Ministerium unterläuft peinliche Feiertags-Panne - jetzt hagelt es Kritik an Seehofer

Horst Seehofers Ministerium vergisst den Gedenktag zur Deutschen Einheit. Ein unangenehmer Fauxpas für den Innen- und Heimatminister.

Update vom 1. Mai:

Linkspartei und Grüne haben sich empört über das Versäumnis des Bundesinnenministeriums geäußert, rechtzeitig Geld für die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der Deutschen Einheit in den Haushalt einstellen zu lassen. "Es sagt alles über dieses extrem westdeutsch geprägte Ministerium, dass ein solch historischer Tag nicht langfristig geplant wird", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland laut Vorabmeldung vom Dienstag.

Bartsch nannte den Vorgang "peinlich". Wichtiger als eine "fragwürdige millionenschwere Einheitsparty" sei allerdings die "Herstellung einer tatsächlichen sozialen Einheit", sagte der Linken-Politiker. Dafür gebe es "erheblichen Mehrbedarf, wofür es dringend mehr Mittel braucht".

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte in Berlin, der gesamte Vorgang sei "eines Innenministers unwürdig". Die Feierlichkeiten zur Einheit hätten im unmittelbaren Fokus des Ministeriums stehen müssen. "Jahrestage sind alles andere als überraschend - wenn dann nachträglich Geld beantragt werden muss, zeigt das, dass der Heimatminister die wichtigen Fragen zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft nicht im Blick hat", erklärte Göring-Eckardt weiter.

Berlin - Horst Seehofers (CSU) Innenministerium soll laut

SZ

-Informationen den 30. Gedenktag zur Deutschen Einheit im Haushaltsentwurf für 2020 aus den Augen verloren haben. Seehofers Haus habe nun Finanzminister Olaf Scholz (SPD) um zusätzlich 30 Millionen Euro in diesem Jahr und 31 Millionen Euro im nächsten Jahr bitten müssen, um die Feierlichkeiten durchführen zu können, heißt es.

Scholz‘ Problem: Er darf während eines laufenden Haushaltsjahres nur dann zusätzlich Geld bewilligen, wenn tatsächlich Unvorhersehbares passiert - das Jubiläum der Deutschen Einheit gehört eigentlich nicht dazu. Gemeint sind Krisen oder Naturkatastrophen...

Seehofer-Ministerium drängt Scholz

„Das Bedürfnis ist unvorhergesehen", schrieben Seehofers Beamten daher zur Begründung. "Der Mehrbedarf ist sachlich unabweisbar." Und "auch zeitlich unabweisbar". Scholz habe, so muss man die Botschaft verstehen, keine Chance, die Millionen abzulehnen.

Nachzulesen ist das alles in einem Schreiben von Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn, in dem sie den Haushaltsausschuss des Bundestages informiert. Und damit nicht genug: Laut SZ versucht das Ministerium nun wortgewandt von eigenen Versäumnissen abzulenken.

Seehofer-Ministerium: Ohne die Feierlichkeiten besteht Gefahr zur Spaltung

"Die Erkenntnis der Notwendigkeit, den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ... sowohl inhaltlich als auch vom Umfang her in ganz besonderer Weise zu nutzen, nahm erst nach Abschluss der Beratungen des Bundeshaushaltes 2019 durch den Haushaltsgesetzgeber substanziell Kontur an." Ohne die Feierlichkeiten bestehe die Gefahr, "dass politische und soziale Staatsinteressen beeinträchtigt werden". Außerdem brauche man das Geld bereits jetzt, da "umfassende Maßnahmen für die Konzeption und Umsetzung des Jubiläumsjahres" erforderlich seien.

Offenbar soll nun alles anders werden. Man müsse die Feierlichkeiten ganz anders als bisher organisieren, schreiben Seehofers Mitarbeiter. Würden sie in der bisherigen Form, vor allem als Festakte, fortgesetzt, könnten sie "bestehende Frustrationen und Tendenzen zur gesellschaftlichen Spaltung verstärken". Mit einem "ernsthaften, ehrlichen Dialog" über Zusammenhalt und Lebensverhältnisse soll das Jubiläum nun so gefeiert werden, dass es Ost und West eint, statt weiter zu spalten.

Finanzminister Scholz hat dem Wunsch des Innen- und Heimatministers Seehofer entsprochen. Die Partyvorbereitungen können also beginnen.