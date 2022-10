Corona in Deutschland: Wieder kostenlose Bürgertests wegen Corona-Welle gefordert

Von: Carolin Gehrmann

Die Corona-Infektionszahlen steigen derzeit rasant. Daher fordern Patientenschützer, die Bürgertests in den Corona-Testzentren wieder kostenlos anzubieten.

Berlin – Die Zahlen sprechen für sich: Eine massive Corona-Welle baut sich gerade auf, die das Infektionsgeschehen in Deutschland im Herbst und Winter wahrscheinlich maßgeblich bestimmen wird. Angesichts dieser Wendung und den drastisch ansteigenden Zahlen bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus fordern Patientenschützer jetzt eine Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests, um Corona-Kranke besser zu entdecken.

Corona in Deutschland: Wieder kostenlose Bürgertests, um Corona-Infektionen einzudämmen, gefordert

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte am Freitag, dem 14. Oktober, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Es gilt, dem Stochern im Nebel beim Infektionsgeschehen ein Ende zu setzen“. Er kritisierte, dass die Bundesregierung das kostenlose Testangebot gegen Corona frühzeitig und „fahrlässig runtergefahren“ zu haben. „Damit wurde das aussagekräftige Corona-Radar abgeschaltet. Der Bundesgesundheitsminister ist gefordert, die kostenlosen Bürgertests sofort wieder einzuführen“. Darüber hinaus müsse wegen Corona in Deutschland auch der Zugang zu PCR-Tests wieder erleichtert werden.

Kostenlose Corona-Tests: Strategie mit Testzentren war im Juni ausgelaufen

Ende Juni hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die damals noch kostenlosen Corona-Bürgertests in den landesweiten Testzentren auslaufen lassen. Nach langen Verhandlungen hatten sich Gesundheits- und Finanzministerium zu der Entscheidung durchgerungen, die Bürgertests gegen Corona bis auf einige Ausnahmen nur noch mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von drei Euro bei Bürgertests anzubieten. Das Ziel dabei war: Kosten in Milliardenhöhe einzusparen.

Die Bürgertests in den Corona-Testzentren sollen wieder kostenlos für alle werden, fordern Patientenschützer. © Jens Büttner/dpa

Die Entscheidung war auch damals schon angesichts der Lage bei Corona in Deutschland umstritten. Der Bundesgesundheitsminister hätte sie selbst aus Gründen des besseren Infektionsschutzes beibehalten, während Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) darauf bestanden hatte, dass die Gelder an anderer Stelle besser eingesetzt seien. Zudem waren die Testzentren wegen verschiedener Betrugsvorwürfe in Verruf geraten.

Corona in Deutschland: Umstrittene Entscheidung – kostenlose Bürgertests während der Corona-Sommerwelle abgeschafft

Doch etwa zeitgleich mit dem Wegfall der kostenlosen Bürgertests im Juli 2022 nahm die Corona-Sommerwelle wegen der Omikron BA.5-Variante des Virus so richtig an Fahrt auf. Um die Infrastruktur der Testzentren aufrechtzuerhalten und vulnerable Gruppen auch weiterhin zu schützen, kosten die nicht angeordneten Tests seitdem für die meisten Menschen drei Euro.

Corona-Test in Deutschland: Für wen sind die Bürgertests kostenlos?

Das Gesundheitsministerium hat einige Gruppen von dieser Zahlungsverordnung ausgenommen. Für sie sind die Corona-Tests weiterhin kostenlos. Dazu gehören derzeit:

Kinder unter fünf Jahren

Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können;

Schwangere im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft;

Menschen, die wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Isolation sind und diese durch negativen Test beenden möchten;

Personen, die jemanden in einem Krankenhaus oder einer stationären Pflegeeinrichtung besuchen wollen;

Menschen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt leben

Pflegende Angehörige sowie Assistenten von Menschen mit Behinderungen

Möglicherweise wird angesichts der aktuellen Forderungen und wegen des Drucks durch die steigenden Corona-Fallzahlen der Kreis derer, die Anspruch auf kostenlose Corona-Schnelltests in einem Testzentrum haben, bald wieder ausgeweitet. Vor allem, weil es derzeit im Grunde keine anderen Corona-Schutzmaßnahmen gibt. Daher ist es umso wichtiger, Coronakranke mittels eines breiten Testangebots schnell zu identifizieren, damit sie sich in Isolation begeben können. Die einzige bundesweit festgelegte Maßnahme ist momentan lediglich die Maskenpflicht in Fernzügen, in Kranken- und Pflegeeinrichtungen sowie in Arztpraxen.

Corona in Deutschland: Kostenlose Bürgertests wichtiges Instrument, solange noch keine Maskenpflicht gilt

Mit der sich anbahnenden neuen Corona-Welle wird auch die Debatte um eine Maskenpflicht in Innenräumen, wie in der Gastronomie oder auf Veranstaltungen, wieder neu aufgerollt. Diese kann aber nicht vom Bund verordnet werden, sondern von den einzelnen Bundesländern. Der Bundesgesundheitsminister und auch der Ärzteverband Marburger Bund hatten bereits an die Länder appelliert, in Sachen Maskenpflicht schnell zu handeln, um die aktuelle Krankheitswelle abzumildern.

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) ausgewiesene Zahl der Neuinfektionen war zuletzt stark angestiegen. Heute Morgen hatte das RKI 114.198 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt zur Zeit 760,1. Experten gehen allerdings von vielen nicht erfassten Fällen aus – vor allem, weil viele Infizierte keinen offiziellen Schnell- oder PCR-Test im Testzentrum mehr machen und so nicht in die Statistik eingehen.