Schweden-Schock: Rechtspopulisten und Muslime erstarken bei Parlamentswahl

Von: Johannes Nuß

Nach der Schweden-Wahl zum Parlament in Stockholm erstarkt die islamische Partei „Nyans“. Auch die Rechtspopulisten erhalten deutlich mehr Zulauf.

Stockholm – So spannend wie in diesem Jahr die Schweden-Wahl war, war es wohl schon lange nicht mehr um eine Parlamentswahl überhaupt. Und der skandinavische Wahlkrimi dauert weiterhin an. Erst am Sonntagabend die Meldung, dass die Sozialdemokraten bei den Parlamentswahlen in Schweden die Oberhand behalten, dann rückten die Rechtspopulisten um die Schwedendemokraten plötzlich in den Mittelpunkt der Politik und holten auf. Bis zur Regierungsbildung in Stockholm kann es wohl noch Wochen oder Monate dauern. Ein vorläufiges Ergebnis der Schweden-Wahl wird nicht vor Mittwoch erwartet.

Die auf islamische Wähler ausgelegte Partei „Nyans“ holt viele Stimmen bei der Schweden-Wahl

Doch eine auf islamische Wähler ausgelegte Partei überraschte plötzlich in der Nacht. In einigen Wahlbezirken kratzt die Partei an der 30-Prozent-Marke und bereitet manchem in dem skandinavischen Land Bauschmerzen. Es könnte für einen Sitz im schwedischen Riksdag reichen.

Ungeahnter Höhenflug: Die Rechtspopulisten der Schwedendemokraten um deren Vorsitzenden Jimmie Åkesson (Mitte) holen laut Hochrechnungen mehr als 20 Prozent der Stimmanteile. Auch eine auf islamische Wähler ausgelegte Partei konnte deutlich hinzugewinnen. Die Regierungsbildung in Schweden wird wohl mehrere Wochen oder Monate dauern. © Stefan Jerrevång/dpa

Konkret geht es um die von Demoskopen vor der Wahl kaum beachtete Partei „Nyans“ (Die Neuen), deren Ergebnis zunächst in einem Stockholmer Vorort auffiel. Gelistet wird die Partei aufgrund ihrer Größe und bisherigen Wahlergebnissen unter „sonstige Parteien“ und deren Stimmanteil ist besonders hoch bei den diesjährigen Parlamentswahlen in Schweden. 11,3 Prozent erhielten die „sonstigen Parteien“ in dem Wahlbezirk Akalla-Zentrum, darunter eben die Partei „Nyans“, wie der schwedische Politik-Experte Marcus Oscarsson laut einem Bericht von merkur.de vermutet.

Doch bei dem einen kuriosen Ergebnis blieb es nicht am Sonntag nach der Schweden-Wahl. Die Ergebnisse von „Nyans“ wurden immer besser, als plötzlich in der Nacht der TV-Sender SVT für den Malmöer Stadtteil Rosengard unglaubliche 28,2 Prozent für die „sonstigen Parteien“ meldete. Auch darunter sollen sich in großer Anzahl Stimmen für die auf islamische Wähler ausgelegte Partei befinden. Ganz ähnlich scheint das Ergebnis auch in dem Stockholmer Vorort Rinkeby zu sein.

Schweden-Wahl: Islamische Partei „Nyans“ macht Stimmung unter Anhängern mit Judenhass

Alle drei Orte sind soziale Brennpunkte und es leben dort viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ob es derzeit für einen Sitz im Riksdag reichen wird, ist nicht klar. Ins Malmöer Stadtparlament könnte aller Voraussicht nach aber ein Kandidat der Partei einziehen.

Im Vorfeld der Schweden-Wahl hatte die Partei „Nyans“ für ordentlich Trubel gesorgt. Vor allen Dingen durch die Aussage von Riksdags-Kandidaten Bashir Aman Ali aus Kista, der behauptet hatte, dass in Schweden Muslime auch ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis landen könnten. Ihm wurde die Verbreitung von Verschwörungstheorien vorgeworfen.

Auch im Streit zwischen der Nato und der Türkei machte die Partei „Nyans“ vor den Parlamentswahlen in Schweden auf sich aufmerksam und das mit unschönen Aussagen. Sie schlugen sich auf die Seite des türkischen Präsidenten Erdoğan, der die Auslieferung kurdischer „Terroristen“ gefordert hatte. Recherchen verschiedener Tageszeitung zufolge hatte die Partei auch vor der Wahl in sozialen Medien unter anderem mit Judenhass Stimmung gemacht.

Schweden-Wahl: Vorläufiges Ergebnis der Parlamentswahlen in Schweden wird am Mittwoch erwartet

Ursprünglich war ein vorläufiges Ergebnis der Schweden-Wahl bereits in der Wahlnacht erwartet worden, jetzt soll es Mittwoch werden. Ulf Kristerssons Moderate müssen zwar als einzelne Partei mit ihrem schwächsten Wahlergebnis seit 20 Jahren rechnen, doch sein konservativer Vier-Parteien-Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten lag nach Auszählung fast aller Stimmen 0,9 Prozentpunkte vor dem Lager von Regierungschefin Magdalena Andersson. Die Wahlbehörde sah seine Riege bei 176 Mandaten, Anderssons bei 173.

Alle Vorsitzenden der acht Parlamentsparteien betonten in der Wahlnacht, dass das Rennen noch nicht gelaufen sei. „Wir wissen nicht, wie das enden wird“, sagte auch Kristersson. Zugleich betonte er, er sei bereit, eine neue und tatkräftige Regierung zu schaffen.

Aller Voraussicht nach dürfte er auf diesem Weg auf einen angewiesen sein, der bei Wahlen bislang immer außen vor gelassen wurde: dem Chef der Rechtspopulisten, Jimmie Åkesson. „Wir sind heute eine richtig große Partei“, sagte er vor jubelnden Parteianhängern. 2010 habe die Partei 5,7 Prozent der Stimmen erhalten – nun dürften es wohl 20,7 Prozent sein. Damit werden die Schwedendemokraten erstmals noch vor den Moderaten zweitstärkste Kraft. Für Åkesson ergeben sich daraus Ansprüche. „Unsere Ambition ist es, mit in der Regierung zu sitzen“, machte er klar.

Schweden-Wahl: Unabhängig vom Ausgang der Parlamentswahlen wird Regierungsbildung lange dauern

Unabhängig vom Ausgang der Schweden-Wahl dürfte dem Land wie schon nach der Parlamentswahl 2018 eine langwierige Regierungsbildung bevorstehen. Denn auch innerhalb der beiden Blöcke sind sich die Parteien bei mehreren Angelegenheiten uneins. Politische Mehrheiten zu finden, das ist in dem skandinavischen EU-Land vor allem auch durch das Erstarken der Rechtspopulisten schwierig geworden, die ihre Wahlergebnisse in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern konnten. Ein Ergebnis jenseits von 20 Prozent wird nun ein Rekord für die Åkesson-Partei sein. Nur die Sozialdemokraten – die traditionell stärkste Partei in dem skandinavischen EU-Land – liegen nach Zuwächsen auf rund 30,5 Prozent weiterhin deutlich vor ihnen.

Und dann ist da immer noch die Partei „Nyans“, die vielen Menschen – trotz des wahrscheinlich verpassten Parlamentssitzes – Bauschmerzen bereitet in Schweden. Denn, so überraschend wie alle am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen taten, kam das Ergebnis der auf islamische Wähler ausgerichteten Partei doch nicht, hatten sie doch im Vorfeld der Schweden-Wahl unter ihrer Anhängerschaft für Stimmung gesorgt. Unter anderem der Politikwissenschaftler Peter Esaison hatte im Vorfeld der Parlamentswahlen in Schweden darauf hingewiesen, dass viele Zuwanderer von den Meinungsforschern nicht genügend ins Blickfeld genommen würden. (mit Material der dpa)