Söder empfängt in der Residenz: Chinas Ministerpräsident kommt nach Bayern

Von: Julia Schöneseiffen

Am Dienstagabend empfängt Markus Söder den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang in München. Es sollen die bayerisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen thematisiert werden.

München – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) empfängt am Dienstagabend hohen Besuch aus China. Im Rahmen seines ersten Deutschland-Besuchs reist der chinesische Ministerpräsident Li Qiang nicht nur zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen nach Berlin, sondern auch nach Bayern. Markus Söder wird den chinesischen Premier gegen 19.30 Uhr in der Residenz in München empfangen.

Bei dem Empfang sollen unter anderem die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und China thematisiert werden, so die Bayerische Staatsregierung. Außerdem gehe es um fairen Wettbewerb, den Klimawandel und auch „Mahnungen zu Rechtsstaatlichkeit“, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Bei dem Treffen werden auch hochrangige Vertreter der bayerischen Wirtschaft dabei sein.

Li Qiang in Berlin: China und Deutschland als „Stabilisatoren“

Vor dem Empfang bei Ministerpräsident Söder fanden bereits die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin statt. Bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen betonte Li Qiang, dass beide Länder die Beziehungen „auf ein immer höheres Niveau bringen“ sollten. Er verwies auf eine „komplexe“ internationale Lage und die mangelnde Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft. „Wenn wir die Zusammenarbeit in Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft verstärken, werden wir einen Beitrag zur Stabilität der Weltwirtschaft leisten“, sagte Li Qiang. Beide Länder könnten eine „Rolle als Stabilisator“ spielen.

Markus Söder empfängt den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang in der Münchner Residenz. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Obwohl die wirtschaftliche Erholung in China an Schwung verloren hat, äußerte sich Li Qiang zuversichtlich über die weitere Entwicklung. Der Regierungschef versicherte auch, dass seine Regierung die Politik der Öffnung nach außen und der Modernisierung vorantreiben werde, wenngleich China zunehmend auf Eigenständigkeit setzt.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich positiv nach dem Gespräch mit Li Qiang. „Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch – all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst“. Das direkte, persönliche Gespräch trage zu einem besseren Verständnis füreinander bei, sagte Scholz. Es erlaube auch, Fragen zu besprechen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. (jsch/dpa)