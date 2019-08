Sachsen: Wahl-Plakate zu anstößig? Partei-Werbung wird abgehängt - Zeitpunkt irritiert viele

Vor der Landtagswahl in Sachsen sind Plakate der „Partei“ teils abgehängt worden. Vor allem der Zeitpunkt der Aktion für Unmut.

Meerane - Der Wahlkampf in Sachsen geht in die heiße Phase. Wohl auch deshalb sorgt eine Aktion in der beschaulichen Kleinstadt Meerane, im Zentrum zwischen Chemnitz, Zwickau, Gera und Leipzig für enormes Aufsehen:

Hier hatte das städtische Bauhofs am Montag Wahl-Plakate der Satirepartei „Die Partei“ einfach abgehängt. Der Verdacht liegt nahe, dass dies wegen des pikanten Motivs geschah.

Sachsen: Wahl-Plakate vor Kretschmers Fahrrad-Besuch abgehängt

Denn auf den Plakaten ist Sachsens amtierender Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU nackt vor einem Kreuz abgebildet. Das alleine soll aber nicht der Grund für das Entfernen der Plakate gewesen sein:

Nach Angaben von Jürgen Martens, der für die FDP im deutschen Bundestag sitzt, wurden die Aushänge genau zwei Stunden bevor Michael Kretschmer selbst nach Meerane gekommen sei, abgehängt. „Das fällt schon unangenehm auf, wenn zwei Stunden vor dem Besuch des Ministerpräsidenten Wahl-Plakate anderer Parteien entfernt werden“, schrieb Martens auf Facebook zu einem Foto der Abhänge-Aktion.

Sachsen: Wahl-Plakate zu anstößig? „Partei“-Werbung abgehängt - vor Kretschmer-Besuch

Der amtierende Ministerpräsident Kretschmer besuchte Meerane am Montag und nahm dort an einer Fahrrad-Rundfahrt durch die Stadt teil. Eine Aktion für einen guten Zweck. Dabei fuhr Kretschmer nach Bild-Angaben auch an mindestens einer Stelle vorbei, an der zuvor eines der Plakate gehangen hatte.

Nach Polizei-Angaben wurden die Plakate aber nicht wegen des Besuchs von Kretschmer abgehängt. „Die Partei“ habe die Plakate nach ordnungsgemäßer Beantragung selbst aufgehängt, teilte eine Sprecherin der sächsischen Freien Presse mit. Allerdings wurden die Plakate nicht vorab geprüft. Polizisten seien dann auf die Plakate aufmerksam geworden, hätten Anzeige erstattet und Mitarbeiter des Bauhofs gebeten die Plakate abzuhängen.

Zudem seien die Plakate der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Prüfung vorgelegt worden.

Die Landtagswahl in Sachsen steht am 1. September 2019 an. Mittlerweile ist auch der Wahlomat für Sachsen online. In den aktuellen Sachsen-Umfragen lag die CDU knapp vor der AfD.

rjs