Terrorverdacht in London: Vier Tote und viele Verletzte 

London - Terror-Verdacht nach Schüssen und einem Messerangriff in London. Es gab vier Tote. Alle Informationen zum mutmaßlichen Anschlag im News-Ticker.

In der Nähe des Londoner Parlaments sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Zudem gab es einen Messerangriff auf einen Polizisten - er starb kurz darauf an den Folgen seiner Verletzung.

Insgesamt kommen vier Menschen ums Leben. Mindesten 20 Personen werden verletzt.

Möglicherweise handelt es sich um einen Terroranschlag.

Unter den Opfern soll sich laut Polizeiangaben auch der Täter befinden. Er handelte wohl allein.

+++ Wie der Sprecher von Scotland Yard nun offiziell mitteilt, sind bei der Attacke in London vier Personen ums Leben gekommen. Die Tat sei wohl von einem einzelnen Angreifer begangen worden. „It looks like there was only one attacker", so der Sprecher im Wortlaut.

+++ In der Londoner Innenstadt herrscht offenbar Chaos. „Es fahren keine U-Bahnen, keine Busse und keine Taxis“, berichtete ein Augenzeuge dem Express. Facebook hat mittlerweile den sogenannten „Safety Check“ aktiviert, mit dessen Hilfe Nutzer angeben können, dass sie sich in Sicherheit befinden.

+++ Der verletzte Polizist ist in der Zwischenzeit seinen Verletzungen erlegen. Das berichtet die BBC. In 10 Minuten steht eine weitere Pressekonferenz an.

+++ Das weltberühmte Riesenrad „London Eye“ ist nach mutmaßlichen Terroranschlägen vor dem britischen Parlament zeitweise angehalten worden. Die Menschen saßen in den Kabinen fest, wie die Betreiber der Attraktion auf Twitter mitteilten. Man habe in ständigem Kontakt mit den Gästen gestanden, hieß es. „Es fahren keine U-Bahnen, keine Busse und keine Taxis.“

+++ Unter den Verletzten sind laut dem französischen Premierminister drei französische Schüler aus dem Ort Concarneau in der Bretagne.

+++ Bundesjustizminister Maas hat auf Twitter die Vorfälle in London verurteilt. Derweil bleibt die Lage weiter unübersichtlich. Es soll eine Messerattacke und Schüsse gegeben haben; zudem raste wohl ein Auto in eine Fußgänger-Menge. Premierministerin Theresa May hat das Sicherheitskabinett einberufen, Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel sagte indes seine bereits geplante London-Reise ab.

+++ Mindestens zehn Personen sind auf der Westminster Bridge medizinisch versorgt worden. Das teilte der London Ambulance Service mit.

+++ Wie die Metropolitan Police eben mitteilt, sind auch Polizisten unter den Verletzten. Die genaue Opferzahl könne jedoch noch nicht bestätigt werden. Personelle Verstärkung sei bereits angefordert, zudem wurde eine Hotline (0800 789 123) eingerichtet.

+++ Laut BBC handelt es sich bei dem weiteren Todesopfer um den Täter.

+++ Bei den mutmaßlichen Terrorangriffen in London ist mindestens eine Frau getötet worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf medizinisches Personal im Londoner Krankenhaus St Thomas'. Demnach seien mehrere weitere Menschen sehr schwer verletzt.

+++ Königin Elizabeth II. hat sich während der mutmaßlichen Terrorangriffe am Londoner Parlament im Buckingham-Palast aufgehalten. Die Fahne, die ihre Anwesenheit des britischen Staatsoberhaupts anzeigt, war am Mittwoch gehisst. Palastsprecher äußerten sich nicht zu konkreten Sicherheitsmaßnahmen und verwiesen auf die Polizei. Die Nachrichtenagentur PA berichtete, dass die Tore geschlossen seien und bewaffnete Polizisten die Zugänge bewachten.

Schüsse in London: Schottisches Parlament verschiebt Debatte um Referendum

+++ Das schottische Parlament verschiebt die Debatte wegen des zweiten Unabhängigkeitsreferendum. Das berichtet die BBC.

+++ Nach den Schüssen von London hat sich die Bundesregierung mit dem Vereinigten Königreich solidarisch gezeigt. „Unsere Gedanken sind bei unseren britischen Freunden“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er hoffe, dass jetzt jeder sicher sei und dass alle Verletzten voll genesen.

+++ Die britische Polizei hat nach zwei mutmaßlichen Terroranschlägen in London Zeugen aufgerufen, Filmaufnahmen und Fotos an die Ermittler zu senden. Per Twitter verwies sie auf einen entsprechenden Link zur Übermittlung von Hinweisen. Gleichzeitig rief die Polizei zur Zurückhaltung auf und bat darum, keine Bilder und Videos von Verletzten in Umlauf zu bringen.

Schüsse in London: Genau ein Jahr nach den Terroranschlägen von Brüssel

+++ Traurig: Genau heute vor einem Jahr fanden in Brüssel die Terroranschläge statt. Die Belgier haben mit mehreren Veranstaltungen der Opfer gedacht.

+++ Einen zweiten Live-Stream aus London, diesmal von BBC, sehen Sie ganz unten in diesem Artikel. Die BBC hat auch Bilder von einem Auto, das demoliert auf dem Bürgersteig steht.

+++ Der Notarztdienst von London schreibt, dass die Bürger von Notrufen absehen sollen, außer es handle sich um einen außergewöhnlichen Notfall.

+++ Ein Polizist sagte zu BBC, dass ein verdächtiges Fahrzeug vor dem britischen Parlament entdeckt wurde. Menschen wurden vom Parliament Square in Sicherheit gebracht.

+++ Der Brexit-Unterhändler Michel Barnier hat dem Vereinigten Königreich im Namen der Europäischen Union sein Mitgefühl ausgesprochen. „Wir erklären uns solidarisch mit den britischen Bürgern“, sagte Barnier am Mittwoch in Brüssel.

+++ Die britische Premierministerin Theresa May ist in Sicherheit. Ein Regierungssprecher sagte am Mittwoch, May gehe es gut.

+++ Scotland Yard warnt die Bevölkerung zu folgenden Orten zu gehen: Parliament Square, Whitehall, Westminster & Lambeth Bridge, Victoria Street up to junction with Broadway & Victoria Embankment/tube. Außerdem schreibt die Polizei: „Wir behandeln dies als einen terroristischen Vorfall, bis wir etwas anderes wissen.“

+++ Ein weiterer Augenzeuge berichtet bei BBC, dass ein Auto mehrere Fußgänger auf einer Brücke nahe des Westminster angefahren haben soll.

+++ Die Situation ist nach wie vor unübersichtlich. Genaue Angaben zum Täter oder die exakte Verletztenanzahl gibt es momentan nicht.

Schüsse in London: Augenzeuge sieht Messerangriff auf Polizisten

+++ BBC berichtet, dass das Houses of Parliament nach dem Zwischenfall evakuiert wurde. Außerdem zitiert der Sender einen Augenzeugen, der gesehen haben will, dass ein Polizist mit dem Messer niedergestochen wurde. Andere Polizisten sollen dann auf den mutmaßlichen Angreifer geschossen haben.

+++ Die britische Polizei schreibt, dass schwerbewaffnete Polizisten am Westminster sind, um für Klarheit zu sorgen.

+++ Scotland Yard wurde laut eigener Aussage gegen 15.40 Uhr (MEZ) über den Vorfall informiert.

+++ Ein Sprecher des Unterhauses sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Abgeordneten seien angewiesen worden, das Parlamentsgebäude nicht zu verlassen. Ein Angestellter im Parlament sagte, er habe "definitiv Schüsse gehört".

+++ Laut mehreren Medienberichten wurden zwei Personen angeschossen. Auf der Westminster Bridge vor dem Westminster Palast soll es mehrere Verletzte gegeben haben.

+++ Auf Twitter geht das Gerücht über ein Fahrzeug herum, welches mehrere Menschen überfahren haben soll.

Schüsse nahe dem britischen Parlament gefallen

Vor dem Londoner Parlament sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sollen nach britischen Medienberichten verletzt worden sein. Zwei Menschen lagen direkt vor der Westminster Hall, einem Teil des britischen Parlaments, auf dem Boden. Scotland Yard bestätigte über den Kurznachrichtendienst Twitter eine Schießerei, ohne Details zu nennen. Die Polizei sei um 15.40 Uhr (MEZ) gerufen worden.

Polizeifahrzeuge rasten zum Parlament; Hubschrauber flogen über das Zentrum. Die Situation war zunächst völlig unklar.

