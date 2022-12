Söder prüft Klage gegen erhöhte Erbschaftsteuer – Bundesrat stimmt gegen Vorstoß

Von: Bona Hyun

Teilen

Markus Söder will eine Verfassungsklage gegen die erhöhte Erbschaftssteuer prüfen. © Christoph Schmidt/dpa

Ministerpräsident Markus Söder prüft eine Klage gegen die geplante Erbschaftssteuer. Im Bundesrat stimmte die Mehrheit gegen den Vorstoß.

München – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) prüft eine Klage gegen die geplante Erhöhung der Erbschaftssteuer, wie er der Bild am Donnerstag, 8. Dezember 2022, mitteilte. Das neue Gesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sei „unfair gegenüber vielen Erben von kleinen Häusern der Eltern“. Er fände dies gerade vor dem Hintergrund fatal, dass der FDP-Minister Steuern erhöht und „gleichzeitig Rekordschulden macht“, so Söder. Doch bisher steht Bayern mit der Kritik am neuen Jahressteuergesetz alleine dar. Von der SPD und der FDP gab es für den Vorstoß Kritik an dem Ministerpräsidenten.

Söder prüft Klage gegen Erhöhung der Erbschaftssteuer – Bundesrat stimmt gegen Vorstoß

Die Union hatte vorher schon durch die Hintertür vor einer Erhöhung der Erbschafts- und Schenksteuer gewarnt. „Wir brauchen höhere Freibeträge für Erben von Elternhäusern oder Wohnungen“, sagte Markus Söder. Die neuen, von Finanzminister Christian Lindner vorgesehenen Regeln seien „ungleich“ und „ungerecht“, so CSU-Chef Söder. Zudem fordert die Union laut Söder eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer, da in vielen Regionen Deutschlands die allgemeinen Freibeträge nicht ausreichen würden, um Wohneigentum steuerfrei zu vererben.

Jedoch fand der Vorstoß von Söder im Bundesrat keine Mehrheit. Bei einer Umfrage im Finanzausschuss stimmten laut Angabe der Deutschen Presse-Agentur (dpa) 15 Länder gegen den Antrag des Freistaats, zur Abstimmung über das Jahressteuergesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Nur Bayern selbst stimmte mit Ja.

„Kein Erbe wird sein Haus verkaufen“ SPD kritisiert Söders Antrag zur Erbschaftssteuer im Bundesrat

Die SPD kritisiert Söders Vorstoß gegen eine verfassungskonforme Wertermittlung von Immobilienvermögen. „Auch wenn Herr Söder nun die falsche Erzählung der Wohnungswirtschaftslobby nachplappert, wird es nicht richtiger: Kein Erbe wird wegen der neuen Regelung sein Haus verkaufen müssen“, sagte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Schrodi, der Kreiszeitung. Im Finanzausschuss des Bundesrates hätten laut Schrodi selbst die unionsgeführten Länder gegen Bayerns Antrag gestimmt. Söder solle, wenn überhaupt, gegen die „Privilegierung größter Betriebsvermögen in der Erbschaftssteuer“ klagen. Dort würden „leistungslos Millionenbeträge steuerfrei weitervererbt“, sagte Schrodi der Kreiszeitung.

FDP-Generalsekretär hält Söders Klage gegen Erhöhung der Erbschaftssteuer „irreführend“

Kritik kam auch von FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Söders Aussagen seien „polemisch“ und „irreführend“, da es durch das neue Gesetz keine Erhöhung der Erbschaftsteuer durch den Bundesfinanzminister gebe, sagte Djir-Sarai der dpa. Das Verfassungsgericht verlange aber, dass ein realistischer Wert bei Erbschaften angelegt werde. Paradoxerweise protestiere die CSU gegen die Anpassung bei der Immobilienbewertung, die der parteieigene Horst Seehofer auf den Weg gebracht habe, so der FDP-Mann.

Bundesfinanzminister Christian Lindner plant Erhebung der Freibeträge bei Erbschaftssteuer

Zum Hintergrund: Christian Lindner hatte jüngst für eine deutliche Anhebung der Freibeträge bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer plädiert. „In meinen Augen müssten sie um etwa 25 Prozent angehoben werden“, sagte FDP-Politiker, der die Aktienrente befeuern will, der Augsburger Allgemeinen. Die Erhöhung der Erbschaftssteuer sei laut Lindner allerdings Ländersache. Auch Djir-Sarai sagte gegenüber der dpa: „Solch eine Initiative muss aber von den Ländern kommen, weil die Erbschaft- und Schenkungssteuer ausschließlich in die Länderkassen fließt“.

Erhöhte Erbschaftssteuer: Jahressteuergesetz im Bundestag sorgen für Kritik

Der Bundestag hatte das Jahressteuergesetz am Freitag, 2. Dezember 2022, geändert. Hintergrund der neuen Regelungen für Immobilien-Erbschaften sind Änderungen bei der Immobilienbewertung wegen der stark gestiegenen Preise in den vergangenen Jahren. Für Betroffenen könnte dies bedeuten, dass wegen einer Änderung am Jahressteuergesetz ab 2023 deutlich mehr Schenkungsteuer für Immobilien anfallen könnte als bislang. 30 bis 40 Prozent mehr Schenkungsteuer könnten am Ende fällig werden, rechnen Experten laut dem Handelsblatt vor.

Eine Übertragung von Immobilienvermögen durch Erbschaften und Schenkungen könnte demnach teurer werden. Das Gesetz sieht aber keine höheren Freibeträge bei der Vererbung vor. Der Bundesrat muss dem Gesetz Mitte Dezember noch zustimmen. (Mit Material der dpa)