Habeck und Scholz in Kanada: Energie-Mission hat klares Ziel für Deutschland

Wirtschaftsminister Habeck und Kanzler Scholz in Kanada: Es geht um die zukünftige Energieversorgung Deutschlands. © Kay Nietfeld / dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind mit einer Wirtschaftsdelegation für eine dreitägige Reise in Kanada eingetroffen. Der News-Ticker.

Bei ihrem Besuch in Kanada streben die beiden Regierungsvertreter eine engere Zusammenarbeit im Klima- und Energiebereich zwischen den beiden Ländern an.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind für eine dreitägige Auslandsreise in Kanada eingetroffen.

Montreal – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sind für eine dreitägige Auslandsreise in Kanada eingetroffen. Am Montagabend wurden die beiden Regierungsmitglieder in Montreal von Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Finanzministerin Chrystia Freeland empfangen. Im Laufe der Reise sind neben Montreal auch Besuche in Toronto und Stephenville, einer Küstenstadt in Neufundland, geplant. Dominierendes Thema des Besuches soll eine engere Zusammenarbeit im Klima- und Energiebereich zwischen Deutschland und Kanada sein.

Scholz und Habeck in Kanada: „Energiepartnerschaft für die Zukunft“ als Ziel

Der Schwerpunkt der Reise liege also darauf, mit Kanada eine „Energiepartnerschaft für die Zukunft“ zu schließen, erklärte Habeck am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Konkret ist die Unterzeichnung eines Abkommens zur Zusammenarbeit beim Thema Wasserstoff geplant. Aber auch die Lieferungen von Flüssiggas (LNG) stehen auf der politischen Tagesordnung, sowie die Förderungen von in Kanada vorhandenen Mineralien und Metallen wie Nickel, Kobalt, Lithium und Grafit.

Flüssigerdgas Flüssigerdgas (LNG) wird eingesetzt, wenn es keine Pipelineverbindung zwischen Hersteller und Abnehmer gibt. Erdgas wird flüssig, wenn es auf -162 Grad Celsius abgekühlt wird. Es ist für gewöhnlich teurer als Pipelinegas.

Gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg will die Bundesregierung auch deswegen ihre Zusammenarbeit mit Kanada verstärken, um Alternativen für russischen Energie- und Rohstoffexporte zu schaffen. „Das Land verfügt über ähnliche reiche Bodenschätze wie Russland – mit dem Unterschied, dass es eine verlässliche Demokratie ist“, bekräftige Scholz am Sonntagabend. Die Ampelregierung in Berlin wurde erst am Wochenende in einer veröffentlichten Umfrage von der Bevölkerung abgewatscht.

Scholz über Kanada: Teilen „einen ähnlichen Blick auf die Welt“

Scholz betonte weiter, dass Deutschland mit kaum einem anderen Land außerhalb der Europäischen Union so eng und freundschaftlich verbunden sei wie mit Kanada. „Wir teilen nicht nur gemeinsame Werte, sondern auch einen ähnlichen Blick auf die Welt“, sagte er. Kanzler und Wirtschaftsminister werden bis einschließlich Dienstag im flächenmäßig zweitgrößten Land der Welt bleiben. Bei ihrer Reise werden Scholz und Habeck von einer Delegation von Wirtschaftsvertretern begleitet. (fd/dpa)