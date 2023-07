Schweden macht sich gut im Warteraum der NATO

Von: Foreign Policy

Der jüngste Erpressungsversuch der Türkei wird die Schweden nicht abschrecken. Im Gegenteil: Schweden wird gerade zum Lieblingskind der NATO.

Eine Koranverbrennung weckt neuen Unmut in der Türkei gegen einen NATO-Beitritt Schwedens.

Die NATO und allen voran die USA senden ein starkes Signal an Schweden.

Die Nachteile der Nicht-Mitglieschaft Schwedens halten sich in Grenzen

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 5. Juli 2023 das Magazin Foreign Policy.

Die allererste Landung eines US-Bombers auf schwedischem Boden, die Teilnahme an der größten NATO-Lufteinsatzübung aller Zeiten, ständige strategische Mitteilungen der NATO, in denen die Solidarität des Bündnisses mit Schweden bekräftigt wird - das Leben an der Schwelle zum NATO-Beitritt hat sich für Schweden als erstaunlich lebenswert erwiesen. Das ist insofern von Bedeutung, als eine erneute Koranverbrennung (diesmal durch einen irakischen Flüchtling) die Wartezeit Schwedens nun wahrscheinlich noch weiter verlängern wird, da die Türkei einen weiteren Wutanfall erleidet, und weil sie potenziellen Spielverderbern signalisiert, dass der Versuch, den Beitritt zu vereiteln, die Mühe nicht wert ist.

Die NATO und ihre Mitglieder bemühen sich, Schweden zu feiern, während das Land darauf wartet, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Meinung über seine Mitgliedschaft ändert.

Eine Koranverbrennung an einem muslimischen Feiertag erzürnt die Türkei aufs Neue

Doch am 28. Juni, weniger als einen Monat vor dem NATO-Gipfel in Vilnius (Litauen), drohte diese Wartezeit noch länger zu werden. An diesem Tag, dem ersten Tag des muslimischen Feiertags Eid al-Adha, verbrannte der irakische Flüchtling Salwan Momika vor einer Stockholmer Moschee einen Koran, um „meine Meinung über den Koran zum Ausdruck zu bringen“, wie er in seinem Antrag auf eine Protestgenehmigung erklärt hatte. (Die Polizei hatte zwar zwei frühere Anträge auf eine ähnliche Protestgenehmigung abgelehnt, doch ein Gericht entschied später gegen diese Entscheidung).

Obwohl Momika im April gegenüber der schwedischen Zeitung Aftonbladet erklärte, er wolle mit der Verbrennung warten, bis Schweden der NATO beigetreten sei, setzte er sie dennoch fort. Die türkische Regierung reagierte rasch: Der Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun bezeichnete die Verbrennung als „einen weiteren provokativen terroristischen Akt, der sich an diesem heiligen Tag gegen unsere Religion richtet“ und forderte Schweden auf, „eine klare Haltung gegen Terrorismus in all seinen Formen einzunehmen“. Außenminister Hakan Fidan verurteilte seinerseits „den abscheulichen Protest in Schweden gegen unser heiliges Buch am ersten Tag des gesegneten Eid al-Adha“.

Mikail Yuksel, ein Schwede türkischer Herkunft, der die kleine, muslimisch geprägte Nyans-Partei leitet, versprach daraufhin, „alles in meiner Macht Stehende zu tun, um auf der internationalen Bühne auf [die Koranverbrennung] aufmerksam zu machen. Wir werden sehen, wie sich das auf Schwedens NATO-Bewerbung auswirkt.“ Im Jahr 2018 wurde Yuksel aus der liberalen Zentrumspartei Schwedens ausgeschlossen, da man herausgefunden hatte, dass er seine Verbindungen zu den Grauen Wölfen, einer rechtsextremen türkischen Organisation, verheimlicht hatte.

Amerika sendet ein starkes Signal an die Schweden

Auch wenn sich der Beitritt Schwedens wahrscheinlich weiter verzögern wird, ist die NATO bestrebt, für ihr Engagement zu werben. Am 19. Juni landeten zwei mächtige Adler in Schweden: B-1B Lancer von der U.S. Bomber Task Force. Der Überschallbomber Lancer - dessen Leistung und schlankes Design ihm den Spitznamen „Schwan des Todes“ eingebracht haben - ist Teil der beeindruckendsten Ausrüstung des US-Militärs. Sie kann acht luftgestützte Marschflugkörper und 24 nukleare Sprengköpfe oder 84 massive konventionelle Bomben tragen und 4.600 Meilen weit fliegen, ohne aufzutanken. Die B-1B ist die Art von Waffe, die den Gegnern der USA Angst einjagt.

Während des Zweiten Weltkriegs gab es Fälle von US-Notlandungen in Schweden, aber die Ankunft der beiden Lancers auf dem nördlichsten Flugplatz der schwedischen Luftwaffe außerhalb der Stadt Lulea (und die anschließende gemeinsame Übung mit schwedischen Flugzeugen) war ein sorgfältig geplantes Ereignis. Es war ein unübersehbares Signal der Vereinigten Staaten an Russland, dass Schweden trotz der Tatsache, dass es in der Vorhut gehalten wird (entschuldigen Sie den hochtrabenden Ausdruck), bereits den vollen Schutz des US-Militärs genießt.

„Dies ist ein historisches Ereignis. In diesen unruhigen Zeiten und während des Wartens auf die NATO-Mitgliedschaft ist es wichtig, starke Partner zu haben. Wir haben regelmäßig Übungen mit der Bomber Task Force durchgeführt ... und jetzt machen wir den nächsten Schritt in unserer Zusammenarbeit, indem wir die B1-B Lancer auf schwedischem Boden stationieren“, sagte Brigadegeneral Tommy Petersson, Schwedens stellvertretender Luftwaffenchef, in einer Pressemitteilung.

NATO-Luftmanöver „Air Defender“ fand mit Beteiligung Schwedens statt

Die historische Landung fand inmitten eines anderen Ereignisses statt: Die bisher größte NATO-Lufteinsatzübung „Air Defender“, an der auch Schweden beteiligt war. Zwischen dem 12. und 23. Juni übten 250 Flugzeuge und 10 000 Mann aus den NATO-Mitgliedstaaten sowie aus Schweden und Japan den Einsatz von Luftstreitkräften im gesamten nördlichen Bündnisgebiet - und in Schweden. Die Übung war von langer Hand geplant worden. Der Zeitpunkt der Übung erwies sich jedoch als günstig, da sie der NATO und ihren Mitgliedstaaten die Möglichkeit gab, zu zeigen, dass Schweden sehr wohl Teil des Bündnisses ist.

Schweden spielt in der Allianz eine herausragende Rolle: Kein anderes Land außer der Ukraine wird häufiger und mit mehr Loyalitätsbekundungen erwähnt.

In der Zwischenzeit hat die NATO-Zentrale in Brüssel einen ständigen Strom von Solidaritätsbotschaften verschickt, in denen immer wieder die Teilnahme Schwedens an den verschiedenen Unternehmungen der NATO hervorgehoben wird (u.a. an der Tagung des Nordatlantikrats in diesem Monat). Vertreter der USA und anderer Staaten werden ihrerseits nicht müde, Schweden bei jeder Diskussion mit der Türkei und anderen NATO-Mitgliedstaaten zu erwähnen. Schweden spielt in der Allianz eine herausragende Rolle: Kein anderes Land außer der Ukraine wird häufiger und mit mehr Loyalitätsbekundungen erwähnt.

Die Nachteile Schwedens halten sich in Grenzen

Es sei ärgerlich, dass das Land nicht in vollem Umfang am NATO-Nachrichtenaustausch teilnehmen könne, aber nicht untragbar, sagte Generalmajor a.D. Gunnar Karlson, Schwedens Chef des militärischen Nachrichtendienstes bis 2019. „Der nachrichtendienstliche Aspekt der NATO-Mitgliedschaft ist weniger wichtig, als man denken könnte“, erklärte er gegenüber Foreign Policy.

„Jede sensible nachrichtendienstliche Zusammenarbeit ist per definitionem bilateral, und multilaterale Organisationen - einschließlich der NATO - sind nicht von entscheidender Bedeutung für die Art der nachrichtendienstlichen Informationen, auf die ein Land Zugriff hat. Die Informationen, die innerhalb der NATO ausgetauscht werden, hängen natürlich vom Vertrauen der einzelnen Mitgliedstaaten in den Verbündeten ab, dem sie am wenigsten vertrauen.“

Setzt sich vehement für einen Beitritt Schwedens ein: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. © Zheng Huansong/dpa

Der schmerzlichste Nachteil für Schweden, das weiterhin vor den Toren der NATO wartet, könnte vielmehr darin bestehen, dass es von der operativen Planung des Bündnisses ausgeschlossen ist, und deshalb bemühen sich die NATO und einige ihrer Mitglieder so sehr darum zu vermitteln, wie eng Schweden bereits mit ihnen zusammenarbeitet.

Das eigentliche Risiko ist ein möglicher Wechsel der öffentlichen Meinung in Schweden

Es ist ein Signal an die Türkei und an jeden anderen NATO-Mitgliedstaat, der möglicherweise versucht, künftigen Beitrittskandidaten Zugeständnisse abzuringen, dass solche Versuche zwar frustrierend sein mögen, aber nicht tödlich sind. Wenn Schweden vor den Toren der NATO ein höchst erträgliches Leben führen kann, wird es durch die Verweigerung der Mitgliedschaft nicht zu Zugeständnissen gezwungen.

Die Bequemlichkeit vor den Toren der NATO könnte jedoch eine ganz andere Komplikation mit sich bringen: Die schwedischen Wähler könnten zu dem Schluss kommen, dass das Leben gut ist, so wie es ist, und dass das Land einfach aufhören sollte, auf eine Mitgliedschaft zu drängen. Bislang scheint das nicht der Fall zu sein. Im Januar, Monate nachdem die Türkei Schweden den Weg in die NATO versperrt hatte, sprachen sich 63 Prozent der Schweden für eine NATO-Mitgliedschaft aus, während nur 22 Prozent dagegen waren.

Und es gab keinen Wunsch, Ankara zu beschwichtigen: 42 Prozent waren der Meinung, die Regierung habe zu viel getan, um die Türkei zu beschwichtigen, während nur 6 Prozent der Meinung waren, die Regierung habe nicht genug getan. Dennoch besteht die Gefahr, dass die Wähler zu dem Schluss kommen könnten, dass die Beinahe-Mitgliedschaft, insbesondere mit den Vergünstigungen, die Schweden erhält, ein gutes Geschäft ist.

Schweden wird zum Lieblingskind der NATO

Wie viele US-Bomber werden noch in Schweden landen, bevor Erdogan beschließt, seinen Fiat Lux zu gewähren? Bei wie vielen NATO-Stratcoms wird Schweden die Hauptrolle spielen? Wie viele Übungen werden die entscheidende Rolle Schwedens innerhalb der größeren Familie des Bündnisses demonstrieren? Das Wohlwollen wird weiter fließen - weil es fließen muss. Es ist wie bei Eltern, die Monate damit verbringen, das Kinderzimmer ihres Babys liebevoll einzurichten. Die Hälfte der Freude darüber, das Baby auf der Welt willkommen zu heißen, besteht darin, ihm eine möglichst perfekte Unterkunft zu bieten. Ganz ohne dass es jemand geplant hat, wird Schweden zum Lieblingskind.

Und wenn es schließlich Mitglied wird, dann nicht unter dem Joch von Zugeständnissen an die Türkei, sondern vor dem Hintergrund monatelanger zusätzlicher Liebe seitens aller anderen Mitglieder. Der größte Teil der Welt wird in der Zwischenzeit über den Wert Schwedens für das Bündnis aufgeklärt worden sein. Es mag im Moment nicht so aussehen, aber Schweden hat in der NATO-Lotterie gewonnen.

