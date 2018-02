Mann schießt auf Ausländer in Italien und verletzt mehrere Menschen - offenbar Rechtsextremist

Ein bewaffneter Mann hat im italienischen Macerata aus einem Auto geschossen und sechs Menschen verletzt. Die Polizei hat den Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich hierbei offenbar um einen Rechtsextremisten.

Macerata - Ein bewaffneter Mann hat im italienischen Macerata aus einem Auto geschossen und mehrere Menschen verletzt. Alle Verletzten seien ausländischer Nationalität, teilte die Polizei am Samstag auf Twitter mit und vermeldete kurz darauf die Festnahme eines Verdächtigen.

#Macerata È italiano il presunto autore della sparatoria fermato dalle Forze dell'Ordine. Uno dei feriti è stato sottoposto ad intervento chirurgico pic.twitter.com/xx2AcZwI2w — Polizia di Stato (@poliziadistato) 3. Februar 2018

Bei dem Verdächtigen handelte es sich laut AFP um den 28-Jährige Luca T. war demnach 2017 Kandidat der rassistischen Lega Nord bei Wahlen in einer Gemeinde der Region Marken, in der die Stadt Macerata liegt.

Die Tat hatte möglicherweise rassistischen Hintergrund

Nach Medienberichten wurden durch die Schüsse im Stadtzentrum sechs Menschen verletzt, davon vier schwer. Alle Opfer seien "dunkelhäutig" gewesen, berichteten italienische Medien zudem. Die Schüsse im Zentrum von Macerata waren Medienberichten zufolge von einem Alfa Romeo aus abgefeuert worden.

Die Zeitung „La Repubblica“ und Ansa berichteten, der Verdächtige sei gefasst worden, als er den faschistischen Gruß „Viva Italia!“ vor einem Denkmal für gefallene Soldaten in der Provinzhauptstadt in den Marken mit mehr als 42.000 Einwohnern gezeigt habe. Zuvor habe er sich in eine italienische Flagge gehüllt. Bei seiner Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. Im Auto fanden die Carabinieri den Berichten zufolge die vermeintliche Tatwaffe, eine Pistole. Nach Medienberichten wurden durch die Schüsse im Stadtzentrum sechs Menschen verletzt, davon vier schwer. Alle Opfer seien "dunkelhäutig" gewesen, berichteten italienische Medien zudem.

Bürgermeister ruft Bewohner auf in ihren Häusern zu bleiben

Nachdem am Vormittag Schüsse an mehreren Orten in der Stadt gefallen waren, hatten die Gemeinde und die Polizei die Bürger aufgerufen, Häuser, Büros und Schulen nicht zu verlassen. Diese Warnung wurde nach der Festnahme am Mittag aufgehoben. Eine Sprecherin im Rathaus hatte der Deutschen Presse-Agentur kurz davor gesagt: „Vor zwanzig Minuten habe ich nur Sirenen gehört. Mittlerweile ist es ruhiger.“

Sechs Personen durch Schüsse verletzt

Der junge Mann mit rasiertem Schädel war am Samstagmorgen mit seinem Auto durch das Zentrum des rund 40.000 Einwohner zählenden Macerata gefahren und hatte auf Ausländer geschossen. Nach Medienberichten wurden durch die Schüsse sechs Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Sie kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Italiens Regierungschef Gentiloni appeliert jetzt an seine Bürger

Nach Schüssen auf mehrere Ausländer in Italien hat Regierungschef Paolo Gentiloni an das Verantwortungsbewusstsein der Parteien im Wahlkampf appelliert. „Hass und Gewalt werden es nicht schaffen, uns auseinanderzutreiben“, sagte Gentiloni am Samstagnachmittag in Rom. Er rief die Italiener auf, dem Risiko einer Gewaltspirale entgegenzuwirken. „Grausame Straftaten und kriminelles Verhalten werden verfolgt und bestraft, das ist das Gesetz.“

