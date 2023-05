Selenskyj „schon in Berlin“ - Spekulationen zu Programm des Ukraine-Präsidenten

Von: Julia Volkenand

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. © Michal Dyjuk/AP/dpa/Archivbild

Erstmals seit Kriegsbeginn besucht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Deutschland.

Berlin - Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin angekommen. Das zumindest teilte der ukrainische Präsident in der Nacht zum Sonntag (14. Mai) auf Twitter mit. „Schon in Berlin“, schrieb er gegen 00:36 Uhr. „Waffen. Mächtiges Paket. Luftabwehr. Wiederaufbau. EU. NATO. Sicherheit“, fügte er noch hinzu. Auch Oleksii Makeiev, der ukrainische Botschafter in Berlin, teilte die Nachricht auf seinem Account.

Es ist der erste Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

Wolodymyr Selenskyj erstmals seit Kriegsbeginn in Deutschland

Das konkrete Programm Selenskyjs wurde aus Sicherheitsgründen bislang nicht bekanntgegeben. Es gab aber Spekulationen, dass der Gast aus Kiew von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird. Am Sonntagnachmittag steht in Aachen die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste an, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen wurde.

Regierungskreise in Berlin hatten der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigt, dass der Besuch am Sonntag stattfinden wird. Kurz vor der Ankunft hatte die Bundesregierung dem ukrainischen Präsidenten aber schon mal einen Willkommensgruß gesendet: Sie sagte ihm weitere Waffen im Wert von 2,7 Milliarden Euro für den Abwehrkampf gegen die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu.

Zuletzt besuchte Selenskyj wenige Tage vor Beginn des Ukraine-Krieges Deutschland, damals auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2022. Die ersten zehn Monate nach der russischen Invasion hatte er das Land dann gar nicht mehr verlassen. Das änderte er Ende vergangenen Jahres. Inzwischen war er schon in Washington, Warschau, Paris, London, Brüssel, Helsinki und Den Haag. Am Samstag traf er in Rom Papst Franziskus und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, bevor er nach Deutschland weiterreiste. (jv mit Material von dpa und afp)