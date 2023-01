Scholz im Kreuzverhör: Was sagt der Kanzler im Bundestag zu Panzerlieferungen?

Von: Stephanie Munk

Kanzler Olaf Scholz muss sich am Mittwoch den Fragen des Parlaments stellen. Bei einer Regierungsbefragung im Bundestag wird auch die Leopard-Frage eine Rolle spielen.

Regierungsbefragung im Bundestag : Kanzler Olaf Scholz muss sich den Fragen der Abgeordneten stellen.

im : Kanzler Olaf Scholz muss sich den Fragen der Abgeordneten stellen. Panzerfrage : Scholz vermied bisher Zusage zu Leopard-Lieferung an Ukraine - ändert er seinen Kurs?

: Scholz vermied bisher Zusage zu Leopard-Lieferung an Ukraine - ändert er seinen Kurs? Dieser News-Ticker zur Regierungsbefragung von Kanzler Scholz im Bundestag wird laufend aktualisiert.

Berlin – Viel wurde über ihn gesprochen in den vergangenen Tagen, wenig hat er selbst gesagt: Kanzler Olaf Scholz und seine anhaltende Weigerung, Kampfpanzer deutscher Herstellung an die Ukraine zu liefern, dominierten in jüngster Zeit die Nachrichten. Am Mittwoch (25. Januar) wird der Kanzler nun vermutlich Stellung beziehen: Bei einer Regierungsbefragung haben die Abgeordneten des Bundestags die Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen. Tags zuvor sickerte aus Regierungskreisen durch, dass die Bundesregierung nun offenbar zu Panzerlieferungen bereit ist. Auch, weil die USA ebenfalls Panzer liefern sollen.

Nach langem Zögern liefert Deutschland offenbar Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine. Auch wird anderen Ländern gestattet, solche Panzer an Kiew abzugeben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Die Ukraine bittet seit Monaten um Kampfpanzer westlicher Bauart für den Kampf gegen die russischen Angreifer. Die erste offizielle Anfrage erfolgte schon eine Woche nach Kriegsbeginn Anfang März vergangenen Jahres – zu einem Zeitpunkt, als Scholz seine historische Zeitenwende-Rede hielt. Nun spricht er erneut im Bundestag.

Opposition und Koalitionspartner drängen auf Panzer-Lieferungen

Fragen nach den Motiven des Kanzlers zur Panzer-Genehmigung werden dabei gewiss nicht ausbleiben. Nicht nur die Opposition, sondern auch Vertreter von Scholz‘ Koalitionspartnern FDP und Grüne drängten im Vorfeld vehement darauf.

In der Kritik steht dabei immer wieder auch die Kommunikation des Kanzlers: Scholz schwieg bisher weitgehend zu dem Thema, ließ lieber seinen neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius sprechen, der sich aber nur ausweichend äußerte.

Die Regierungsbefragung beginnt um 13 Uhr im Bundestag. Zunächst ist ein fünfminütiger Bericht zu einem bestimmten Thema geplant. Anschließend stehen die Fragen der Abgeordneten zu diesen und weiteren Themen auf der Tagesordnung. (smu)