Schweden muss um Nato-Beitritt kämpfen - Stoltenberg plant Reise nach Ankara

Von: Nadja Zinsmeister

Schweden will der Nato beitreten, doch der Antrag liegt seit Wochen still. Nato-Chef Stoltenberg will persönlich in die Türkei reisen und mit Erdogan sprechen.

Ankara/Stockholm - Nato-Chef Jens Stoltenberg will in die Türkei reisen, um dort nach der Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdoğan persönlich über Schwedens Beitritt zur Nato zu besprechen. Ein genaues Datum nannte Stoltenberg beim Treffen der Nato-Außenminister am 2. Juni in Oslo allerdings nicht. Das Treffen soll aber „in naher Zukunft“ stattfinden. Er wolle sich dafür einsetzen, dass Schweden „so schnell wie möglich“ beitreten kann.

Türkei blockiert Schwedens Nato-Beitritt - jetzt will Stoltenberg nach Ankara reisen

Schweden und Finnland hatten gemeinsam einen Antrag zum Beitritt gestellt, als die Sorge infolge des Ukraine-Kriegs in beiden Ländern stieg. Während Finnland bereits am 4. April als 31. Mitglied aufgenommen wurde, wartet Schweden noch immer. Bislang fehlen die Zustimmungen von Ungarn und der Türkei zur Aufnahme Schwedens. Die Türkei stört sich dabei vor allem an dessen liberalen Umgang mit Unterstützern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und blockiert deshalb den Beitritt.

Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, schüttelt die Hand von Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, bei einem gemeinsamen Treffen in Istanbul. (Archivfoto) © Nato/dpa

„Ich bin natürlich zuversichtlich, dass Schweden Mitglied wird, und dann arbeiten wir daran, dass das so schnell wie möglich geschieht“, sagte Stoltenberg am Donnerstag. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach sich erneut für die Aufnahme Schwedens aus. So hätte die Nato laut ihr deutlich gemacht, dass Finnland und Schweden „mehr als willkommen sind“.

Stoltenberg reist für Schwedens Nato-Beitritt nach Ankara: Außenministerin Baerbock mit deutlichen Worten

Es sei laut Baerbock „essenziell, dass wir beim Gipfel in Vilnius endlich auch als 32. Mitglied Schweden begrüßen können.“ Die Ministerin erwähnte nicht explizit die Türkei oder Ungarn. Sie betonte aber, dass alle Nato-Mitgliedsstaaten Schweden den Beitritt versprochen hätten. „Und dieses Wort gilt, darauf müssen wir uns als Partner eines Verteidigungsbündnisses verlassen können.“

Bei dem Treffen der Nato-Außenminister ging es auch um die Ukraine. Zu einer möglichen Nato-Aufnahme der Ukraine äußerte sich Baerbock eher zurückhaltend. Viel mehr wurden Sicherheitsgarantien besprochen, dem Land nach einem Ende des Krieges gegeben werden könnten. Stoltenberg sagte dazu: „Wir wissen nicht, wann der Krieg endet, aber wir müssen sicherstellen, dass wir dann über glaubwürdige Vereinbarungen verfügen, um die Sicherheit der Ukraine in der Zukunft zu gewährleisten.“ (nz/afp)