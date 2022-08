Ukraine isoliert Russen an Front: Putins Kommandeure sollen teils fliehen - und Soldaten zurücklassen

Von: Richard Strobl, Franziska Schwarz, Fabian Müller

Teilen

In der Region Cherson laufen heftige Gefechte. Die Angaben über Verluste Russlands und der Ukraine sind allerdings widersprüchlich. News-Ticker zum Militärgeschehen.

Update vom 30. August, 22.01 Uhr: Weiter bleibt unklar, wie stark die Ukraine seine vermeintliche Offensive im Süden des Landes vorantreibt. Immer wieder wird über kleinere Gebietsgewinne berichtet - dann herrscht wieder Funkpause, mit dem Hinweis, dass man die Aktion nicht behindern wolle. Nach ukrainischen Angaben hat man nun aber wohl die russischen Truppen auf der West-Seite des Flusses Dnipro weitestgehend von der Versorgung abgeschnitten, indem man Brücken und Ponton-Brücken angegriffen hatte. Auch am Dienstag berichtete der Kyiv Independent über weitere Angriffe auf Brücken. Allerdings zweifeln Experten, wie etwa Oberst a.D. Ralph Thiele, dass es sich aktuell um eine große Offensive handele. Dann würde noch mehr Funkstille herrschen, so der Experte zu ntv. Daneben gibt es Zweifel, dass die Truppen der Ukraine im Süden ausreichen könnten, um die Russen zurückzudrängen.

Russland dementiert jeglichen Fortschritt der Ukraine im Süden ohnehin. Doch gibt es immer wieder Berichte - gerade in den sozialen Netzwerken, dass Russen in den besetzten Gebieten durchaus Angst vor einer großen Attacke haben. Das zeigen etwa von der Ukraine abgefangene Telefonate von russischen Soldaten. Der Spiegel zitiert daraus etwa aktuell einen Soldaten im Gespräch mit seiner Frau: „Wir sind hier in der Falle, wir sind am Arsch! Wir kommen nicht heim“.

Ukraine-Offensive: Russlands Kommandeure sollen teils fliehen - ohne ihre Soldaten

Und auch der stellvertretende Verwaltungschef von Cherson - ein ukrainischer Überläufer - soll sich bereits hinter die russische Grenze geflüchtet haben. Nach dem Spiegel-Bericht ist er auf den neuesten Video-Aufnahmen auf Telegram in der russischen Stadt Woronesch zu sehen. Er soll nicht der Einzige sein. Der Spiegel berichtet unter Berufung auf Beobachter, dass sich in der Region Cherson mehrere russische Befehls- und Kommandoführer auf die Ost-Seite des Dnipro zurückgezogen haben, um nicht in Gefangenschaft zu geraten oder getötet zu werden. Darunter sollen auch Divisionskommandeure sein, die ihre Truppen zurückließen. Unabhängig prüfen lassen sich diese Informationen aktuell nicht.

Ein ukrainischer Soldat patrouilliert auf einer unbekannten Frontposition im Oblast Mykolajiw. (Foto vom 19. August) © IMAGO/Alex Chan

Ukraine meldet: Russen westlich des Dnipro von Versorgung abgeschnitten

Update vom 30. August, 17.59 Uhr: Nach Angaben ukrainischer Offizieller bewirken die teils zerstörten Brücken am Fluss Dnipro in der Region Cherson, dass russische Streitkräfte nicht in der Lage sind, den Fluss zu überqueren. Deshalb können Sie russische Einheiten an der Front weiter nördlich nicht unterstützen. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender CNN.

„Der Feind versucht, Reserven vom linken Ufer heranzuziehen“, sagte Natalia Humeniuk, Sprecherin des Operativen Kommandos Süd des ukrainischen Militärs, bei einem Briefing. Das habe sich als unmöglich erwiesen, fügte sie hinzu, „weil wir sorgfältig und präzise an diesen Brücken gearbeitet haben: Sie sind die Hauptverkehrsadern über den Dnipro, sie sind nun für schweres Gerät unpassierbar.“

Die russische Armee hätte nun „nicht die Möglichkeit, Reserven vom linken Ufer heranzuziehen. Deshalb erwecken sie den Anschein, dass sie Reserven abziehen, indem sie Militäreinheiten zwischen den Siedlungen bewegen“, erklärte sie. „Alle Brücken wurden von uns unpassierbar gemacht.“ Das russische Militär könnte zwar versuchen, eine Fähre oder eine Schwimmplattform-Brücke einzurichten, „aber das gesamte Gebiet, in dem das eingesetzt werden könnte, steht ebenfalls unter unserer Feuerkontrolle und wird getroffen werden", fügte Humeniuk hinzu.

Russische Soldaten im Juli 2022 in der Region Cherson. © IMAGO/Sergei Bobylev/ITAR-Tass

Ukraine auf Schlingerkurs: Erst „Informationsruhe“ zu Cherson – dann prescht Selenskyjs Büro vor

Update vom 30. August, 16.34 Uhr: Nicht nur die Kämpfe in der Südukraine gehen weiter, sondern auch die im Osten des Landes: Durch russischen Beschuss sind in der Großstadt Charkiw laut Regionalgouverneur Oleg Synegubow vier Menschen getötet worden, vier weitere wurden ihm zufolge verletzt. Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow schrieb auf Telegram von fünf Toten und sieben Verletzten.

Charkiw war von der Einwohnerzahl (1,4 Millionen) her zu Kriegsbeginn die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Sie liegt etwa 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Das ukrainische Militär hat die russischen Angreifer bisher erfolgreich davon abgehalten, die Großstadt einzunehmen.

Ukraine-News: Korridore zu Saporischschja laut Selenskyj-Berater unter Beschuss

Update vom 30. August, 15.10 Uhr: Ein IAEA-Team ist aktuell auf dem Weg nach Saporischschja - laut Selenskyj-Berater Mychajlo Podoljak beschießen Putins Truppen allerdings Korridore, durch die Experten zu dem AKW gelangen könnten. Podoljaks Vermutung: Russland wolle erreichen, dass die Atom-Experten über die annektierte Krim oder durch den Donbass anreisen. Das berichtet der Kyiv Independent, ohne allerdings Ortsangaben zu nennen. Verifizieren ließen sich die Informationen zunächst nicht.

Kommunikation während Offensive der Ukraine: Selenskyjs Büro prescht vor

Update vom 30. August, 14.28 Uhr: In „fast dem gesamten Gebiet“ von Cherson seien „schwere Kämpfe“ mit „starken Explosionen“ ausgebrochen, erklärte das Büro von Präsident Selenskyj nun – und ist damit in der Kommunikation aktuell offensiver als Südkommando-Sprecherin Humenjuk. „Fast alle großen Brücken“ seien dort zerstört worden, lediglich „Fußgängerübergänge“ seien verblieben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Das Südkommando hatte am Morgen von einer „angespannten“ Situation in seinem Einsatzgebiet berichtet, schreibt die Nachrichtenagentur AFP. Russland habe die ukrainischen Stellungen fünf Mal attackiert, sei aber erfolglos geblieben. Bei „massiven“ russischen Angriffen mit Luftabwehrraketen vom Typ S-300 auf die Stadt Mykolajiw (etwa 60 Kilometer von der Stadt Cherson entfernt) seien zwei Zivilisten getötet und 24 weitere verletzt worden. Moskau hingegen sprach von „schwerwiegenden Verlusten“ für die Ukraine - konkret mehr als 560 Soldaten und 26 Panzer.

In den russisch besetzten Teilen Chersons und der benachbarten Region Saporischschja betreibt der Kreml eine Politik der Russifizierung mit Blick auf eine mögliche Annexion. Moskau hat dort den Rubel als Währung eingeführt und ermutigt die Bewohner, sich einen russischen Pass ausstellen zu lassen.

„Informationsruhe“ in Offensive: Ukraine hält sich plötzlich zu Stand der Kämpfe bedeckt

Update vom 30. August, 13.31 Uhr: Die Ukraine verzichtet aktuell auf detaillierte Wasserstandsmeldungen aus der Südukraine – nach eigenen Angaben gerade weil eine Gegenoffensive läuft. „Es finden gerade Kämpfe statt und diese erfordern eine Informationsruhe“, sagte Armee-Pressesprecherin Natalija Humenjuk heute.

Sie sprach von „Positionskämpfen“ in den Gebieten Mykolajiw und Cherson. Es sei dabei noch zu früh, von möglichen zurückeroberten Orten zu reden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Tags zuvor hatte Humenjuk den Start einer seit Juni angekündigten Offensive der Ukraine im Süden des Landes verkündet.

Gegenwehr-Trick der Ukraine: Putins Militär verschießt wohl Raketen auf Attrappen

Update vom 30. August, 12.32 Uhr: Fallen Putins Truppen im Ukraine-Krieg auf Attrappen herein? Laut einem US-Zeitungsbericht ist das der Fall. Russland verschwende Marschflugkörper zum Beschuss von harmlosen hölzernen Waffen-Nachbildungen, schreibt die Washington Post. Die Attrappen sollen etwa moderne US-Waffen nachbilden, wie etwa den Raketenwerfer Himars.

Die Zeitung habe auch Fotos dieser Scheinziele begutachten können, hieß es in dem Bericht, der sich auf ungenannte hochrangige Beamte aus den USA und der Ukraine beruft. Russische Drohnen, die den Standort der Waffen übermittelten, könnten sie nicht von echten Artilleriebatterien unterscheiden - vielmehr seien sie wie ein „VIP-Ziel“, zitierte die Zeitung einen ukrainischen Offiziellen. Nach einigen Wochen hätten diese „Dummies“ bereits mindestens zehn Kalibr-Raketen in die Irre geleitet.

Die Attrappen könnten laut Washington Post auch ein Grund dafür sein, dass die Anzahl vermeintlich zerstörter westlicher Waffensysteme in russischen Berichten so hoch ausfalle: „Sie haben behauptet, mehr Himars getroffen zu haben, als wir überhaupt geliefert haben“, zitierte die Zeitung einen US-Diplomaten. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben nicht.

Aufnahme vom 19. August: Ukrainische Soldaten warten in der Südukraine auf ihren Einsatz. © Alex Chan/Imago

Unterbesetzt und unterversorgt: Geheimdienst sieht Putin-Truppen in Cherson schwächeln

Update vom 30. August, 11.54 Uhr: Dass die Truppen von Kremlchef Wladimir Putin der ukrainischen Gegenoffensive standhalten können, ist für den britischen Geheimdienst nicht ausgemacht. Die russischen Besatzer in Cherson leiden – trotz erheblicher Verstärkungen – unter Personal- und Nachschubproblemen, hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London.

Nun hänge die militärische Lage entscheidend davon ab, ob sich eine augenscheinliche Neuorganisation der Invasionstruppen bewähre. Dabei seien die Einheiten im Süden wohl durch Komponenten aus dem Osten ergänzt worden. Die meisten Einheiten um Cherson seien jedoch wohl weiterhin unterbesetzt und hingen von brüchigen Nachschublinien per Fähre und Pontonbrücken ab.

Selenskyj-Berater zur Offensive: Werden den Feind „zermalmen“

Update vom 30. August, 11.08 Uhr: „Unser Vorgehen wird nicht eilig sein“, äußerte sich nun Selenskyjs Militärberater Oleksij Arestowitsch zur geplanten Gegenoffensive, aber es werde darauf hinauslaufen, dass die Ukraine alle ihre Gebiete zurückerobere. Das Unterfangen werde den Feind „zermalmen“. So zitiert der US-Sender CNN Arestowitsch aus einer seiner aktuellen Telegram-Botschaften.

Militärexperte Carlo Masala: Noch keine große Gegenoffensive

Update vom 30. August, 10.41 Uhr: Am Montag ist in der Region Cherson eine Verteidigungslinie der Russen gefallen, das ist nach Ansicht von Carlo Masala klar. Der deutsche Militärexperte schränkte aber im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk ein: „Ich würde noch nicht von einer großen Gegenoffensive sprechen.“ Denn man erhalte kaum Informationen aus der Region, die wirklich neutral verifizierbar seien.

Masala wies auf die strategische Bedeutung von Cherson hin. Falls die Ukrainer dort die Kontrolle zurück erhielten, könnten sie auch die Frischwasserzufuhr zur Halbinsel Krim kontrollieren. Das wäre ein weiteres Druckinstrument auf die dortigen russischen Besatzer. Russland hätte auch Probleme, eine solche Niederlage zu verschweigen, führte Masala aus.

Offensive der Ukraine: Putin-Seite nervös? Russland spricht von „Fake“

Erstmeldung vom 30. August: Kiew – Derzeit ist viel von einer ukrainischen Gegenoffensive die Rede. Hat das vom Krieg gezeichnete Land die Kraft für diese Offensive? Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nur in Andeutungen davon. „Aber die Besatzer sollen es wissen: Wir treiben sie über die Grenze. Über unsere Grenze, an der sich nichts geändert hat.“ Wenn die russischen Soldaten überleben wollten, sei es „jetzt Zeit, nach Hause zu gehen“, bekräftigte der ukrainische Präsident in seiner regelmäßigen Videoansprache.

Ukraine startet Offensive: Militär meldet Rückeroberungen um Cherson

Politisch steht die Ukraine unter Zeitdruck, weil Russland sich die eroberten Gebiete behalten will und mutmaßlich für September Volksabstimmungen darüber vorbereitet. Die Großstadt Cherson im Süden des Landes etwa war gleich zu Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 erobert worden.

Allerdings gibt es bislang kaum gesicherte Details zu der Offensive. Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf ukrainische Militärquellen, vier Dörfer bei Cherson seien zurückerobert worden. Die Angaben waren zunächst nicht überprüfbar.

Ukraine-Krieg: Präsident Selenskyj wendet sich per Video an die Welt Fotostrecke ansehen

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Russland spricht von „Fake“

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte ukrainische Angriffe in den Gebieten Cherson und Mykolajiw, behauptete aber, sie seien „jämmerlich gescheitert“. Die ukrainische Armee habe schwere Verluste an Soldaten und Technik erlitten. Belege dafür gab es nicht.

Für Nervosität auf russischer Seite sprachen Äußerungen aus den Besatzungsverwaltungen, die versicherten, dass gar nichts geschehe. Die angebliche Offensive sei „wie üblich ein Fake der ukrainischen Propaganda“, sagte der Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow.

Der russische Nationalist und frühere separatistische Feldkommandeur Igor Girkin bestätigte auf Telegram die Angriffe. Sie seien bislang aber nur als Demonstration gedacht, die Ukraine setze ihre Hauptkräfte noch nicht ein. Zu einem ähnlichen Schluss kamen auch Pentagon-Vertreter, die laut CNN vom „Abtasten“ der Front sprachen.

Sorge um Saporischschja: Atom-Experten reisen ins Kriegsgebiet

Unterdessen ist das Gelände des AKW Saporischschja erneut unter Beschuss geraten. Das teilte die russische Besatzungsverwaltung mit. Die russische und die ukrainische Seite machen einander für den Beschuss verantwortlich.

Am 29. August ist ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nach Saporischschja aufgebrochen, um das AKW zu inspizieren. Es wird allerdings erst im Laufe der Woche vor Ort erwartet. Die Ukraine und die USA fordern eine entmilitarisierte Zone rund um das Kernkraftwerk einzurichten, Russland lehnt dies ab. (dpa/AFP/frs)