derzeit auf 171 Sitze kämen. Traditionell stellt in Spanien der Wahlsieger die Regierung, was eine Machtübernahme durch die konservative Volkspartei PP unter Alberto Núñez Feijóo bedeuten würde, der angekündigt hatte im Fall eines Wahlsiegs mit der rechtspopulistischen Vox-Partei zusammenzuarbeiten.

Enger Ausgang der Spanien-Wahl: Sánchez PSOE verliert weiteren Sitz im Parlament

Dass die Ergebnisse von Feijóo und seiner PP deutlich schlechter ausfielen als von etlichen Prognosen erwartet, hilft Amtsinhaber Pedro Sánchez und seiner sozialistischen PSOE jedoch auch nur wenig, zumal am Sonntag (30. Juli) bekannt geworden war, dass die Sozialisten wohl einen weiteren Sitz an die konservative Oppositionspartei verlieren. Das habe die fortgeschrittene Auszählung von Auslandsstimmen ergeben.

Bei Sánchez hängt die Frage nach einer möglichen Mehrheit vor allem daran, ob sich eine Einigung mit der katalanisch separatistischen Junts per Catalunya erzielen lässt. Die Partei, deren im belgischen Exil lebender Anführer Carles Puigdemont 2017 ein Unabhängigkeitsreferendum ausgerufen hatte, fordert für ihre Unterstützung von Sánchez‘ linker Koalition jedoch eine Amnestie für Puigdemont und seine wegen des Referendums beschuldigten Mitstreiterinnen und Mitstreiter sowie die Wiederholung des Referendums. Das hatte Sánchez jedoch zuvor immer wieder ausgeschlossen.

Uneinigkeit in Spanien: Regierungsbildung für Sánchez und Feijóo in weiter Ferne

Laut einem Bericht des spanischen Senders RTVE hat Sánchez zuletzt auch dem PP-Vorsitzenden Feijóo eine Absage erteilt, der vorgeschlagen hatte, noch vor der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments am 17. August ein Treffen abzuhalten, um die drohende Blockade des Landes zu verhindern. Feijóo forderte darüber hinaus von Sánchez eine Minderheitsregierung unter der konservativen PP zu dulden. Denn durch die Zusammenarbeit der PP mit Vox haben bereits andere mögliche Koalitionspartner der PP gegenüber deutlich gemacht, dass sie für eine Mehrheitsbildung nicht zur Verfügung stehen.

In der aktuellen Situation scheint es also auf den 17. August hinauszulaufen, der darüber entscheiden wird, ob eine Regierungsbildung in Spanien möglich wird oder nicht. Der Abstimmung im Parlament geht traditionell ein Treffen der Parteichefs mit Spaniens König Felipe VI. voraus, bei dem der Kandidat, über den im Parlament abgestimmt wird, festgelegt werden müsste. Daraufhin ist im ersten Wahlgang eine absolute Parlamentsmehrheit von 176 Stimmen notwendig. Wenn dieser scheitern sollte – was als wahrscheinlich gilt – folgt 48 Stunden später ein zweiter Wahlgang, bei dem mehr Ja- als Nein-Stimmen für den Kandidaten und sein Bündnis genügen.

Scheitert auch dieser Wahlgang bleiben dem Parlament zwei Monate Zeit, um eine Lösung für eine neue Regierungskoalition zu finden, bevor erneut Neuwahlen für Ende 2023 oder Anfang 2024 ausgerufen würden. Politisch stünde dem Land in diesem Fall eine lange Blockade bevor. (saka mit dpa)