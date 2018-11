Neuer Verfassungsschutz-Präsident: Haldenwang zu Maaßens Nachfolger ernannt

Thomas Haldenwang und Horst Seehofer (re.) am Donnerstag in Berlin.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen neuen Präsidenten. Das Bundeskabinett hat Thomas Haldenwangs Beförderung abgesegnet.

Berlin - Der bisherige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ist neuer Chef der Behörde. Innenminister Horst Seehofer (CSU) stellte den 58-Jährigen am Donnerstag in Berlin vor, nachdem das Bundeskabinett der Personalie zugestimmt hatte. Vorgänger Hans-Georg Maaßen war vergangene Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.

„Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen können wir uns mit dem heutigen Tag wieder ganz auf die Sacharbeit des Verfassungsschutzes konzentrieren“, sagte Haldenwang. „Deutschland ist trotz aller Bedrohungen ein sicheres und freies Land“, sagte er. Aber das müsse erarbeitet und verteidigt werden.

Neuer Verfassungsschutz-Chef Haldenwang: „Rechtsterrorismus auf dem Radar“

So sei die Gewaltbereitschaft im Rechtsextremismus nach wie vor sehr hoch. „Das nehmen wir ernst und behalten neben den dynamischen Entwicklungen im Rechtsextremismus die mögliche Herausbildung rechtsterroristischer Strukturen auch fest auf dem Radar.“ Der islamistische Terrorismus sei „nach wie vor die größte Gefahr“ für die Sicherheit in Deutschland, was viele durchkreuzte Anschlagspläne zeigten. Auch Spionage- und Cyberangriffe seien eine Gefahr.

Seehofer sagte, er freue sich, mit Haldenwang zu einer „sachorientierten und vertrauensvollen Arbeit“ zurückzukehren. Haldenwang ist seit 2009 Mitarbeiter im Verfassungsschutz-Amt. Davor hat er seit 1991 unter anderem in verschiedenen Bereichen des Bundesinnenministeriums gearbeitet. Er habe in all seinen Funktionen mit fachlichen und sozialen Kompetenzen überzeugt, sagte Seehofer.

Die Pressekonferenz mit Seehofer und Haldenwang bot auch eine skurrilen Moment. Auf die Frage, was ihn von seinem Vorgänger Hans-Georg Maaßen unterscheide antwortete Haldenwang: „Ich hab 'ne rote Brille und ich trage keine Weste.“

Manuskript der Abschiedsrede hatte zu Maaßens Ablösung geführt

Ein Streit über Haldenwangs Vorgänger Maaßen hatte zu einer Krise der schwarz-roten Koalition geführt. Seehofer hatte sich nach Maaßens Äußerungen über Übergriffe auf Ausländer in Chemnitz zunächst hinter ihn gestellt. Zum Bruch kam es, nachdem ein Redemanuskript bekannt wurde, demzufolge Maaßen vor internationalem Geheimdienst-Publikum von teilweise „linksradikalen Kräften in der SPD“ gesprochen hatte, die nach den Ereignissen von Chemnitz einen Bruch der großen Koalition provozieren wollten.

