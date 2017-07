Seehofer will Obergrenze für Flüchtlinge - aber nicht zwingend

Horst Seehofer will weiterhin die Obergrenze für Flüchtlinge, auch wenn die CDU sich dem nicht anschließen will.

Die CSU hält trotz Widerstand der Kanzlerin an der Forderung nach der Obergrenze fest. Doch eine Bedingung für eine mögliche Koalition soll sie nicht sein.

München - Die CSU hält ungeachtet des Widerstands von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an ihrer Dauerforderung nach einer Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge fest. „Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU“, sagte Parteichef Horst Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Allein dies habe ja auch schon zu einer grundlegenden Veränderung der Berliner Politik „in unserem Sinne“ geführt. Seehofer vermied es aber, die Obergrenze wie noch im vergangenen Jahr zur Bedingung für eine mögliche weitere Koalitionsbeteiligung der CSU zu erklären. „Jetzt wollen wir erstmal die Wahl gewinnen.“ Alles andere stehe erst nach dem Wahltag an.

„Nur mit einer Begrenzung wird Integration gelingen“

Im Entwurf des CSU-Wahlprogramms „Bayernplan“, das der CSU-Vorstand am Montag beschließen wollte, heißt es dazu nach Informationen aus Teilnehmerkreisen unter anderem: „Die seit langem geforderte Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr für Deutschland ist notwendig, um eine gelingende Integration zu gewährleisten.“ Und weiter: „Nur mit einer Begrenzung wird Integration gelingen, nur mit einer Begrenzung wird sich die Sicherheitslage nicht weiter verschärfen und nur mit einer Begrenzung werden wir die Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung erhalten. Es ist deshalb unsere Pflicht, eine Überlastung von Staat und Solidargemeinschaft zu verhindern.“

dpa