Putins Soldaten tappen in die Liebesfalle des ukrainischen Geheimdiensts

Von: Tadhg Nagel

Feindlichen Soldaten von betörenden Frauen Informationen entlocken zu lassen, ist ein alter Trick. Die Ukraine bringt ihn durch den Einsatz von KI ins 21. Jahrhundert.

Kiew - Die Idee ist wahrscheinlich so alt wie die des Krieges selbst - Man lässt die gegnerischen Soldaten von bezaubernden Frauen umgarnen und diese plaudern in Windeseile kriegsentscheidende Informationen aus. Bisher war das allerdings mit Risiken verbunden, denn die Frauen mussten vor Ort sein. Heutzutage ist es auch möglich, ohne, dass die Frauen überhaupt existieren. Die Ukraine nutzt schon seit längerem falsche Tinder-Profile, um an Informationen von russischen Soldaten über den Ukraine-Krieg zu gelangen. Man verwendete dafür einfach Fotos von Google. Inzwischen ist man allerdings einen Schritt weiter.

Die Fortschritte im Generieren von Fotos durch künstliche Intelligenz, erlauben es inzwischen fotorealistische Bilder von Personen zu kreieren, die es gar nicht gibt. Die Mitarbeiter des, eigentlich im Bereich der Risikobewertung tätigen, ukrainischen Unternehmens „Molfar“ erstellen mit den Bildern dann Profile auf Dating-Apps, wie die britische Zeitung The Times berichtet. Dann suchen sie nach russischen Infanteristen und laden diese zur Unterhaltung ein - durch einen Wisch „nach rechts“. Mit Erfolg.

KI-generiertes Bild einer Frau am PC. © IMAGO/Peter Widmann

Russische Soldaten im Honigtopf: Zwei Stunden am Tag mit dem Erzfeind zu flirten, macht sich bezahlt

Zwei Stunden am Tag verbringe Angelina (Name geändert) damit, Männer anzuflirten, die sie eigentlich hasse. Im Gegenzug bekomme sie dann seine Gedanken über die Unterwäsche von Frauen, Videos von Verhören ihrer gefangenen Landsleute und Bilder von deren Leichen. Manchmal finde sie jedoch auch Gold im Schmutz: Das Foto eines Militärpasses, das Aufschluss über eine Einheit gibt. Ein Video eines verliebten Soldaten beim Fahren und Singen, das seinen Standort verrät. Oder schockierte Beileidsbekundungen nach dem Tod eines Kameraden, die den Ukrainern eine Rückmeldung über die Effektivität eines Artillerieschlags geben.

Dutzende verzweifelte Soldaten habe sie schon in so in einen Honeypot (Honigtopf) gelockt. So nennt man eine verfängliche sexuelle Begegnung oder Situation, die von Nachrichtendiensten zu Erpressungszwecken inszeniert wird. „Wir suchen nach Informationen über die Anzahl der Truppen, über die Menge der militärischen Ausrüstung, über den Erfolg oder Misserfolg einiger Angriffe, über ihre Probleme mit Lebensmitteln und Ausrüstung“, habe sie erklärt, während sie und ihre Kollegin Masha - ebenfalls ein Pseudonym - eifrig nach links gewischt hätten, um Männer in Zivilkleidung abzuweisen, und nach rechts, um Männer in Uniform anzuziehen.

Lange Onlinebeziehungen ohne jede Sympathie - zu den Menschen, die den eigenen Bruder getötet haben

Sympathie für die Männer, denen die Frauen Zuneigung vortäuschen, hätten sie nicht, obwohl mache der virtuellen Beziehungen schon über ein Jahr andauerten. „Sie kommen in mein Land, sie wollen mein Volk töten, sie wollen unsere Nationalität zerstören, sie wollen nicht, dass die Ukrainer existieren“, habe Angelina gesagt. „Selbst wenn sie nicht an diesen russischen Krieg glauben, sind sie bereit, all das für Geld zu tun - warum sollte ich mich um Leute kümmern, die mich töten wollen?“ Ihr Bruder habe im Krieg gekämpft und sei gefallen, so die Ukrainerin, ihr Vater befinde sich gerade im Kampf.

Die Frauen würden darüber scherzen, wie dumm ihre „Orks“ seien und wie sie ständig Informationen über den Zustand der russischen Armee preisgäben, ohne es zu merken. „Ich habe ein paar Monate lang mit Maxim Korneev gechattet, einem einfachen Mann mit einem runden Gesicht. Er macht eine Menge Fehler in seinen Nachrichten - es ist ungewöhnlich, jemanden zu treffen, der so schreibt und kein Kind ist“, habe Angelina mit einem Schnauben bemerkt. „Er sagte mir, dass die Leistungen der Armee seit Beginn des Krieges gekürzt und nicht erhöht wurden [wie Wladimir Putin behauptet hatte]“, so Angelina.

Hoffen, „dass ihnen etwas Schlimmes zustößt“ - Manchmal hören die Soldaten plötzlich auf zu antworten

Manchmal würden die russischen Soldaten aufhören zu antworten, nachdem die Frauen ihre Informationen weitergeleitet hätten. Sie wisse nicht, ob es eine Verbindung gebe, so Angelina. Sie hoffe aber, dass „was wir tun, bedeutet, dass ihnen etwas Schlimmes zustößt“. Eine verständliche Reaktion, wenn man bedenkt, dass die ersten Nachrichten der Soldaten oft Bilder von zerstückelten Landsleuten der Ukrainerin enthalten, die ihren Bruder im Krieg verloren hat. Diejenigen, die in Angelinas Honigtopf tappen, würden damit angeben und ihr militärisches Können beweisen wollen. Oft würden sie direkt im Anschluss unbeholfene, romantische Andeutungen machen.

„Einige von ihnen sind wirklich verzweifelt und verlieben sich so sehr in uns, dass sie uns bitten, sie in ein paar Tagen oder Wochen zu heiraten“, habe die Ukrainerin angemerkt. Allzu notgeilen Nachrichten würden die Frauen jedoch nicht nachgehen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Männer, die nur Sex im Kopf haben, über nichts anderes sprechen wollen. Auch die Offiziere seien meist zu schlau, um auf den Trick hereinzufallen. Es gäbe aber genug Männer mit niedrigem Dienstgrad, die bereit seien, ihre unsterbliche Zuneigung zu versprechen, solange sie noch können.

Allerdings würden die Russen inzwischen dazulernen. Seit die russische Armee verstärkt auf das Verbot von Smartphones achte, falle es den Frauen zunehmend schwer, geeignete Kandidaten zu finden. (Tadhg Nagel)