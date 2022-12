Schäuble blickt auf 50 Jahre im Bundestag zurück: Früher war nicht alles besser

Von: Bona Hyun

Teilen

Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble hält auch nach 50 Jahren im Bundestag nichts von einem wehmütigen Blick zurück. © Kay Nietfeld/dpa

Früherer Bundesminister Wolfgang Schäuble gehört seit 50 Jahren dem Bundestag an. Im ARD-Interview blickt er auf die Vergangenheit und die Zukunft der Politik.

Berlin – Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble hält auch nach 50 Jahren im Bundestag nichts von einem wehmütigen Blick zurück. „Man soll nicht glauben, dass früher alles besser war“, sagte der 80-jährige frühere Bundesminister am Montag, dem 12. Dezember, im Interview in den ARD-Tagesthemen. Aktuelle Krisen wie Krieg, Klima- und Energiekrise und die neue Ampel-Regierungskoalition würden die Regierung vor Herausforderungen stellen und gewisse „Typen erfordern“ – zu denen Schäuble Merkel wohl nicht zählen würde.

Wolfgang Schäuble nach 50 Jahren im Bundestag: Früher war nicht alles besser

Einen großen Unterschied zu früher mache das größere Tempo in der Politik heutzutage aus, sagte Schäuble, der Deutsche für Jammerlappen hält, im ARD-Interview. Die technologische Entwicklung treibe Beschleunigungen an. Das gelte auch für den Klimawandel, was die Gesellschaft und Politik herausfordere. Das könne laut Schäuble auch der Grund für eine Tendenz zu Populismus und Extremismus in der Demokratie.

Zu einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sagte Schäuble, dass die Regierung in Kiew den Zeitpunkt für Verhandlungen abwägen müsse und verweist auf „Ermüdungsphase“ in dem Krieg hin. Zur Frage, ob er es bedaure, nie Kanzler geworden zu sein, sagte er, er habe zwar immer viel Einfluss haben wollen, es aber nie auf konkrete Posten abgesehen. (Mit Material der dpa)