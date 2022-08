Ukraine-Krieg: Ukraine erhält Unterwasserdrohnen – Russland verlegt Waffen auf die Krim

Die Situation rund um das AKW Saporischschja bleibt angespannt, Russland verstärkt die Kämpfe im Donbass: der News-Ticker am Samstag, 27. August.

Attacke der Ukraine: 200 Soldaten angeblich bei Raketenangriff getötet

200 Soldaten angeblich bei Raketenangriff getötet Versorgungslage kritisch: Logistikrouten der russischen Armee unter Beschuss

Logistikrouten der russischen Armee unter Beschuss Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.20 Uhr: Die britische Regierung hat angekündigt, der Ukraine sechs Unterwasserdrohnen zu liefern, die für die Räumung russischer Seeminen vor der ukrainischen Küste eingesetzt werden sollen. Dazu sollen laut Informationen des britischen Verteidigungsministeriums Dutzende Einsatzkräfte der ukrainischen Marine für die Arbeit mit den modernen Geräten geschult werden.

Großbritannien ist seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar ein wichtiger Unterstützer Kiews. London lieferte unter anderem Waffen, finanzielle Hilfe und Unterstützung bei der Ausbildung der ukrainischen Armee.

Um der ukrainischen Marine das Entschärfen von Seeminen zu erleichtern liefert Großbritannien Unterwasserdrohnen nach Kiew. (Symbolfoto) © Oleksandr Gimanov/AFP

Ukraine-Krieg: Hunderte Todesopfer werden in die Ukraine zurückgebracht

+++ 19.06 Uhr: Nach langen Verhandlungen haben ukrainische Behörden den Rücktransport der sterblichen Überreste von 541 gefallenen Militärangehörigen erreicht, darunter auch Hunderte derer, die wochenlang das Asovstalwerk in Mariupol verteidigt hatten. Nach Angaben des zuständigen Beamten stammten 428 der von Russland zurückgeführten ukrainischen Toten aus Mariupol.

+++ 16.28 Uhr: Russland transportiert offenbar einen Nachschub an schweren Waffen auf die Krim. Dies berichtet das Onlineportal von Radio Free Europe mit Bezug auf Augenzeugenberichte. Demnach seien Wagons an einem russischen Bahnhof nahe der Krim-Brücke zu sehen, die Panzer, Haubitzen und weiteres Militärequipment geladen haben. Zuletzt wurde immer wieder von Explosionen auf der russische besetzten Halbinsel berichtet.

Ukraine-Krieg: AKW Saporischschja erneut unter Beschuss

+++15.20 Uhr: Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig den Beschuss des Atomkraftwerkes Saporischschja vorgeworfen. Der ukrainische Kraftwerksbetreiber Energoatom teilte am Samstag (27. August) mit, dass die Anlage innerhalb eines Tages mehrfach vom russischen Militär beschossen worden sei. Es bestehe ein „ernsthaftes Risiko für den sicheren Betrieb“ des Kraftwerks, so die Behörde.

Am selben Tag teilte das Verteidigungsministerium von Russland mit, dass die Ukraine das Kraftwerk innerhalb von 24 Stunden dreimal mit Artillerie beschossen habe. Dabei seien Geschosse nahe von gelagertem Kernbrennstoff sowie Brennstäben und radioaktiven Abfällen eingeschlagen. Das ukrainische Kraftwerk Saporischschja ist bereits seit März von russischen Soldaten besetzt. Die Sorge um eine nukleare Katastrophe wächst angesichts von Berichten über Beschüsse stetig.

News zum Ukraine-Krieg: Russland intensiviert Angriffe im Donbass

+++ 14.00 Uhr: Die ukrainischen Mitarbeiter im Atomkraftwerk Saporischschja werden offenbar von den Besetzern aus Russland gefoltert. Dies berichtet die britische Zeitung Telegraph unter Berufung auf Kraftwerks-Personal. Im Vorlauf zu dem Besuch der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) in dem Atomkraftwerk sollen Mitarbeiter aus den Kontrollräumen gefoltert werden, um diese davon abzubringen, den UN-Inspektoren von Sicherheitsmängeln zu berichten. Am Freitag (26. August) war bekannt geworden, dass die IAEA Saporischschja in der kommenden Woche besuchen soll.

+++ 13.00 Uhr: Nach dem russischen Angriff auf einen Bahnhof in der Ukraine berichtet ein Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press, keine Soldaten unter den Opfern gesehen zu haben. Russland hatte die Bahnstation in Tschaplyne am Unabhängigkeitstag des Nachbarlandes beschossen. Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj daraufhin von 25 zivilen Opfern sprach, legte der Kreml den Fokus auf die 200 Soldaten, die bei dem Angriff getötet worden sein sollen. Die Associated Press schreibt nun allerdings, es habe „keine sichtbaren Hinweise“ darauf gegeben, dass ukrainische Truppen unter den Toten waren. Stattdessen bestätigte der Reporter vor Ort, dass sich Kinder unter den Opfern befanden.

Ukraine-Krieg: Russland intensiviert Angriffe im Donbass

+++ 12.00 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass Russland seine Angriffe in der Donezk-Region verstärkt hat. Dies geht mit entsprechenden Berichten der vergangenen Tage aus der Ukraine einher. Insbesondere in den Städten Siwersk und Bachmut habe es „intensive Kämpfe“ gegeben, schreibt das Ministerium in seinem Geheimdienst-Update. Auch in dem Dorf Pisky, welches an den Flughafen Donezk angrenzt, sollen prorussische Separatistenkämpfer Fortschritte gemacht haben.

Bereits zuvor wurde darüber spekuliert, dass Russland seine Angriffe angesichts des Unabhängigkeitstages der Ukraine am Mittwoch (24. August) intensivieren könnte. Laut den Geheimdienstinformationen des britischen Verteidigungsministeriums sei es außerdem eine „realistische Möglichkeit“, dass Russland seine Bemühungen im Donbass in Erwartung einer „großen ukrainischen Gegenoffensive“ erhöht hat.

News zum Ukraine-Krieg: Tote Zivilpersonen nach Angriff auf Region Saporischschja

+++ 10.10 Uhr: Ukrainische Behörden haben damit begonnen, Jodtabletten in der Region um das Atomkraftwerk Saporischschja zu verteilen. Dies berichtet die US-Nachrichtenagentur Associated Press. Die Maßnahme erfolgte, nachdem es am Donnerstag (25. August) einen Stromausfall in dem größten Kraftwerk Europas gegeben hatte. Seitdem Truppen aus Russland Saporischschja eingenommen haben, wächst die Sorge um eine nukleare Katastrophe. Die Einnahme von Jod hilft dabei, die Schäden radioaktiver Strahlung am menschlichen Körper zu reduzieren.

+++ 09.25 Uhr: In der Nacht auf Samstag hat es an verschiedenen Stellen weitere Angriffe auf die Ukraine gegeben. So sollen die Truppen aus Russland die Stadt Saporischschja nahe dem gleichnamigen Atomkraftwerk sowie die umliegende Region stark beschossen haben, wie der dortige Gouverneur mitteilte. Bei einem Angriff auf das Dorf Kamjanka sollen dabei fünf Menschen getötet worden sein, darunter eine 29-jährige Mutter und ihre zwei Kinder. Verantwortliche aus der Ukraine meldeten außerdem Angriffe auf die Stadt Charkiw sowie die Regionen Dnipropetrowsk und Sumy.

News zum Ukraine-Krieg: Saporischschja-Situation weiterhin „riskant und gefährlich“

Update vom Samstag, 27. August, 06.40 Uhr: Nach der zwischenzeitlichen Abschaltung des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor weiteren Notlagen gewarnt. „Ich möchte betonen, dass die Situation sehr riskant und gefährlich bleibt“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht zum Samstag (27. August).

Am Donnerstag (25. August) waren die beiden zuletzt noch betriebenen Reaktoren an dem immer wieder beschossenen AKW notfallmäßig heruntergefahren worden. Mittlerweile sind der Darstellung aus Kiew zufolge beide Blöcke wieder ans Stromnetz angeschlossen.

News zum Ukraine-Krieg: Erneute Offensive im Donbass

+++ 22.30 Uhr: Im Atomkraftwerk Saporischschja ist nach einem Notfall auch der zweite Reaktorblock wieder am Netz. „Heute um 21.15 Uhr (20.15 Uhr MESZ) ist der zweite der gestern gestoppten Blöcke ans Stromnetz angeschlossen worden“, teilte der staatliche Betreiber Enerhoatom mit. Zuvor war bereits der erste von noch zwei betriebenen Reaktoren wieder hochgefahren worden.

+++ 20.30 Uhr: Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter und nehmen offenbar erneut in der Region Donezk zu. „Der Feind konzentriert seine Bemühungen weiterhin darauf, die volle Kontrolle über das Gebiet der Region Donezk zu erlangen“, teilte der Generalstab bei Facebook mit. In der Nähe von Slowjansk konnte eine russische Offensive jedoch von den Verteidigern zurückgeschlagen werden.

Auch in anderen Gebieten gab es russischen Beschuss. Nach ukrainischen Angaben habe das russische Militär in der Oblast Charkiw zwölf Dörfer mit Artillerie beschossen, auf mehrere Siedlungen seien Luftangriffe ausgeübt worden. Zudem seien acht Dörfer in der Oblast Saporischschja und 18 Siedlungen im Süden der Ukraine von russischen Streitkräften beschossen worden.

News zum Ukraine-Krieg: Belarus rüstet wohl Kampfflugzeuge für Atomwaffen um

+++ 19.55 Uhr: In Belarus stehen nach Angaben von Machthaber Alexander Lukaschenko auch umgerüstete Kampfflugzeuge vom Typ Suchoi Su-24 für eine atomare Bewaffnung zur Verfügung. Die Maschinen seien dementsprechend umgerüstet worden, sagte Lukaschenko der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge in Minsk. „Alles ist fertig.“ Damit könne Russlands Nachbarland und Verbündeter angesichts der Spannungen mit dem Westen auf vielfältige Weise auf Bedrohungen reagieren.

Die USA verlegten als Nato-Mitglied Militärtechnik auch nach Osteuropa, sagte Lukaschenko. „Sie sollten verstehen, dass keine Hubschrauber, Flugzeuge sie retten, wenn sie weiter auf Konfrontation gehen“, so der Machthaber weiter. „Ich und Putin haben das bei einem Treffen in St. Petersburg mitgeteilt, dass wir auch die belarussischen Flugzeuge Su so umrüsten, dass sie Atomwaffen tragen können.“ Belarus stellt immer wieder Militärstützpunkte für die russischen Besatzer zur Verfügung, damit von dort aus Angriffe auf die Ukraine gestartet werden können.

Ukraine-Krieg: Attentat auf russischen Stellvertreter

+++ 19.05 Uhr: Nach Angaben der kremlnahen Nachrichtenagentur Ria Novosti ist ein russischer Stellvertreter bei einem Attentat ums Leben gekommen. In der Nähe eines Gesundheitszentrums in der von Russland besetzten Stadt Berdjansk habe es eine Explosion gegeben. Infolgedessen wurde Oleksandr Koliesnikov, der von den Besatzern zum stellvertretenden Leiter der Verkehrspolizei ernannt wurde, schwer verletzt. Am Nachmittag ist er russischen Medienberichten zufolge seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Russland macht das ukrainische Militär für das Attentat verantwortlich.

News zum Ukraine-Krieg: Erneut Antoniwkabrücke beschossen

+++ 16.45 Uhr: Ukrainische Truppen haben wohl erneut die Antoniwkabrücke in der von Russland besetzten Region Cherson beschossen. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta. Die Brücke führt über den Fluss Dnepr und gilt als wichtige Versorgungsroute der russischen Streitkräfte. Weite Teile der Brücke wurden durch Beschuss in den vergangenen Wochen zerstört. Deshalb baut die russische Armee an sogenannten Ponton-Brücken, welche laut dem Nexta-Bericht ebenfalls am Freitag beschossen wurden. Ponton-Brücken sind zusammenfügbare Teile in Gewässern, die als Brücke dienen können. Die Angaben zu ukrainischen Kampfhandlungen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 15.00 Uhr: Wladimir Putin hat am Donnerstag per Dekret verfügt, dass insgesamt 137.000 neue Soldaten für Russland im Ukraine-Krieg kämpfen sollen. Dies wird als Reaktion auf die schweren Verluste gewertet.

+++ 14.00 Uhr: Laut einer Analyse der BBC verbrennt Russland große Mengen an Gas, das eigentlich an Deutschland geliefert werden soll. Grundlage der Einschätzung ist eine Untersuchung des Energieberatungsunternehmens „Rystad Energy“. Demnach verbrennt eine Anlage nahe der russischen Grenze zu Finnland jeden Tag Gas im Wert von circa 8,4 Millionen britischen Pfund (rund 9,9 Millionen Euro). Das Gas stammt laut BBC-Analyse aus einer neuen Anlage für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Portovaya, nordwestlich von St. Petersburg gelegen. In der Nähe befindet sich auch eine Verdichterstation für die Pipeline Nord Stream 1, die Gas nach Deutschland transportiert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland zieht wohl Kampfjets von Krim ab

+++ 13.00 Uhr: Nach den Explosionen auf der Krim hat die russische Armee offenbar zahlreiche Kampfjets von der Halbinsel abgezogen. Das legt ein Geheimbericht der Nato nahe, der dem Nachrichtenportal Business Insider vorliegt. „Russland wird sehr wahrscheinlich seine Lufttruppen auf der Krim zerstreuen, um weiteren Attacken der Ukraine vorzubeugen“, heißt es darin. Bei den Fliegern handele es sich vor allem um „SU-35S“-Kampfjets und „MIG-31BM“-Abfangjäger.

+++ 12.15 Uhr: Russland hat offenbar mindestens sechs Generäle im Ukraine-Krieg entlassen. Das geht aus einem Lagebericht des britischen Geheimdienstes hervor: „Russlands Offensive ist aufgrund der schwachen russischen Militärleistung und des erbitterten ukrainischen Widerstands ins Stocken geraten“. Die Konsequenz aus dem fehlenden Fortschritt ist wohl die Entlassungswelle.

News zum Ukraine-Krieg: Angeblich 200 russische Soldaten getötet

+++ 11.30 Uhr: Bei einem Raketenangriff sollen rund 200 russische Soldaten getötet worden sein. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta mit Verweis auf Angaben des Gouverneurs der Region Luhansk, Serhij Hajdaj. Demnach sollen die Streitkräfte zu den „Luftlandetruppen“ der russischen Armee gehört haben. Sie waren offenbar nahe eines Hotels in der Stadt Stachanow unterwegs, als die Rakete einschlug. Bislang gibt es kaum Einzelheiten zum mutmaßlichen Angriff der ukrainischen Armee. Das Nachrichtenportal Nexta veröffentlichte auf Twitter zudem Fotoaufnahmen von einem zerstörten Gebäude, wobei es sich um das Hotel handeln soll. Die Informationen sind nicht unabhängig verifizierbar.

+++ 10.30 Uhr: In der Nacht auf Freitag haben sich in der Region Mykolajiw offenbar mehrere Explosionen ereignet. Das erklärte der Gouverneur der Region, Vitaliy Kim, laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Zwei Dörfer seien von russischen Truppen beschossen worden, hieß es. Die Angaben des Gouverneurs sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Versorgungslinien unter Beschuss

+++ 08.30 Uhr: Ukrainische Truppen greifen einem Bericht zufolge dauerhaft die Versorgungslinien der russischen Streitkräfte an. Das betrifft vor allem die Logistik in besetzten Gebieten, wie das Thinktank „Institute for the Study of War“ in einem Lagebericht mitteilt. Unter anderem sei diese wichtig für Russland, um beispielsweise in den selbsternannten „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk Bildungsangebote nach Vorstellung des Kreml aufzubauen. Teil davon soll laut Bericht das Angebot einer Einmalzahlung von umgerechnet 165 Euro an Eltern, die ihre Kinder in russische Schulen schicken, sein. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Wladimir Putin ein Dekret erlassen hat, wonach die Bevölkerung in den besetzten Gebieten mit Geld bestochen werden kann: 170 Euro sollen pro Person im Raum stehen. Die genannten Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

+++ 07.30 Uhr: Nachdem es am Donnerstag im Atomkraftwerk Saporischschja einen Stromausfall gab, wächst die Sorge vor einem GAU.

News zum Ukraine-Krieg: Russland späht offenbar Bundeswehr aus

Update vom Freitag, 26. August, 2022, 07.00 Uhr: Sicherheitsbehörde in Deutschland haben offenbar Hinweise darauf, dass russische Geheimdienste die Ausbildung ukrainischer Soldaten in der Bundesrepublik ausgespäht haben. Bei der Ausbildung ging es laut einem Bericht des Spiegel insbesondere um Waffensysteme. Vor allem an den Bundeswehr-Standorten Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) und Grafenwöhr (Bayern) seien verdächtige Fahrzeuge an den Eingängen der Kasernen aufgefallen. Aus den Autos heraus soll das jeweilige Gelände beobachtet worden sein, so der Verdacht der Behörden. Überprüfen lassen sich diese Informationen bislang nicht unabhängig.

News zum Ukraine-Krieg: Flugobjekte über Krim abgeschossen

Erstmeldung vom Montag, 22. August: Kiew/Moskau – Der Ukraine-Krieg dauert inzwischen fast ein halbes Jahr. Nun hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrere Landsleute für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet. Den Orden „Nationale Legende der Ukraine“ erhielt unter anderem Fußball-Legende Andrij Schewtschenko, der seine Berühmtheit nutze, um der Ukraine zu helfen, teilte Selenskyj in der Nacht zum Montag auf Telegram mit. Zu den Geehrten zählt außerdem ein Zugschaffner, der fliehende Menschen aus besonders umkämpften Gebieten brachte und dessen Frau bei einer der Fahrten getötet wurde.

News zum Ukraine-Krieg: Schock in Moskau nach Tod von Dugin-Tochter

In Moskau ist der Schock über den mutmaßlichen Mord an Darja Dugina, Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin, groß. „Alexander Geljewitsch, Ihre Tragödie ist zum Schmerz von Millionen geworden“, richtete sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Nachrichtenkanal Telegram an Dugin. Seine Tochter galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Ukraine wies eine Beteiligung an dem Vorfall zurück. (tk/jfw/vbu/na/cs/kas/tu/nak mit dpa/AFP)