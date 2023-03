Erster EU-Regierungschef setzt sich für westliche Kampfjet-Lieferung an Ukraine ein

Von: Sandra Kathe, Stephanie Munk

Teilen

Der lettische Regierungschef Krišjānis Kariņš sieht keinen Grund, die Ukraine in Zukunft nicht auch mit Kampfjets zu unterstützen. Der News-Ticker.

Update vom Samstag, 4. März, 19.50 Uhr: Der lettische Ministerpräsident Krišjānis Kariņš rechnet damit, dass der Westen in den kommenden Monaten auch Kampfjets an die Ukraine liefern werde. „Die Lieferung von Kampfflugzeugen ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich sehe nicht, weshalb der Westen keine Kampfjets liefern sollte. Wenn die Ukrainer Kampfflugzeuge benötigen, sollten sie sie bekommen“, sagte der Regierungschef im Interview mit dem Spiegel. Die ukrainischen Streitkräfte hätten bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie die Bedienung von westlichen Waffensysteme schnell erlernen könnten.

Ukraine-News: Medwedew droht mit Beschuss von Rheinmetall-Fabrik in der Ukraine

Update vom Samstag, 4. März, 15.16 Uhr: Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat aggressiv-sarkastisch auf den Vorschlag von Rheinmetall reagiert, eine Panzerfabrik in der Ukraine zu bauen. Die Initiative sei wohl eine Art „primitives Trolling“ gegenüber der Staatsführung in der Ukraine, schrieb er auf seinem Telegram-Kanal.

„Wenn die Fritzen aber entscheiden, dort tatsächlich zu bauen (obwohl sie eigentlich pragmatische Leute sind), dann warten wir sehnlich. Das Ereignis wird mit gebührendem Salut aus „Kalibr“ und anderen pyrotechnischen Anlagen begangen“, drohte er. Kalibr sind Marschflugkörper, die in erster Linie von Schiffen aus verschossen werden. Die russische Schwarzmeerflotte hat sie in den vergangenen Monaten intensiv für den Beschuss ukrainischer Energieanlagen genutzt.

Dmitri Medwedew reagiert aggressiv auf Pläne von Rheinmetall. © Ekaterina Shtukina / SNA / Imago Images

Ukraine-News: EU-Parlamentspräsidentin will Kampfjet-Lieferungen

Update vom Samstag, 4. März, 13.55 Uhr: EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola dringt auf eine Ausweitung der Waffenlieferungen an die Ukraine. „Die Mitgliedstaaten sollten ernsthaft erwägen, Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken“, sagte sie bei einem Besuch in der westukrainischen Großstadt Lwiw. Sie werde weiterhin dazu auffordern, alles an Ausrüstung bereitzustellen, was die Ukraine für einen Sieg benötige.

Mit Blick auf das Streben der Ukraine in die Europäische Union sagte Metsola, sie hoffe, dass die Beitrittsverhandlungen bereits in diesem Jahr beginnen könnten. Das Tempo, mit dem das Land Fortschritte mache, beeindrucke sie.

Nawalny-Tochter richtet Nachricht an Putin: „Ich habe ihm ein paar Dinge zu sagen“

Update vom Samstag, 4. März, 10.58 Uhr: Die Tochter des bekannten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat laut einem Bericht von CNN eine Nachricht an Putin übermittelt – und ihn mit scharfen Worten angegriffen. Dascha Nawalnaya sagte demnach: „Ich habe ihm ein paar Dinge zu sagen – dass er diese unglaublich unnötige und schreckliche Invasion der Ukraine stoppen sollte, dass er meinen Vater und alle politischen Gefangenen Russlands freilassen sollte, die nur für ein demokratischeres, wohlhabenderes Land kämpfen. Und dass wir nicht aufhören werden zu kämpfen, bis unter anderem diese beiden Hauptziele erreicht sind“, sagte sie.

Nawalny sitzt derzeit in einem russischen Straflager. Seine Tochter sagte, sobald er entlassen werde, „wird er weiterkämpfen, bis Russland ein Land ist, das freie und faire Wahlen abhalten kann.“

Dascha Nawalnaya, Tochter des Kremlkritikers Nawalny, richtete deutliche Worte an Wladimir Putin. © Dwi Anoraganingrum/Imago (Montage)

Update vom Samstag, 4. März, 10.00 Uhr: Kanzler Olaf Scholz war bei einem Kurzbesuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington. Die beiden Regierungschefs sprachen sich für eine weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland aus - und Scholz holte sich bei Biden ein großes Lob für seine bisherige Haltung im Ukraine-Krieg ab, wie FR.de berichtet.

Ukraine-News: Trotz Differenzen zu Ukraine-Krieg betont China Partnerschaft mit EU

Update vom Samstag, 4. März, 9.16 Uhr: Ungeachtet der Meinungsunterschiede mit der Europäischen Union zum Ukraine-Krieg sieht China „keine grundlegenden strategischen Differenzen und Konflikte“ zwischen beiden Seiten. Der Sprecher der am Sonntag beginnenden Jahrestagung des Volkskongresses, Wang Chao, sprach sich dagegen für einen Ausbau der Beziehungen aus.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Angesichts der unterschiedlichen Geschichte, Kultur, Entwicklung und Ideologie sei es nur normal, „verschiedene Ansichten über einige Fragen“ zu haben, sagte Wang Chao. Chinas Führung gibt Putin bisher politisch Rückendeckung und stellt die USA und die Nato als eigentliche Verursacher des Konflikts dar, was von europäischer Seite zurückgewiesen wird.

Einige Leute stellten Europa und China als „systemische Rivalen“ dar und sprächen von einer „chinesischen Bedrohung“, beklagte der Sprecher. Dahinter steckten eine „Mentalität des Kalten Krieges und ideologischen Vorurteile“. „Es stimmt nicht mit den grundlegenden und langfristigen Interessen beider Seiten überein.“

Ukraine und USA wollen gegen Kriegsverbrecher vorgehen – „Größte Gräueltaten seit Zweitem Weltkrieg“

Update vom Samstag, 4. März, 8.55 Uhr: Die ukrainische Regierung hat den Weg für die Eröffnung eines Büros des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in der Ukraine geebnet. Das Kabinett habe eine mit dem IStGH ausgehandelte Vereinbarung gebilligt, teilte am Freitag der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin auf einer Konferenz in Lwiw mit.

Kostin verwies aber darauf, dass der IStGH im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nicht gegen Russland vorgehen könne. Dafür müsse ein internationales Sondergericht gegründet werden, forderte er.

Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßt US-Justizminister Garland in Lwiw. © IMAGO/Ukraine Presidency

Auch US-Justizminister Merrick Garland reiste überraschend zu der Konferenz. „Wir sind heute in der Ukraine, um klar und mit einer Stimme zu sagen: Die Täter dieser Verbrechen werden nicht ungestraft davonkommen“, sagte er mit Blick auf „russische Kriegsverbrecher“. Die Vereinigten Staaten stünden an der Seite der ukrainischen Ermittler für Kriegsverbrechen. Seit Beginn der Invasion habe Russland Gräueltaten im größten Ausmaß aller Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg begangen.

Ukraine-News: USA versprechen neue Militärhilfen

Update vom Freitag, 3. März, 19.45 Uhr: Die US-Regierung hat am Freitagabend neue Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar (ca. 377 Millionen Euro) für die Ukraine angekündigt. Das Paket umfasse vor allem Munition, etwa für die von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer des Typs Himars und Haubitzen, teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. Auch Munition für Bradley-Schützenpanzer sei dabei. Seit Kriegsbeginn summieren sich die US-Militärhilfen für die Ukraine nach jüngsten Angaben aus dem Pentagon auf mehr als 32 Milliarden Dollar, das neue Paket nicht einberechnet.

Verhärtete Fronten im Ukraine-Krieg: Verhandlungen weiterhin nicht in Sicht

Erstmeldung vom Freitag, 3. März: Kiew/Washington D.C. – Eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg scheint nach wie vor in weiter Ferne – daran ändert wohl auch ein kurzes Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow im Rahmen eines G20-Treffens in Neu-Delhi nichts. Dass das Gespräch stattgefunden hat, teilte das Außenministerium der USA am Freitag in Washington mit. Auch worüber gesprochen wurde, ist zumindest in Teilen bekannt.

Am Rande der Konferenz hätten sich Blinken und Lawrow erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs zu einem Gespräch zu zweit getroffen. Um das Treffen gebeten hat laut Angaben von Lawrows Sprecherin gegenüber der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass der US-Chefdiplomat Blinken. Wie der US-Fernsehsender CBS berichtet, hat das Gespräch rund zehn Minuten gedauert. Später habe sich Blinken auch telefonisch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba über die Unterredung ausgetauscht.

Nach dem Treffen gab Blinken bekannt, dass er Lawrow mehrere Forderungen vorgetragen hätte. So hätte er den russischen Außenminister dazu aufgerufen, dass Russland seinen „nicht gerechtfertigten Krieg“ gegen die Ukraine beende und ihn darauf hingewiesen, dass die USA die Ukraine anderenfalls weiterhin unterstützen würde. Auch zur Wiederaufnahme des ausgesetzten Abrüstungsvertrags New Start sowie zur Freilassung des inhaftierten US-Bürgers Paul Whelan rief Blinken seinen Amtskollegen auf. Zudem soll Blinken Lawrow laut CBS deutlich gemacht haben, dass die USA den von der Ukraine vorgeschlagenen Zehn-Punkte-Friedensplan unterstützt.

Dass es zu baldigen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommen könnte, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Das machte auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung deutlich. Laut seiner Darstellung bleibt der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bei der Position, dass die Ukraine „nicht mit dem derzeitigen Kremlchef verhandeln“ und stattdessen „Reparationen, ein internationales Tribunal und die Verantwortung für die Kriegsverbrechen des Kremlpersonals“ anstreben werde.

Treffen in Washington: Scholz und Biden beraten sich zum Ukraine-Krieg

Wie die Alliierten der Ukraine das Land dabei weiter unterstützen wollen, könnte auch Thema beim für Freitag geplanten Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden sein, für das Scholz eigens nach Washington gereist ist. Das Format des Besuchs, der ohne Begleitung durch Presse- und Wirtschaftsvertreter und ohne anschließende Pressekonferenz stattfinden soll, hat nicht nur in Deutschland für einige Spekulationen gesorgt. (red mit dpa)