Schräge Gesetze in Großbritannien noch immer gültig – was passiert bei Verstoß?

Von: Bona Hyun

Teilen

In Großbritannien sind viele veraltete Gesetze gültig. Ein Journalist versuchte einige der schrägen Gesetze bewusst zu brechen. © Vudi Xhymshiti/imago

In Großbritannien sind schräge Ur-Gesetze noch immer gültig. Was droht bei Verstoß der veralteten Gesetze? Ein britischer Journalist wagt den Versuch.

London – 2022 ging es für Großbritannien drunter und drüber. Gleich drei verschiedene Premierminister in einem Jahr saßen an der Regierungsspitze. Johnsons Nachfolgerin Liz Truss dürfte dabei die kürzeste Amtszeit in der Geschichte haben. Und auch nach Sunaks Amtseintritt ist noch keine Ruhe in Großbritannien eingekehrt. Doch nicht nur die häufigen Amtswechsel in dem Land dürften so einige stutzig machen. In Großbritannien sind immer noch veraltete Gesetze gültig, weil sie noch nicht aufgehoben wurden – und einige davon sind ziemlich schräg.

In Großbritannien sind noch viele Gesetze aus vorigen Jahrhunderten gültig

In Großbritannien sind viele Gesetze, die vor Jahrhunderten verabschiedet wurden, noch heute gültig. Grund hierfür ist die historische Entwicklung der Rechtsgeschichte in England. Da die Gesetze auf längst vergangenen Fällen aus teilweise dem 19. oder 20. Jahrhundert beruhen, sind viele dieser Gesetze nicht mehr zeitgemäß. Hat ein Verstoß gegen die uralten Gesetze noch Konsequenzen und werden sie überhaupt noch ernst genommen? Um das zu herauszufinden, versuchte Oobah Butler, Journalist beim amerikanischen Online- und Print-Magazins Vice, einige dieser verrückten Gesetze in einem YouTube-Video bewusst zu brechen.

Verrückte Gesetze in Großbritannien – Journalist versucht Ur-Gesetze bewusst zu brechen

Und so sah das in der Praxis aus: Butler lief mit einem riesigen Lachs auf seinen Armen durch die Gegend, sang eine obszöne Ballade vor dem Haus des ehemaligen Premierministers Tony Blaire, schüttelte barfuß einen Teppich vor dem Buckingham Palace aus und spielte einen Klopfstreich beim Premierminister Sunak. Für all diese „Verstöße“ wurden vor langer Zeit Gesetze verabschiedet, die diese verbieten.

Wie beispielsweise das Metropolitan Police Act 1839. Es untersagt, einen dreckigen Teppich in der Öffentlichkeit nach 8:00 Uhr auszuschütteln. Ein sichtlich verwirrter Offizier fragte Butler allerdings nur halb spöttisch, während er den Teppich offenbar viel später als 8:00 Uhr morgens ausschüttelte: „Soll das eine Protestbewegung sein?“. Auch von dem Town Police Clauses Act 1847 machten die Beamten keinen Gebrauch. Demnach droht eine Freiheitsstrafe, wenn man an einer Tür anklopft und dann wegläuft. Doch der patrouillierende Polizist amüsierte sich lediglich über Butler, der den Klopfstreich in der Londoner Downing Street, in der Sunak seinen Amtssitz hat, verübte. Auch weitere Versuche, gegen britische Ur-Gesetze zu verstoßen, ließen die britischen Polizisten kalt.

Weitere schräge Gesetze in Großbritannien

Übrigens sind das nicht die einzigen schrägen Gesetze, die in Großbritannien immer noch gültig sind. Hier eine Übersicht:

1. Es ist illegal, das Haus der Parlamente in einer Rüstung zu betreten.

Nach einem Gesetz von 1313 dürfen Mitglieder des Parlaments beim Betreten des Parlamentshauses keine Rüstungen tragen.

2. Es ist illegal, in einer Bibliothek zu spielen.

Das Library Offenses Act von 1898 untersagt es, in einer Bibliothek zu Glücksspiele zu spielen. Das Gesetz verbietet auch missbräuchliche oder obszöne Sprache.

3. Es ist gesetzwidrig, eine Briefmarke falsch zu platzieren.

Das falsche Platzieren einer Briefmarke mit dem Kopf des Monarchen auf einem Umschlag gilt als Verrat. Es ist auch illegal, etwas zu verunstalten oder zu zerstören, das dem Monarchen ähnelt.

4. Es ist illegal, ein Brett auf dem Bürgersteig zu tragen.

Nach einem Gesetz des Metropolitan Police Act aus 1839 ist es strafbar, Holzbretter auf dem Bürgersteig zu tragen.

5. Geschäfte mit einem Lachs unter verdächtigen Bedingungen ist illegal

Das Salmon Act 1986 untersagt jeglichen Handel mit Lachs, sofern es verdächtig erscheint.

Auch wenn es jetzt vielleicht einigen dämmert, dass unbewusst einige dieser Gesetze während des Aufenthalts in Großbritannien gebrochen wurden, können alle beruhigt sein. Nicht mal für den Vice-Journalisten Butler gab es Konsequenzen nach Veröffentlichung seines Videos.