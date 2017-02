Somalias Parlament wählt Präsidenten im Flughafengebäude

Unter stark verschärften Sicherheitsvorkehrungen wählt das somalische Parlament einen neuen Präsidenten. Am 08.02. stimmen die 329 Abgeordneten in der Hauptstadt Mogadischu über den neuen Staatschef ab. Bereits am Vortag wurde Mogadischu von Hunderten somalischen Soldaten und Truppen der Afrikanischen Union abgeriegelt, um Anschlägen der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab vorzubeugen.

