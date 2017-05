Schweizer Finanzspitzel soll 60.000 Euro kassiert haben

Düsseldorf/Hamburg - Für seine mutmaßliche Spionage bei deutschen Steuerfahndern soll ein Beamter vom Schweizer Geheimdienst rund 60 000 Euro erhalten haben.

Der Hamburger Anwalt des Mannes, den der Generalbundesanwalt vor einer Woche wegen Spionageverdachts in Frankfurt verhaften ließ, bestätigte am Freitag zwar die Summe, betonte aber auch: „Es ist nach wie vor offen, wer dieses Geld gezahlt hat und wofür.“ Er habe zwar Kontakt mit seinem in Mannheim inhaftierten Mandanten, Akten lägen ihm aber noch nicht vor, sagte er der dpa.

Nach Zeitungsberichten soll der verhaftete Schweizer im Auftrag des eidgenössischen Geheimdienstes Informationen darüber gesammelt haben, wie die NRW-Steuerfahndung Daten-CDs von Schweizer Banken erwirbt, um so Schwarzgeld zu finden. Mehrere Bundesländer, allen voran NRW, haben seit einigen Jahren CDs mit Bankdaten potenzieller deutscher Steuerbetrüger aus der Schweiz und Liechtenstein gekauft.

Insgesamt sollen dem verhafteten Schweizer laut Haftbefehl 90 000 Euro versprochen worden sein, damit er Informationen sammelt, wie die NRW-Steuerfahndung Daten-CDs von Schweizer Banken erwirbt. Mit dem Geld sollte der Mann unter anderem einen bislang noch nicht identifizierten Spitzel in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen platzieren.

Bundesregierung will Spionagefall „bis ins Letzte“ aufklären

Die Bundesregierung dringt auf volle Aufklärung des mutmaßlichen Schweizer Spionagefalls in Deutschland. „Das muss natürlich bis ins Letzte aufgeklärt werden, was da passiert ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Beantwortet werden müssten die Fragen: „Warum? Wann? Mit wessen Beteiligung? Hintermänner? Zielrichtung der Aktivitäten und so weiter“, sagte Seibert.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sprach am Telefon mit seinem Schweizer Amtskollegen Didier Burkhalter über den Vorgang, wie eine Sprecherin bestätigte. Darüber hatte bereits die „Bild“-Zeitung (Donnerstag) berichtet. „Der Bundesaußenminister kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass jemand im Auftrag der Schweiz Spionage gegen deutsche Finanzbehörden betreibt“, sagte sie. „Jetzt geht es darum, dass der Sachverhalt von allen Seiten schnell aufgeklärt wird.“ Weitere ähnliche Spionagefälle sind der Bundesregierung nicht bekannt, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte.

Justiz: Gestohlene Steuerakte hat nichts mit Schweizer CD zu tun

Aufatmen bei der Düsseldorfer Steuerfahndung: Die aus dem Auto eines ihrer Beamten gestohlene Notizen haben nichts mit der Schweizer Spionageaffäre zu tun. Wie Oberstaatsanwalt Lutz Niemann am Freitag der dpa in Köln sagte, ist tatsächlich ein Dienstfahrzeug auf dem Parkplatz des Wuppertaler Finanzamtes aufgebrochen worden. „Die Unterlagen stehen aber nicht in Bezug zu einer angekauften Steuer-CD aus der Schweiz.“

Medien hatten zuvor über den Diebstahl berichtet und eine Verbindung zu den Steuer-CDs gezogen. Der Schweizer Geheimdienst steht derzeit wegen eines mutmaßlichen und bisher nicht identifizierten Spitzels in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen unter Druck. Diesen soll ein von der Schweiz bezahlter und in Frankfurt verhafteter Spion platziert haben. Ziel sei es gewesen, Informationen zu erhalten, wie deutsche Behörden beim Ankauf von Schweizer Bankdaten vorgehen.

