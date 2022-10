Sorge um iranische Kletterin Rekabi wächst – wofür das Kopftuch im Iran steht

Von: Anika Zuschke

Die Sorge um die iranische Kletterin Elnas Rekabi wächst – ist sie wegen ihres Auftrittes ohne Kopftuch in Gefahr? © Rhea Kang/International Federation Of Sport Climbing/dpa

Die iranische Kletterin Rekabi sorgte mit ihrem Auftritt ohne Kopftuch international für Tumult – denn Beobachter sehen die Aktion als Zeichen der Solidarität.

Teheran – Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul ihr Kopftuch abgenommen – und mit Blick auf die Proteste im Iran damit international für Aufregung gesorgt. Iranische Medien reagierten empört auf den Vorfall, während Iranerinnen und Iraner die Sportlerin in sozialen Medien für ihren Mut feierten. Inzwischen wächst jedoch weltweit die Sorge um Rekabi, die sich laut Medienberichten verfrüht wieder auf dem Weg in ihre Heimat befinden soll.

Sorge um iranische Kletterin Rekabi – ohne Kopftuch bei Asienmeisterschaft in Seoul

Seit der Islamischen Revolution von 1979 müssen sich iranische Frauen in der Öffentlichkeit mit einem Kopftuch bedecken und lange Jacken tragen, um ihre Haare und Körperkonturen zu verbergen. Das gilt auch für iranische Sportlerinnen, insbesondere bei Wettbewerben im Ausland.

Die Klettermeisterin Elnas Rekabi hat gegen dieses Gesetz beim Finale der Asienmeisterschaft in Südkorea am 16. Oktober 2022 verstoßen, da sie ihr Kopftuch für den Wettkampf abgenommen hat – und die ganze Welt konnte zusehen. Der Vorfall wurde als ein Zeichen ihrer Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran und den Protesten gegen den Kopftuchzwang gesehen, weswegen der Zuspruch in sozialen Netzwerken wie Twitter groß war.

„Wir sind stolz auf dich“, hieß es laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einer der Reaktionen. Der BBC-Korrespondent Bahma Kalbasi bezeichnete die Aktion demnach als einen „unglaublichen Moment“.

Kletterin Rekabi aus dem Iran ohne Kopftuch bei Asienmeisterschaft – Abreise wurde angeblich vorverlegt

Iranische Medien hingegen zeigten sich empört: „Bleibt abzuwarten, wie das Sportministerium auf diese Aktion reagieren wird“, schrieb die regierungsnahe Zeitung Hamshahri am Montag, 17. Oktober 2022. Rekabi droht aller Voraussicht nach der Ausschluss aus der Nationalmannschaft – und auch die Sorge um ihr leibliches Wohl wächst. Medienberichten zufolge soll sich die Sportlerin inzwischen wieder auf dem Weg in ihr Heimatland befinden – doch offenbar verfrüht.

Wie BBC berichtete, war die Abreise ursprünglich für Mittwoch vorgesehen und unerwartet vorverlegt worden. Laut der BBC-Reporterin Rana Rahimpour bestehe die Sorge, dass Rekabi nach ihrer Rückkehr in den Iran direkt ins Gefängnis gebracht wird. Zudem sollen ihr Pass und ihr Mobiltelefon beschlagnahmt worden sein, in sozialen Medien war sogar von einer Festnahme die Rede.

Auftritt ohne Kopftuch: Rekabi äußert sich – „Ich entschuldige mich für die Aufregung und die Unruhe“

Die iranische Botschaft in Seoul wies diese Berichte und Vorwürfe jedoch zurück. Demnach seien die Klettermeisterin und ihr Team am Dienstag wie geplant wieder nach Teheran zurückgeflogen. Auch Elnas Rekabi selbst hat sich auf Instagram inzwischen zu dem Vorfall geäußert – und sich dafür entschuldigt:

„Ich entschuldige mich für die Aufregung und die Unruhe, die ich verursacht habe. Ich muss sagen, dass meine Kopfbedeckung wegen meiner Aufgeregtheit im Finale der Asienmeisterschaften in Südkorea, wegen des ungeschickten Timings aus Versehen weggerutscht war. Und jetzt bin ich, wie geplant, in Begleitung der Mannschaft auf dem Weg in Iran“, hieß es laut der Tagesschau in einer Instagram-Story, die der Sportlerin zugeschrieben wird.

Frauen im Iran gehen seit Tod von Mahsa Amini auf die Straße – wurde von Sittenpolizei festgenommen

Aufgrund des Druckes der iranischen Behörden, der auf Aktivisten und Aktivistinnen ausgeübt wird, deuten Beobachter diese Stellungnahme jedoch als erzwungene Entschuldigung. Sie werten Rekabis Kopftuch-lose Teilnahme am Wettkampf weiterhin als Signal für ihre Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran.

Diese wurde durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini ausgelöst, die Mitte September von der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht korrekt getragen habe – und wenig später mit massiven Kopfverletzungen in Polizeigewahrsam starb.

Frauen im Iran wollen den Sturz der Regierung – verbrennen ihr Kopftuch und schneiden ihre Haare ab

Seitdem weiten sich die Proteste im Iran immer weiter aus. Vor allem junge Frauen fordern den Sturz der Regierung, gehen dafür auf die Straße, schneiden ihre Haare ab und setzen ihre Kopftücher in Brand. Denn das Kopftuch war bei dieser Protestwelle der Auslöser für die Demonstrationen – ein Symbol der Unterdrückung von iranischen Frauen durch das iranische Regime.

„Das Kopftuch ist ein Symbol für ein verkommenes, zutiefst autoritäres System, ein Versuch der Unterdrückung von denen, die sagen, das Kopftuch sei ein Zeichen der Ehre und Würde, und die selbst Ehre und Würde schon lange durch Repression, Korruption und brutale Gewalt verloren haben“, sagte auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth dem Spiegel mit Blick auf die Proteste im Iran.

Mehr als Kleidung: Kopftuch ist Symbol der Unterdrückung von Frauen im Iran

Viele Frauen im Iran verbinden mit dem verhassten Stück Stoff Angst vor ihrer Regierung und den teils brutalen Kontrollen der Sittenpolizei. Erwischt die Sittenpolizei beispielsweise eine iranische Frau ohne Kopftuch am Steuer, kann sie ihr den Führerschein – und sogar das ganze Auto – zeitweise abnehmen.

Was ist die Sittenpolizei? Die aktuelle Sittenpolizei im Iran existiert in ihrer jetzigen Form seit 2005 und ist für die Festnahme von Personen verantwortlich, die gegen die strengen Kleidervorschriften in der Öffentlichkeit verstoßen. Im Mittelpunkt steht dabei das Kopftuch. Deswegen sind vorwiegend Frauen im Iran von Festnahmen betroffen.

70 Prozent der Frauen im Iran, so zitieren laut der Tagesschau Medien des Landes eine Studie, würden die Kopftuchpflicht in ihrer Heimat ablehnen. Mit Blick auf die Proteste ist es möglich, dass das Regime die Kontrollen wieder etwas lockert – doch ob das die Proteste tatsächlich beruhigen würde, ist fraglich. Der Tagesschau zufolge twitterte eine Frau Anfang Oktober: „Die da oben haben noch nicht kapiert, dass es inzwischen nicht mehr nur um das Kopftuch geht, sondern um sie selbst.“