Seehofer plant Ukraine-Reise im Frühjahr 

München - Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat angekündigt, im Frühjahr in die Ukraine zu reisen.

CSU-Chef Horst Seehofer plant nicht nur eine neue Reise nach Moskau zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, sondern auch in die Ukraine. Im April will er nach Kiew reisen und dort den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko treffen. Das kündigte Seehofer am Montag in München an - nachdem er am Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit Poroschenko gesprochen hatte.

Der Präsident habe ein Treffen in Kiew zugesagt. Ein konkreter Termin im April stehe aber bislang noch nicht fest. Seehofers neuerliche Russland-Reise ist für März geplant.

dpa