Machtkampf zwischen Söder und Laschet: Entscheidung steht wohl unmittelbar bevor

K-Frage in der Union

+ © dpa/Michael Kappeler Armin Laschet und Markus Söder spalten die Union mit ihrem Anspruch auf die Kanzlerkandidatur. © dpa/Michael Kappeler

Die Frage nach der Kanzlerkandidatur für die Union hat sich zu einem regelrechten Machtkampf entwickelt. Nun soll die Entscheidung nach langen Verhandlungen und Kritik endgültig kommen.

Der Kampf um die K-Frage spaltet nicht nur die Union, sondern sorgt auch für Empörung in der Opposition.

Nachdem Söder (CSU) und Laschet (CDU) in der Nacht auf Samstag zu keiner Einigung gekommen sind, gehen die Gespräche nun weiter.

Eine Einigung steht wohl unmittelbar bevor.

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Die Kanzlerkandidaten-Frage in der Union hat sich mittlerweile zu einem Machtkampf entwickelt, der diese spaltet. Nach 16 Jahren Amtszeit kandidiert Angela Merkel* in der Bundestagswahl im September nicht mehr für das Kanzleramt. Dementsprechend stellt sich erstmals seit langer Zeit die Frage, wer als Kanzlerkandidat in der Bundestagswahl für die Union ins Rennen gehen soll. Diese Frage soll zwischen den Parteivoristzenden von CDU* und CSU, Armin Laschet* und Markus Söder*, entschieden werden.

Bisher kam es zu keiner Einigung zwischen NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU). Vergangenen Sonntag erklärte Söder auf der Klausurtagung der Union offiziell seine Bereitschaft, CDU und CSU als Kanzlerkandidat in der Bundestagswahl vertreten zu wollen. Laschet hatte sich bereits zuvor dazu bereit erklärt, Kanzlerkandidat der Union zu werden.

Söder oder Laschet: K-Frage spaltet Union

Trotz umfangreicher Besprechungen kam es bisher zu keiner Einigung zwischen Söder und Laschet. Bis Sonntag (18. April) soll allerdings die Entscheidung zur Kanzlerkandidatur der Union fallen. Sowohl Söder als auch Laschet haben den Rückhalt ihrer Spitzengremien. Die Kanzlerkandidaten-Frage hat die Union weitgehend gespalten. Dieser Umstand wurde von verschiedenen Unions-Politikern scharf kritisiert. In der Kritik hieß es immer wieder, dass der Machtkampf zwischen Söder und Laschet um die Kanzlerkandidatur der Union schade.

Die Union pocht daher auf eine möglichst schnelle Entscheidung. Sollten sich Söder und Laschet nicht in direkten Verhandlungen einigen können, soll die Frage der Kanzlerkandidatur der Union in der Fraktionssitzung am kommenden Dienstag geklärt werden. Allerdings herrscht auch in dieser Angelegenheit Uneinigkeit. Denn das Verfahren, mit dem die K-Frage entschieden werden soll, ist umstritten.

Machtkampf in Union: Empörung in der Opposition

Die Opposition reagierte derweil hauptsächlich fassungslos auf den Streit von CDU und CSU. In diesem Zusammenhang wird besonders kritisiert, dass die Austragung der K-Frage inmitten der dritten Welle der Corona-Pandemie passiere, in der alle politische Kräften gebraucht werden.

Verschiedene Umfragen zeigen unterdessen, dass nicht nur die Mehrheit der Bundesbürger die Bewerbung Söders um die Kanzlerkandidatur positiv sieht, sondern dass dieser auch als Kanzlerkandidat favorisiert wird. Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend halten 44 Prozent der Bundesbürger und 72 Prozent der Unions-Anhänger den bayerischen Ministerpräsidenten für den geeigneteren Kandidaten, um die Unionsparteien in die Bundestagswahl zu führen. Für NRW-Ministerpräsident Laschet sprechen sich nur 15 Prozent der Bundesbürger und 17 Prozent der Unions-Anhänger aus. Söder hat bereits seit längerem bessere Umfragewerte, darauf verwies er selbst wiederholt. Laschet betont hingegen, dass sich Umfragen sehr schnell ändern könnten.

Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Entscheidung steht wohl unmittelbar bevor

Nachdem Söder und Laschet in der Nacht von Freitag auf Samstag erfolglos miteinander verhandelt hatten, soll das Streitgespräch nun weitergehen. Ob eine Entscheidung wie angekündigt bis Sonntag (18. April) zustande kommt, steht aktuell jedoch nicht fest. In jedem Fall kann die Frage nach der Kanzlerkandidatur nicht mehr lange unbeantwortet bleiben. at *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA