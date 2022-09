Schlag gegen Putins Oligarchen Usmanow: Polizei stürmt Villa am Tegernsee

Von: Felix Busjaeger

Der kremltreue Oligarch Alischer Usmanow ist ins Visier der deutschen Behörden geraten. Aktuell läuft eine Razzia wegen Steuerhinterziehung. (Archivbild) © Mikhail Metzel/TASS PUBLICATION/imago

In Rottach-Egern am Tegernsee durchsuchen Polizisten eine Villa. Im Fokus: der russische Oligarch Alischer Usmanow. Es geht Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

München – Erneut geht es einem Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin an den Kragen: Die Polizei in Bayern hat eine Villa des Milliardärs Alischer Usmanow am Tegernsee durchsucht. Im Raum stehen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Spezialkräfte der Bundespolizei stürmten demnach am Mittwochmorgen, 21. September 2022, das Anwesen von Usmanow im Süden Deutschlands. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen gegen den Putin-Vertrauten. Laut Spiegel-Informationen sollen insgesamt drei Wohnhäuser sowie ein Lager in Rottach-Egern durchsucht worden sein.

Razzia am Tegernsee: Polizei stürmt Villa von Russlands Oligarchen Alischer Usmanow

Oligarch Usmanow gilt als einer der reichsten Russen und enger Vertrauter von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Durch den Ukraine-Krieg war die russische Geld-Elite insgesamt in den Fokus von Sanktionen gerückt, die unter anderem die EU verhängt hatte. Ziel war es, durch einen unterbrochenen Geldfluss Druck auf den Kreml aufzubauen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Die Razzia am Tegernsee gegen Usmanow steht offiziell nur bedingt in diesem Zusammenhang: Das Verfahren gegen den Russen wird wegen des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, der Geldwäsche und Steuerhinterziehung geführt.

Alischer Usmanow steht seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf der Sanktionsliste der Europäischen Union und soll sich derzeit mutmaßlich in Usbekistan aufhalten. Vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine soll er sich allerdings zum großen Teil in Bayern aufgehalten haben. Womöglich wird er von den deutschen Behörden deswegen als steuerpflichtig angesehen. Nach Spiegel-Informationen soll Usmanow zwischen 2014 und 2022 Einkommens- und Schenkungssteuern in Höhe von insgesamt rund 555 Millionen Euro hinterzogen haben.

Ermittlungen gegen Usmarnow: Vertrauter von Wladimir Putin soll Steuern hinterzogen haben

Laut der Staatsanwaltschaft München II sind 250 Kräfte im Einsatz. Es geht darum, weitere Beweise zu finden. Auf die Spur des Oligarchen und Putin-Vertrauten sind die Ermittler womöglich durch bekannte Datensätze gekommen. Unter anderem in den Panama-Papers soll es entsprechende Hinweise auf die Geldgeschäfte Usmanows geben. Durch sogenannte Offshore-Konstruktionen soll er ein beträchtliches Vermögen verschleiert haben. Es geht insbesondere um Unternehmensbeteiligungen. Zudem könnte der Russe hohe Dividenden aus indirekten Anteilen an russischen Unternehmen verschwiegen haben.

Viele seiner Besitztümer, die sich noch in Deutschland oder Europa befinden, hat er schon vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine auf Mitglieder seiner Familie überschrieben. So auch die Oligarchen-Jacht „Dilbar“. Sie soll inzwischen offiziell einer Schwester von Usmarnow gehören. Am 21. September 2022 wurde das Schiff „Dilbar“ von Hamburg nach Bremen geschleppt. Die mit mehr als 500 Millionen Euro angeblich teuerste Luxusjacht der Welt wurde mit einem Verfügungsverbot belegt und darf damit „nicht mehr veräußert, vermietet oder belastet werden“, wie ein Sprecher des Bundeskriminalamts (BKA) nach der Festsetzung im April 2022 sagte. Usmanow soll bei seinen Geschäften laut EU zumindest zeitweise als Putins Strohmann agiert haben.