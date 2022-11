„Sollte er zweimal hingucken“: Habeck sucht Fotografen für 350.000 Euro

Von: Yannick Hanke

Das Bundeswirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck (Grüne) sucht einen Fotografen. In bis zu vier Jahren können 350.000 Euro verdient werden. © Christian Spicker/imago/Fabian Sommer/dpa

Fotograf gesucht: Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) bietet Schätzungen zufolge 350.000 Euro über vier Jahre für den Job an. Kritik kommt direkt auf.

Berlin – Sie suchen aktuell nach einem Job und sind auch mit der Fotografie vertraut? Dann tut sich jetzt die große Chance auf, sich eine goldene Nase zu verdienen. Denn das Wirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck (Grüne) sucht einen Fotografen für die Termine des Ministers.

Unter der Stellenausschreibung „Rahmenvereinbarung über fotografische Begleitung des Ministers/der Ministerin und Auftragsfotografie für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ wird man online fündig.

Robert Habeck (Grüne) sucht einen Fotografen – Lohn von 350.000 Euro für vier Jahre Arbeit

Wie erwähnt, ist der Job als Fotograf für die zahlreichen Termine von Wirtschaftsminister und Strompreisbremse-Verfechter Robert Habeck durchaus gut vergütet. Den „geschätzten Gesamtwert“ gibt das entsprechende Ministerium nämlich mit einer Summe in Höhe von 350.000 Euro an – ganz ohne Mehrwertsteuer.

Zunächst einmal sei die Stelle als Politik-Fotograf, der Habeck ablichten soll, vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024 befristet. Danach gebe es aber zwei „Verlängerungsoptionen“ über jeweils ein Jahr. De facto sind die 350.000 Euro Lohn auch für die maximal möglichen vier Jahre veranschlagt.

„Da sollte er zweimal hingucken“: Medienpsychologe kritisiert kostspielige Fotografen-Suche von Habeck

Welche Aufgaben würden aber konkret auf den künftigen Fotografen von Robert Habeck warten? In der Stellenausschreibung listet das Bundeswirtschaftsministerium vor allem vier Aufgaben auf, die im Rahmen der Tätigkeit hinter der Kamera im Fokus stünden: Fotografische Reise- und Terminbegleitung, Bereitstellung der Bilder und Bildbearbeitung, Auftragsfotografie für die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie die Archivierung der übermittelten Fotografien.

Zur besagten Stellenausschreibung hat sich bereits der Medienpsychologe Joe Groebel zu Wort gemeldet. „Da sollte er zweimal hingucken – auch als Minister. Habeck ist um sein Image als vertrauenswürdiger Mann bedacht“, heißt es von ihm gegenüber der Bild. Und damit dieses Image nicht beschädigt werde, müsse laut Groebel „jeder Anschein vermieden werden, dass er persönliche und Partei-Interessen mit denen des Ministeriums vermengt – auch, wenn es juristisch sauber ist“. Schließlich sei die Presse bei wichtigen Terminen ohnehin dabei.

Stellenausschreibung als Fotograf für Robert Habeck läuft Anfang Dezember 2022 aus

Auf Anfrage der Bild hätte das Bundeswirtschaftsministerium verlauten lassen, dass es schon früher solch einen Fotografen gegeben habe., heißt es Und laut BILD würden sich auch andere Ministerien solch exklusive Fotografen leisten, es wäre also nicht nur Robert Habeck vorbehalten. Im Falle des Kanzleramtes wären es gar vier Fotografen.

Beispielsweise würde sich der Fotograf des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in der gleichen Preisspanne bewegen wie der Fotograf, den Robert Habeck nun sucht. Der Fotograf im Bauministerium hingegen würde für 17 Monate (bis Ende 2023) „nur“ 20.865 Euro erhalten, berichtet die Bild. Wer an dem lukrativen Job fürs Bundeswirtschaftsministerium interessiert ist, sollte sich indes beeilen. Denn die Ausschreibung läuft am 6. Dezember 2022 aus.