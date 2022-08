Selenskyj wütet über Schröders Putin-Aussagen: „Einfach widerlich“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Inmitten des Ukraine-Krieges besuchte Altkanzler Schröder offenbar erneut Kreml-Chef Putin. Nun folgte scharfe Kritik von Selenskyj.

München — Im Ukraine-Krieg steht der Westen geschlossen hinter Kiew. Westliche Länder verurteilen den Angriffskrieg des russischen Machthabers Wladimir Putin bei jeder Gelegenheit, während sie Sanktionen gegen Russland beschließen und die ukrainische Armee mit Waffen versorgen.

Innerhalb dieser Länder gibt es allerdings immer wieder Einzelpersonen, die mit ihrer Haltung gegenüber Putin für Diskussionen sorgen. Im Fall von Deutschland ist dies ohne Zweifel Altkanzler Gerhard Schröder, der sich mit dem Kreml-Chef traf und inzwischen sogar Verhandlungen mit ihm für möglich hält. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schaltete sich jetzt mit klaren Worten in die Debatte ein.

Ukraine-News: Schröder besucht Putin offenbar erneut - und erntet damit harte Kritik von Selenskyj

Altkanzler Schröder gilt als enger Freund von Putin und Lobbyist russischer Gasfirmen. Seine Nähe zu Gaskonzernen in Russland stellt ihn ständig in den Mittelpunkt scharfer Kritik. Schon Mitte März besuchte er dabei trotz des blutigen Ukraine-Krieges Moskau. Dies war aber offenbar nicht seine einzige Reise in die russische Hauptstadt. In einem Interview mit dem Magazin Stern und dem Sender RTL/ntv gab er an, er habe sich ein weiteres Mal mit Putin getroffen. Zudem betonte er, der russische Machthaber sei bereit zu Verhandlungen.

Aus der Ukraine kamen nun bereits die ersten Reaktionen auf Schröders Besuch bei Putin, und zwar von höchster Ebene. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj äußerte sich offenbar mit Blick auf Schröder, ohne den Altkanzler beim Namen zu nennen. „Es ist einfach widerlich, wenn frühere Führer mächtiger Staaten mit europäischen Werten für Russland arbeiten“, wütete Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache. Schließlich kämpfe Russland genau gegen diese Werte.

Ukraine-News: Selenskyj und Kuleba verweisen auf russische Angriffe - auch Melnyk attackiert Schröder

Der ukrainische Staatschef äußerte sich offensichtlich auch über die Behauptung Schröders, Russland sei bereit zu Verhandlungen. Dabei sprach er von „Abgesandten“, die diese Botschaft verbreiten würden. Selenskyj zufolge entspricht eine angebliche Verhandlungsbereitschaft des Kreml keineswegs der Wahrheit. „Würde Russland wirklich ein Ende des Krieges wollen, würde es nicht seine Reserven im Süden anhäufen“, unterstrich Selenskyj in seiner Ansprache. Darüber hinaus würde Russland auch keine „Massengräber ermordeter, unschuldiger Menschen auf ukrainischem Territorium“ erschaffen, so Selenskyj.

Im Rahmen der Diskussion verwies Außenminister Dmitro Kuleba ebenfalls auf russische Angriffe. „Es gibt nichts Zynischeres als die Behauptungen der Handlanger von Putin, dass Russland bereit zu Verhandlungen ist“, betonte der ukrainische Top-Diplomat auf Twitter. In seiner Botschaft machte er auf „Artillerieangriffe, Raketenterror gegen Zivilisten und massenhafte Gräueltaten“ aufmerksam. Kuleba ist sich sicher: „Russland bleibt auf den Krieg fokussiert, alles andere ist eine Nebelwolke.“

Den gleichen Ton schlug der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk an. Es gebe keine Anzeichen einer Verhandlungsbereitschaft von Putin, sagte er im ZDF. „Das erste Zeichen wäre, wenn Putin zumindest jetzt aufhört, auf Zivilisten zu schießen und Städte zu bombardieren. Das wäre eine bessere Botschaft, als das, was wir jetzt von Herrn Schröder gehört haben“, führte Melnyk an. (bb)