Scholz in Gaskrise: Putin-Bluff aufgeflogen – Nord Stream 1-Turbine lieferbar

Von: Jan Knötzsch

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor der Turbine für die Gas-Pipeline Nord Stream 1, um die es zuletzt in der Gaskrise Streit gegeben hat. © Reichwein/imago

Russland hat Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 gedrosselt. Die Begründung: eine fehlende Turbine. Kanzler Olaf Scholz sieht Putin widerlegt.

Berlin/Mülheim an der Ruhr – Immer dann, wenn es um die Gaskrise in Deutschland geht, führt kein Weg an Nord Stream 1 und Nord Stream 2 vorbei. Die beiden Gas-Pipelines, die zur Versorgung von Deutschland mit russischem Gas dienen sollen, werden immer und immer wieder zum Thema. Für Nord Stream 2 hat Altkanzler Gerhard Schröder gerade erst klar die Inbetriebnahme der Pipeline gefordert. Was ist das Problem mit Nord Stream 2? Wenige Tage vor der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 hatte die Bundesregierung die Zertifizierung der bereits fertiggestellten Pipeline Nord Stream 2 gestoppt. Damit konnte Nord Stream 2 bislang noch nicht in Betrieb gehen.

Nord Stream 1 hingegen ist in Betrieb, das Gas fließt konstant. Aber Russland liefert durch Nord Stream 1 weniger Gas, was die Gaskrise in Deutschland befeuert und nach der Angst vor der Gasknappheit nun die vor dem absoluten Gasnotstand bei den Menschen in Deutschland steigen lässt. Im Gas-Streit mit Russland hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jetzt die Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 besichtigt, die auf dem Weg von Kanada nach Russland in Mülheim an der Ruhr zwischenlagert. Zuvor hat er wegen der Nord Stream 1-Turbine klare Worte für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Gaskrise: Russland drosselt Gas-Lieferung wegen Fehlen von Turbine für Nord Stream 1 – Streit um Lieferung und Einbau

Im Interview mit der kanadischen Zeitung The Globe and Mail hat Scholz die Lieferung der Nord Stream 1 Turbine, die wegen der Umgehung von Sanktionen umstritten ist, verteidigt. „Mit der Lieferung der Turbine haben wir Putins Bluff auffliegen lassen“, erklärte Scholz und ergänzte mit Blick auf den russischen Präsidenten: „Er kann diesen Vorwand nicht mehr verwenden und keine technischen Gründe mehr für ausbleibenden Gaslieferungen ins Feld führen.“ Genau das hatte Putin in der Gaskrise getan: Das Fehlen der Gasturbine für Nord Stream 1 war einer der Gründe, mit denen Russland erklärte, warum die Gaslieferungen über Nord Stream 1, für die der Kreml die Verantwortung für die Inbetriebnahme an den Westen abgeschoben hat, seit Juni 2022 zurückgefahren wurden.

Auf der anderen Seite wirft die Bundesregierung der russischen Regierung derweil hingegen vor, mit der Nord Stream-Turbine ein Machtspiel zu betreiben und in Zeiten der Gaskrise Gas als Druckmittel gegen die westlichen Sanktionen einzusetzen. Die Wartung Turbine für die Gas-Pipeline Nord Stream 1 und ihre Verschiffung nach Russland hatte in den vergangenen Wochen für Wirbel gesorgt: Zwischen der russischen Regierung und der Energiekonzern Gazprom auf der einen sowie auf der anderen Seite dem Konzern Siemens Energy war es zu gegenseitigen Vorwürfen gekommen, die jeweils andere Seite würde die reibungslose Auslieferung und den Einbau behindern.

Gaskrise: Scholz verteidigt kanadischen Premierminister wegen Lieferung der Nord Stream 1-Turbine – Gerhard Schröder macht Ärger

Wegen der Lieferung der Gasturbine für Nord Stream 1, war zuletzt in der Gaskrise auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau in Kritik geraten. Ihn hat Kanzler Olaf Scholz im Interview mit der kanadischen Zeitung The Globe and Mail in Schutz genommen: „Für mich entbehrt die Kritik an Trudeau und seiner Regierung jeglicher Grundlage. Bei der Entscheidung, die Turbine zu liefern, handelt es sich wohl kaum um eine Gefälligkeit gegenüber Gazprom, sondern vielmehr um ein starkes Zeichen der Unterstützung für Deutschland und Europa“, sagte Scholz, der betonte, man habe den Putin-Bluff mit der Turbine für Nord Stream 1 dank Trudeau auffliegen lassen: „Wir haben nie geglaubt, dass es für die reduzierten Lieferungen technische Gründe gab.“

Wo verläuft Nord Stream 1? Die Gas-Pipeline Nord Stream 1 führt von Wyborg in Russland nach Lubmin in der Nähe von Greifswald im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Nord Stream 1 wurde im November 2011 in Betrieb genommen und hat eine Gesamtlänge von 1224 Kilometern. Nord Stream 1 verbindet die Gasfelder Juschno-Russkoje und Stockmann in der Barentssee mit Deutschland

Für neuen Ärger in der Diskussion um die Turbine für Nord Stream 1 in der Gaskrise Scholz-Parteikollege Gerhard Schröder. Der SPD-Politiker, bekanntlich einer der Vorgänger von Scholz im Amt als Bundeskanzler, hat nicht nur erklärt, dass er Nord Stream 2 öffnen wollen würde, sondern Siemens für die Verzögerungen bei der Lieferung der Turbine für Nord Stream 1 verantwortlich gemacht. „Die Turbinen, die man braucht, um das Gas überhaupt in die Pipeline zu bringen, kommen von Siemens und müssen regelmäßig gewartet werden“, sagte er dem Stern und RTL/ntv, „aber Siemens hat die gerade viel debattierte Turbine aus der Wartung in Kanada nach Mülheim an der Ruhr gebracht.“

Warum „sie dort ist und nicht in Russland, verstehe ich nicht“ so Altkanzler Schröder, der Präsident des Verwaltungsrats bei Nord Stream 2 ist. In Sachen Nord Stream 1 sei alles „gewissermaßen klar und einfach“, sagte derweil Olaf Scholz bei seinem Besuch in Mühlheim an der Ruhr: „Die Turbine ist da, sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da. Es gibt keine Gründe, warum diese Lieferung nicht stattfinden kann.“