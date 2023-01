Schärferes Waffenrecht: Niedersachsen und Bremen sind dafür

Von: Maximilian Meyer

Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, spricht bei der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Waffenrecht soll verschärft werden. Dies kündigt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an. In den Ländern Niedersachsen und Bremen bekommt sie dafür Zuspruch.

Bremen – Nach den Silvester-Krawallen des vergangenen Jahres und den Putschplänen einer Reichsbürger-Gruppe soll das Waffenrecht in Deutschland verschärft werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant Verschärfungen in diesem Bereich und stößt damit auf positiven Zuspruch. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) und der Innensenator des Landes Bremen, Ulrich Mäurer (SPD) unterstützen diesen Vorstoß.

Gerade Schreckschusspistolen und Armbrüste, welche bei Reichsbürgern sehr beliebt sind, sollen künftig nur gegen einen Waffenschein zu haben sein. Innenminister des Landes Niedersachsen, Boris Pistorius (SPD), sagte, dass diese Art von Verschärfung durchaus Sinn machen würde. „Diese Waffen sehen täuschend echt aus und sind durchaus gefährlich, wie einige Vorfälle - auch aus der Silvesternacht - zeigen“, so Pistorius gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur (dpa) am vergangenen Dienstag.

Strengere Kontrollen bei Schießstätten und Verbot von halbautomatischen Waffen

Im Land Bremen kommt die Idee ebenfalls positiv an. Innensenator Mäurer (SPD) unterstützt grundsätzlich Gesetzesverschärfungen im Bereich des Waffenrechts. Bereits 2017 wurde vom Land Bremen der Vorschlag im Bundesrat eingebracht, dass halbautomatische Langwaffen verboten werden könnten. Zudem wurde auch das Vorhaben unterstützt, Schießstätten künftig strenger zu regulieren, damit Extremisten dort keinen Zugang erhalten. Mäurer gibt dennoch an, dass man sich erst dann detailliert und klar positionieren kann, wenn der Entwurf in die Länderabstimmung gegangen ist.

Nicht nur gegen das Waffenrecht will das Land Bremen einige Veränderungen herbeiführen. Zum Ende des vergangenen Jahres kündigte man zudem an, dass man gegen die „offene Drogenszene am Hauptbahnhof Bremen“ etwas unternehmen möchte.