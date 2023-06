„Klebt und hängt am Amt“: Merz legt Schwesig Rücktritt nahe

Von: Florian Naumann

Friedrich Merz sieht weiter Missstände im hohen Norden - er stichelt wieder gegen MV-Regierungschefin Manuela Schwesig.

Rostock – CDU-Chef Friedrich Merz hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) indirekt einen Rücktritt nahegelegt - wegen der Wirren um die „Klimaschutz“-Stiftung in dem Bundesland. Schwesig habe bislang keine Konsequenzen gezogen, rügte Merz am Montag (26. Juni) bei einem Treffen der Unions-Fraktionsvorsitzenden in Rostock.

„Ich bin wirklich erstaunt darüber, wie sie am Amt klebt und hängt, und wie diese Verstrickungen in MV bis zum heutigen Tag nicht vollständig aufgeklärt sind“, sagte Merz. Er sprach von einem handfesten Skandal. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Merz in dieser Weise äußert: „Wenn es um einen CDU-Mann ginge, wäre er längst nicht mehr im Amt“, sagte er schon im März der Westfalen-Post.

Merz stichelt wieder gegen Schwesig: CDU-Chef sieht handfesten Skandal

Dass die seinerzeit in Mecklenburg-Vorpommern gegründete Klimaschutz-Stiftung offensichtlich unter einer „völlig falschen Flagge“ gesegelt sei und einen ganz anderen Zweck gehabt habe, sei ein handfester politischer Skandal im Zusammenhang mit der Abhängigkeit, die Deutschland zu Russland eingegangen sei. Die Konsequenz daraus zu ziehen, hätte Schwesig gut angestanden, betonte Merz. Die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern wiederum hatte schon vor Wochen erklärt, für einen Rücktritt gebe es „keinen Grund“.

Die Klimaschutz-Stiftung war Anfang 2021 gegründet worden, um die Fertigstellung der Erdgasleitung Nord Stream 2 unter Umgehung von Sanktionsdrohungen der USA gegen beteiligte Firmen zu ermöglichen. Das Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom hatte für Umweltprojekte 20 Millionen Euro in die Stiftung eingebracht.

Gerät wegen vermeintlicher Kontakte nach Russland unter Druck: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). © Jens Büttner/dpa

Die Umstände der Stiftungsgründung sind Gegenstand des vom Landtag eingesetzten Untersuchungsausschusses. Er soll unter anderem klären, welchem Einfluss aus Russland sich die von Schwesig geführte Regierung aussetzte. Die vom Landtag beschlossene Auflösung der Stiftung steht weiterhin aus, weil der Stiftungsvorstand um Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) seine Zusage nicht einlöst, zurückzutreten.

Union trifft sich in Rostock - und einigt sich bei Personalie

Bei der Konferenz in Rostock einigten sich die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU auch auf einen Chef des Gremiums. Der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Manuel Hagel sei einstimmig auf Vorschlag von CDU-Chef Friedrich Merz und seines CSU-Amtskollegen Markus Söder gewählt worden, teilte die Landtagsfraktion mit.

Er übernimmt die Position vom bayerischen Fraktionschef Thomas Kreuzer. „Wir sind ein richtig gutes Team und das einzige Gremium der CDU/CSU in dem Europa, der Bund und die Länder gemeinsam organisiert sind“, betonte Hagel. Hagel gilt innerhalb der Südwest-CDU derzeit als aussichtsreichster Kandidat für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2026. (dpa/fn)