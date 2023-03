„Russlands Schergen verfallen“: Schwesig gerät wegen Geheimtreffen mit Putin-Freund in Bedrängnis

Von: Jens Kiffmeier

Neue Vorwürfe zur Russland-Connection: Manuela Schwesig traf mehrfach einen engen Putin-Freund – wegen der umstrittenen Stiftung. Die CDU fordert Aufklärung.

Schwerin/Moskau – Der Argwohn wird größer: Im Skandal um die umstrittene Klimastiftung beim Bau der Nord-Stream-2-Pipeline gerät Manuela Schwesig (SPD) immer stärker ins Kreuzfeuer der Kritik. Anlässlich mehrerer Geheimtreffen mit einem engen Putin-Vertrauten warf die CDU der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern vor, ein verlängerter Arm Moskaus gewesen zu sein. „Manuela Schwesig und ihre SPD-Russland-Connection machten die Staatskanzlei zur Außenstelle der russischen Botschaft“, sagte Unionspolitiker Tilmann Kuban der Bild-Zeitung.

Enge Verbindung nach Russland: Manuela Schwesig gerät wegen Klimastiftung weiter unter Druck

Zuvor waren neue Vorwürfe gegen Manuela Schwesig (SPD) in dem Skandal um die umstrittene Klimastiftung laut geworden. So soll die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ab 2018 insgesamt siebenmal mit Energiemanager Matthias Warnig zusammengetroffen sein. Der Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG gilt als enger Freund von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Ein Treffen fand nach Angaben der Schweriner Staatskanzlei unter vier Augen statt. Hinzu kommen drei Telefonate.

Über den Inhalt der Gespräche ist laut dem Medienbericht nichts bekannt. Doch in der Union wittert man nichts Gutes. In der Ukraine nehme man sehr genau wahr, dass „deutsche Politiker Putins Schergen verfallen sind“, sagte Kuban. Und auch CDU-Generalsekretär Mario Czaja warf der SPD-Politikerin im Gespräch mit n-tv eine zu große „Russland-Connection“ vor.

Zusammen mit Sellerring: Schwesig wollte mit Stiftung den Bau von Nord Stream 2 durchdrücken

Seit Wochen steht Schwesig schon unter Druck. Trotz internationaler Kritik wollte sie den Bau der umstrittenen Nord-Stream-2-Pipeline durchbringen, die Gas von Russland bis an die mecklenburgische Küste bringen sollte. Nachdem die USA sogar im Vorfeld des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen die am Projekt beteiligte Unternehmen verhängt hatten, sollten die Einschränkungen offenbar mithilfe der gegründeten Klimastiftung umgangen werden – so lautet zumindest der Vorwurf der Opposition. Geleitet wurde die Organisation, die mittlerweile aufgelöst wurde, von Schwesigs Amtsvorgänger Erwin Sellering. Mehrfach reiste Schwesig aber auch selbst nach Russland zu politischen Terminen.

Connection nach Russland: Schwesig traf Freund von Putin wegen Bau von Nord-Stream 2 mehrfach

Eine zentrale Rolle in dem Skandal spielt nun der Geschäftsführer der Nord-Stream 2 AG. Matthias Warnig soll als ehemaliger Stasi-Offizier engste Verbindung zum alten Kreml-Spion Putin haben. Nach einem Bericht der Zeit sollen sich die beiden hunderte Male seit den 1990er Jahren getroffen haben, auch nach Beginn des Ukraine-Krieges soll sich die alten Freunde getroffen haben.

In früheren Jahren hätten Putin und Warnig bei ihren Treffen „gemeinsam gejagt, gefischt und gezecht“, heißt es in dem Zeit-Bericht. Und als Putins Frau bei einem Autounfall 1993 verletzt wurde und im Krankenhaus lag, war Warnig zur Stelle. Angeblich soll er die Kinder des heutigen Kremlchefs zu sich nach Deutschland geholt haben. Später brachte er ihnen dann in Davos das Skifahren bei.

Steuerakten verbrannt: Ungereimtheiten um Klimastiftung sorgen für immer neue schlechte News

Vor diesem Hintergrund wirft der Skandal um die Klimastiftung kein gutes Licht auf Schwesig. Doch bislang streitet die SPD-Politikerin alle Vorwürfe ab. Zu dem jüngsten Bild-Bericht äußerte sie sich bislang nicht. Doch ständig tauchen neue Ungereimtheiten auf. Nachdem Steuerunterlagen verschwunden und von einer Finanzbeamtin offenbar verbrannt worden waren, belastete zuletzt auch Sellering seine Amtsnachfolgerin in dem Fall um eine vermeintliche Steuerschenkung.

Doch wer hat recht? Das lässt sich derzeit schwer beantworten. Nachdem das Schweriner Landesparlament bereits einen Untersuchungsausschuss eingesetzt hat, beschäftigten sich zuletzt auch die Abgeordneten im Bundestag mit den Vorgängen. Doch noch ist die Aufklärung erst am Anfang. (jkf)