„Schwerer Verstoß“ – Sunak entlässt Generalsekretär wegen Steueraffäre

Von: Bona Hyun

Rishi Sunak entlässt ein weiteres Kabinettsmitglied: Am 29. Januar 2023 feuert er den Generalsekretär Nadhim Zahawi. © PA Wire/Alastair Grant/dpa (Montage)

Sunak entfernt ein weiteres wichtiges Kabinettsmitglied aus der Regierung. Das stellt mal wieder die Personalentscheidungen des Premiers infrage.

London – Noch keine 100 Tage im Dienst und noch immer kehrt um den britischen Premierminister Rishi Sunak keine Ruhe ein. Nach seinem Amtsantritt dauerte es nicht lange und er verlor seinen ersten Minister. Gavin Williamson kündigte seinen Rücktritt aus dem Kabinett nach schweren Mobbing-Vorwürfen an. Auch gegen Sunaks Vize Dominic Raab gibt es Mobbing-Vorwürfe, doch zu Raab hatte Sunak sich bislang unklar geäußert. Dafür feuerte Sunak am Sonntag, 29. Januar 2023, den Generalsekretär seiner Tory-Partei und verliert ein weiteres Sunak-Kabinettsmitglied. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf das Entlassungsschreiben.

Britischer Premierminister Sunak entlässt Generalsekretär wegen Steueraffäre

In einem Schreiben an Zahawi, in dem Sunak die Entlassung bestätigte, erklärte der Premierminister Rishi Sunak, er habe geschworen, „Integrität, Professionalität und Verantwortlichkeit auf allen Ebenen“ seiner Verwaltung zu gewährleisten. Die Untersuchung der staatlichen Ethikaufsicht habe „einen schweren Verstoß gegen den Ministerialkodex“ ergeben.

Der scheidende Minister Nadhim Zahawi stand wegen einer Steueraffäre in der Kritik. Der 55-Jährige hatte Medienberichten zufolge einer nationalen Steuerbehörde eine siebenstellige Summe gezahlt, um einen Konflikt seiner Steuerangelegenheiten zu umgehen. Zahawi gab dies auch zu, nannte aber keine konkrete Summe. Dem Ex-Minister wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Rolle als Aktionär der von ihm mitgegründeten Meinungsforschungsfirma YouGov eine Offshore-Firma in Gibraltar genutzt zu haben.

Krise bei der Konservativen: Sunak und seine Regierungspartei „Tories“ stehen häufig in der Kritik

Der britische Premierminister und seine konservative Partei, die „Tories“, stehen seit längerer Zeit häufig in der Kritik. Im Dezember 2022 haben eine Reihe von Massen-Protesten Sunak und die Tories ausgebremst. Hauptgrund der Proteste waren die wirtschaftliche Situation Großbritanniens sowie niedrige Arbeitslöhne. Gegen letzteres hatten vor allem die Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitssystems NHS protestiert. Doch auch nach den ganzen Aktionen und Forderungen blieben die Fronten der Regierung verhärtet. Denn anstatt dem öffentlichen Dienst entgegenzukommen, erwägt Sunak Steuergeschenke und arbeitet an einem Angriff auf das Streikrecht.

Sunak könnte allerdings nicht nur den Gegenwind aus der Bevölkerung zu spüren bekommen. Auch seine Partei-Mitglieder sind unzufrieden mit seiner Arbeit. Möglich ist es, dass der Rückhalt seiner eigenen Partei schwindet. Für den Premier wird es eine Herausforderung, das Chaos in den Griff zu bekommen.