Schleuserring fliegt in Italien und Deutschland auf

Rom/Hof - Sie sollen Menschen für viel Geld von Pakistan nach Deutschland geschmuggelt haben. Nun ist der Ring aufgeflogen. Und Praktiken der Schleuser werden bekannt.

Ein internationaler Schleuserring ist in Deutschland und Italien aufgeflogen. Die Bande bestehe aus mehreren Pakistanern, die Dutzende Menschen aus ihrem Herkunftsland über die Balkanroute geschmuggelt hätten, teilte die italienische Polizei am Mittwoch in Ancona mit. Zwei Verdächtige wurden in Italien und im Raum Erfurt zeitgleich festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Hof bekanntgab. Sie leitet das Ermittlungsverfahren. Den Männern wird neben Schleusung auch erpresserischer Menschenraub vorgeworfen.

Im April vergangenen Jahres habe - so die italienische Polizei - ein Mann aus Pakistan ausgesagt, dass er von Landsleuten in einer Wohnung in Belgrad gefangen gehalten worden war. Er sei erst nach Zahlung von 6000 Euro freigelassen worden - zusätzlich zu den 2000 Euro, die er für seine Flucht nach Deutschland bereits bezahlt habe. Der Hofer Staatsanwaltschaft zufolge besteht der Verdacht, dass damals zwei Personen von der Schleusergruppe gegen ihren Willen vorübergehend festgehalten wurden, um von Verwandten noch mehr Geld zu erpressen.

Dadurch gerieten nach Angaben der Polizei in Italien und Deutschland jeweils drei Verdächtige ins Visier der Ermittler, zwei davon wurden verhaftet. Wie die Polizei mitteilte, wohnte der Kopf der Bande in Italien in Macerata südlich von Ancona.

Die Bande soll mehrere Dutzend Pakistaner nach Deutschland und nach Frankreich geschmuggelt haben, nachdem diese zwischen 3000 zu 8500 Euro bezahlt hatten. Die Route führte mit Autos und Zügen von der Türkei über Griechenland, Mazedonien, Serbien, Österreich und Ungarn. Um Frankreich zu erreichen, sei die Bande über Italien gegangen. Über die Grenzen ging es teils kilometerlang zu Fuß. In einigen Fällen sollen die Verdächtigen auch Grenzbeamte bestochen haben.

Zur Vorbereitung der Operation gab es nach Angaben der Hofer Ermittler mehrere Treffen auf staatsanwaltlicher und polizeilicher Ebene, an denen auch serbische und italienische Behörden teilnahmen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa