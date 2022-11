„Sorge mich um meine Tochter“: Sunak will härtere Gefängnisstrafe durchsetzen

Von: Bona Hyun

Der britische Premierminister Sunak will härtere Gefängnisstrafen für Kriminelle, um die Sicherheit der Frauen und Kinder zu erhöhen. © House Of Commons/dpa

Premierminister Rishi Sunak will härtere Gefängnisstrafen für Kriminelle durchsetzen. Dafür ordnet er den Bau von 10.000 Zellen für die nächsten Jahre an.

London – Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich für strengere Gefängnisstrafen ausgesprochen. Medienberichten zufolge plädiert Sunak dafür, Kriminelle häufiger inhaftieren zu lassen, um die Kriminalitätsrate in Großbritannien zu reduzieren. Da Sunak mit einer höheren Anzahl an Inhaftierten rechnet, will er in den kommenden Jahren 10.000 Haftunterkünfte bauen lassen. Zudem kündigte Sunak an, 20.000 Beamte einsetzen und auf den Straßen für mehr Sicherheit sorgen zu wollen.

Nicht nur als Premierminister, sondern auch als Vater von zwei Töchtern lege ihm die Sicherheit von Frauen und Kindern am Herzen.

Sunak will härtere Gefängnisstrafen für Kriminelle für mehr Sicherheit auf den Straßen

Besonders vor dem Hintergrund des Todesfalles von Olivia Pratt-Korbel möchte Sunak das Sicherheitsgefühl in Großbritannien stärken. Das neunjährige Mädchen wurde in Liverpool erschossen. Auch wenn der Mörder inzwischen gefasst wurde, habe die Tat den Premierminister zutiefst erschüttertet und sei ihm in Erinnerung geblieben, heißt es.

Solche und ähnliche jüngste Taten würden Frauen und Kindern das Gefühl von Sicherheit nehmen. „Ich möchte, dass meine Kinder und alle anderen sicher sind, wenn sie alleine unterwegs sind. Das ist der Wunsch eines jeden Elternteils“, zitierten The Guardian und GB News den Premierminister von Großbritannien.

Während Männer häufig ihren Freiraum genießen können, fürchten Frauen und Kinder laut Sunak um ihre Sicherheit. Sunak, der Russlands Präsident Wladimir Putin für dessen Abwesenheit beim G20-Gipfel kritisierte, wolle seiner ältesten Tochter Krishna mehr Freiraum und Unabhängigkeit ermöglichen. Doch bisher hatte die Elfjährige selbst von ihrem Wunsch absehen müssen, alleine zur Schule zu gehen. Deshalb lege Sunak nochmals „persönlich Wert darauf“, die Kriminalitätsrate zu drosseln.

Sunak will Kriminalitätsrate bekämpfen und plädiert für härtere Gefängnisstrafen

Der britische Premierminister, der jüngst sein Kabinett berief, wolle mit den Sicherheitsmaßnahmen vielen Betroffenen entgegenkommen, berichten englische Medien. Die Reduzierung der Kriminalitätsrate in seinem Land sehe er auch als „Möglichkeit der Besserung“. Sunak stellte fest, dass besonders Personen, die sich benachteiligt fühlen oder aus schlechteren Verhältnissen kommen, anfälliger für Kriminaltaten seien. Auf die Frage, ob Sunak nicht beunruhigt sei, dass sich die Zahl der Inhaftierten zu stark erhöhen werde, entgegnete er, dass dies eine logische Konsequenz sei.

„Wenn mehr Polizisten auf den Straßen im Einsatz sind, dann bekämpfen wir mehr Kriminelle und dann gibt es auch mehr Inhaftierte in Gefängnissen“, sagte Sunak. Vor dem Hintergrund strengerer Sicherheitsregeln hatte Sunak auch den Gesetzesentwurf Hate Crime and Public Order Bill des schottischen Parlaments unterstützt. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem Maßnahmen zur Bekämpfung von Extremisten bei radikalen Protesten vor und wurde nach Verkündung von stark kritisiert. Sunak selbst stand in der Politik häufig in der Kritik – zuletzt weil Mobbing-Vorwürfe gegen von ihm ausgewählte Minister aufkamen.