Sinkende Gaspreise an den Börsen: Was Verbraucher nun erwarten können

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche. Von den sinkenden Gaspreisen werden Verbraucher erstmal wenig spüren. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Das Gas wird seit Wochen an den Börsen günstiger. Verbraucher spüren davon nichts. Trotz Gaspreisbremse erwartet sie wegen der Gaskrise eine steigende Rechnung.

Berlin – Deutschland blickt mit Sorge auf den nahenden Winter: Reicht das Gas, um die Haushalte und die Industrie durch die kalte Jahreszeit zu bringen oder kollabiert das System? Die Gaskrise in Deutschland beeinflusst seit Monaten den öffentlichen Diskurs. Verbraucher sind angehalten, auch schon im goldenen Herbst Gas zu sparen und beim Heizen 2022 umsichtig zu handeln. Inmitten der Krise fällt nun plötzlich der Gaspreis.

Doch zum Aufatmen ist es bei weitem noch zu früh. Eine Kilowattstunde Gas kostet dennoch aktuell im Durchschnitt etwa 22,7 Cent für Neukunden. Von Entlastung also keine Spur.

Gaspreise sinken: Verbraucher erwartet trotzdem hohe Gasrechnung

Auch wenn der Endverbraucher immer noch deutlich stärker zur Kasse gebeten wird, sank zuletzt der Gaspreis an der Börse. Doch wieso liegt der Gaspreis in Deutschland derzeit auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau? Ein Grund ist, dass inzwischen viele Gasspeicher vollständig gefüllt sind. Nachdem im Frühjahr die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in ganz Europa zu spüren gewesen waren, hatten die Länder begonnen, Gas auf dem Weltmarkt einzukaufen, um sich in den Wintermonaten unabhängig vom russischen Gas zu machen. Durch den hektischen Ankauf stiegen die Preise für Gas erheblich an. Zwischenzeitlich kostete die Megawattstunde etwa 350 Euro.

Der Gaspreis in Deutschland vervielfachte sich für viele Verbraucher. Zahlreiche Menschen wissen nicht, wie sie die steigenden Kosten im Alltag bewältigen sollen. Denn nicht nur der Gaspreis ist explodiert, sondern auch die Inflation hat inzwischen Rekordwerte erreicht. Der Gaspreis an der Börse ist derweil wieder deutlich gesunken, liegt aber weiterhin deutlich über 100 Euro. Für die Verbraucher beziehungsweise für die Kosten bei den Gasrechnungen hat das allerdings nur indirekten Einfluss: Zuzüglich zum Gaspreis werden nämlich noch Steuern und Abgaben fällig. Für Verbraucher auch wichtig: Ab Oktober 2022 wird ein Heizungs-Check Pflicht in Deutschland.

Gaspreisentwicklung aktuell: Verbraucher sollen Gas sparen – Gasspeicher gut gefüllt

Wie die Welt anhand eines Beispiels zeigt, entsprechen zwölf Cent, die an der Börse für Gas bezahlt werden, für den Endverbraucher etwa 17 Cent bei der Gasrechnung. Wie es weiter heißt, sei es zudem wahrscheinlich, dass viele Versorger bereits im Sommer große Mengen Gas eingekauft haben. Somit ist die derzeitige Talfahrt des Gaspreises für viele ohne große Wirkung. Denn die Kosten für den Endkunden richten sich nach den Tarifen der Versorger und nicht nach dem derzeitigen Kurs an den Börsen. Sparen heißt es vielerorts beim Gasverbrauch. Doch wie viel wird tatsächlich gespart?

Viel Hoffnung wird deshalb auf den sogenannten Doppelwumms des Bundeskanzlers gesetzt. Mit bis zu 200 Milliarden Euro will der Staat auf die außergewöhnliche Notsituation reagieren. Zur Finanzierung der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse haben die Abgeordneten und Olaf Scholz zudem eine Ausnahme der Schuldenbremse genehmigt. Mit der Gas- und Strompreisbremse soll der Preis für einen gewissen vorgegebenen Verbrauch gedeckelt werden, um die Verbraucher in Deutschland in Zeiten der Gaskrise zu entlasten.

Entlastung durch Gaspreisbremse in Deutschland: Bundestag bringt Doppelwumms von Olaf Scholz

Während die Bundesregierung die Gaspreisbremse für Deutschland auf den Weg gebracht hat, sind die Sorgen bei vielen Verbrauchern weiterhin groß. Daran ändert auch eine Entspannung am Gasmarkt wenig. Dass der Gaspreis hierzulande nun tatsächlich nachlässt, hängt auch damit zusammen, dass der Austausch unter den EU-Staaten wieder intensiviert wird. Frankreich etwa begann mit der Gaslieferung an Deutschland. Künftig sollen bis zu 100 Gigawattstunden pro Tag in die Bundesrepublik exportiert werden.

Das Wichtigste aus der Politik: Ausgewählt von unserer Politikredaktion und um 7:30 Uhr verschickt – jetzt kostenlos anmelden.

Zudem investiert Deutschland weiter in den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Fertigstellung der LNG-Terminals in Norddeutschland. Zwar stagniert der Bau derzeit in Mecklenburg-Vorpommern, dennoch verzeichnen die Arbeiten an den Terminals in Niedersachsen große Fortschritte. Der größte Preistreiber: die Aufkäufe auf dem Weltmarkt, um die Gasspeicher zu füllen. Dies verlief derweil so erfolgreich, dass sogar der eigentliche Zeitplan überholt wurde.

Gaspreis steigt trotz niedriger Preise an der Börse: Das ist der Grund

Wie die Tagesschau berichtet, verbleibt der Gaspreis trotz der derzeit niedrigen Kruse weiterhin auf einem historisch hohen Niveau. Das Vergleichsportal Check24 etwa schreibt in einer aktuellen Analyse, dass ein Musterhaus mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch im Durchschnitt 3726 Euro im Jahr für Gas ausgeben muss. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Preisanstieg um über 170 Prozent. Mit der Gaspreisbremse soll ein Musterhaushalt bis zu 1050 Euro sparen.

Ein aktuelle Erhebung von Veriovox zeigt, dass die Kosten für Gas auch im kommenden Jahr weiter nach oben klettern werden. Das liegt auch an den Netzentgelten, die vielerorts um knapp 20 Prozent anwachsen. Bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden (kWh) steigen die Stromnetzkosten im Jahr 2023 voraussichtlich bundesweit von 303 Euro auf 360 Euro an. Wie es heißt, würden die Anstiege allerdings je nach Bundesland unterschiedlich stark ausfallen.

Selbst wenn die Gaspreise wegen der erfolgreichen Einsparungen weiter sinken sollten, könnten Kunden dennoch vor steigenden Kosten stehen. Abzuwarten bleibt, wie viel durch die Gaspreisbremse abgefangen werden kann.