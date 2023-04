Söder-Knall in Umfrage gegen Merz - oder freut sich jetzt die Nummer drei?

Von: Stephanie Munk

Wer wird Kanzlerkandidat der Union bei den Bundestagswahlen 2025: Söder, Merz - oder am Ende ein Außenseiter? Eine aktuelle Umfrage liefert Aufschlussreiches.

Berlin/München - Noch sind es zweieinhalb Jahre hin, aber in der CDU wird der Ruf nach einer schnellen Entscheidung für einen Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahlen 2025 laut - wohl auch wegen des fatalen, langwierigen Machtkampfs zwischen CSU-Chef Markus Söder und Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) bei den letzten Bundestagswahlen.

Merz oder Söder: Wer ist der bessere Kandidat für die Bundestagswahl 2025?

Derzeit sieht es danach aus, als ob zwei Kandidaten in der engeren Auswahl sind: CDU-Chef Friedrich Merz und - erneut - CSU-Vorsitzender Markus Söder. Führende Abgeordnete sprachen sich am Wochenende dafür aus, dass Merz als Kanzler kandidieren soll. Der 67-Jährige selbst hatte gegenüber dem Münchner Merkur lediglich angekündigt, spätestens im Frühherbst 2024 die Kandidaten-Frage klären zu wollen - sich aber nicht zu seinen Ambitionen geäußert.

Merz‘ schärfster unionsinterner Konkurrent in der K-Frage heißt wohl erneut: Markus Söder - auch wenn dieser bereits im Februar erklärte, das „Kapitel Berlin“ sei für ihn beendet.

Deutsche haben recht klare Meinung zu Kanzlerkandidat der Union

Doch wen wollen die Deutschen als Unions-Kanzlerkandidaten? Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA in Auftrag der Bild kommt zum Ergebnis, dass Merz trotz seiner Fürsprecher in der Partei keineswegs der Favorit der Bürger ist: Nur 21 Prozent denkt, er hätte als Spitzenkandidat der Union die größeren Chancen. 31 Prozent sehen die besseren Erfolgsaussichten dagegen bei Bayerns Ministerpräsident Söder.

Gänzlich überzeugen kann offenbar aber keiner von beiden: Eine relative Mehrheit von 39 Prozent der Umfrage-Teilnehmer denkt, dass weder Merz noch Söder gute Chancen gegen den amtierenden SPD-Kanzler Olaf Scholz hätten.

Direkter Vergleich mit Kanzler Olaf Scholz: Ein Unions-Favorit sieht alt aus

Im direkten Vergleich mit Olaf Scholz schnitt allerdings Söder besser ab: 38 Prozent der Befragten gaben an, sie würden sich bei einer Direktwahl zwischen Scholz und Söder für den CSU-Chef entscheiden. Bei einem Duell Merz gegen Scholz wären dagegen nur 23 Prozent für Merz. Der aktuelle Kanzler Scholz schneidet mit rund 26 Prozent etwas besser ab.

Dritter Favorit als Alterntive? Wüst könnte Kanzlerkandidat 2025 werden

Bleibt die Frage: Wird es am Ende gar nicht Merz oder Söder, sondern läuft die Entscheidung am Ende nach dem Motto: „Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte“? Heiß gehandelt wird in dieser Hinsicht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Ganz konkret bei dem 47-Jährigen nachgefragt hat der Münchner Merkur in einem aktuellen Interview. Wüst antwortete ausweichend und betonte, eine „selbstfixierte Personaldebatte“ wäre derzeit „absolut kontraproduktiv“. (smu)